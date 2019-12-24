Нижняя палата Конгресса 18 декабря признала Трампа виновным в том, что он злоупотреблял властью и препятствовал расследованию. После этого дело об импичменте должен рассмотреть Сенат, большинство в котором составляют республиканцы.

«Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее никудышные доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным», — написал Трамп.

Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент
Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент
© AP, Patrick Semansky | Перейти в фотобанк
Процедуру импичмента, хозяин Белого дома назвал аферой и охотой на ведьм, которая закончится в Сенате.

Демократы в сентябре запустили процедуру импичмента президента. Поводом послужили утверждения СМИ в том, что Трамп якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского опубликовать компромат на Хантера Байдена, поскольку его отец Джо Байден может стать соперником Трампа на предстоящих выборах.

 

 

 