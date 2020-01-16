Бюджет США пополнят более 200 млрд долларов в результате торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Об этом 16 января в Twitter написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

Горячая десятка: Международные конфликты, потрясшие планету в 2019 году © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

По данным газеты South China Morning Post, Пекин закупит продукцию американских производителей на 200 млрд долларов в сфере энергетики и сельскохозяйственной отрасли за два года.

«Одна из величайших когда-либо заключенных сделок. Она также хороша для Китая и наших долгосрочных отношений. 250 миллиардов долларов вернутся обратно в нашу страну, и у нас сейчас отличная позиция, чтобы начать переговоры по второй фазе. В истории США никогда не было ничего подобного», — написал Трамп.

Вашингтон и Пекин согласовывали подписанный документ. Перемирие в торговой войне США и КНР объявили в декабре 2018-го после саммита G20 в Аргентине.

One of the greatest trade deals ever made! Also good for China and our long term relationship. 250 Billion Dollars will be coming back to our Country, and we are now in a great position for a Phase Two start. There has never been anything like this in U.S. history! USMCA NEXT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020

​