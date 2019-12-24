«Если показания Макгана приведут к новым доказательствам, подтверждающим вывод о том, что президент Трамп совершил требующие импичмента преступления, которые не подпадают под статьи, одобренные Палатой представителей, комитет будет действовать соответственно, включая, при необходимости, рассмотрение вопроса о том, рекомендовать ли новые статьи для импичмента», — говорится в заявлении комитета, направленном в апелляционный суд округа Колумбия.
Комитет также заявил, что показания Макгана будут иметь решающее значение для того, чтобы помочь нижней палате Конгресса представить свое дело против Трампа в предстоящем сенатском процессе по утвержденным статьям импичмента.