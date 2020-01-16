Горячая десятка: Международные конфликты, потрясшие планету в 2019 году
Горячая десятка: Международные конфликты, потрясшие планету в 2019 году
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
Стороны подписали первую фазу торгового соглашения 15 января.

По данным газеты South China Morning Post, Пекин закупит продукцию американских производителей на 200 млрд долларов в сфере энергетики и сельскохозяйственной отрасли за два года.

«Одна из величайших когда-либо заключенных сделок. Она также хороша для Китая и наших долгосрочных отношений. 250 миллиардов долларов вернутся обратно в нашу страну, и у нас сейчас отличная позиция, чтобы начать переговоры по второй фазе. В истории США никогда не было ничего подобного», — написал Трамп.

Вашингтон и Пекин согласовывали подписанный документ. Перемирие в торговой войне США и КНР объявили в декабре 2018-го после саммита G20 в Аргентине.

 