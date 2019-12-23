Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет. Об этом 23 декабря заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы Кабмина РФ, передает РИА Новости

Молдавия по-прежнему будет получать российский газ через Украину — Додон © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение этого времени берет на себя «Нафтогаз Украины».

«Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски, связанные с изменением законодательства, — это будут риски "Нафтогаза Украины". Или выигрыш, в случае если украинской стороне, в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать и нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа», — объяснил он.