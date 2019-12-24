Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США продолжает добиваться показаний от бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана, которые могут дать основания для выдвижения дополнительных статей по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом 24 декабря сообщает The Hill

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