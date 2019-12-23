«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет», — сказал Козак.
По его словам, все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение этого времени берет на себя «Нафтогаз Украины».
«Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски, связанные с изменением законодательства, — это будут риски "Нафтогаза Украины". Или выигрыш, в случае если украинской стороне, в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать и нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа», — объяснил он.