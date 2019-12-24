Спикер Палаты представителей в Конгрессе США Нэнси Пелоси не имеет права затягивать процесс передачи дела об импичменте Дональда Трампа в Сенат. Об этом президент США написал в своем Twitter

Нижняя палата Конгресса 18 декабря признала Трампа виновным в том, что он злоупотреблял властью и препятствовал расследованию. После этого дело об импичменте должен рассмотреть Сенат, большинство в котором составляют республиканцы.

«Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее никудышные доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным», — написал Трамп.

Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент © AP, Patrick Semansky | AP, Patrick Semansky | Перейти в фотобанк

Демократы в сентябре запустили процедуру импичмента президента. Поводом послужили утверждения СМИ в том, что Трамп якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского опубликовать компромат на Хантера Байдена, поскольку его отец Джо Байден может стать соперником Трампа на предстоящих выборах.

….What right does Crazy Nancy have to hold up this Senate trial. None! She has a bad case and would rather not have a negative decision. This Witch Hunt must end NOW with a trial in the Senate, or let her default & lose. No more time should be wasted on this Impeachment Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2019

​