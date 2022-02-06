Белорусской власти было бы выгодно развивать в стране пророссийское гражданское общество, которое смогло бы уравновесить влияние прозападных НКО, десятилетиями взращиваемых на деньги западных фондов и выступивших в августе 2020 года резко против власти

Однако в Минске с недоверием относятся к любой общественной активности, идущей снизу. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил белорусский политик, руководитель незарегистрированного пророссийского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов. Артем Агафонов: кто он © vk.com, Артем Агафонов

— Артем, когда речь заходит о необходимости принятия поправок в Конституцию, нет понимания, для чего белорусскому руководству менять модель управления и создавать еще один орган (Всебелорусское собрание). Как вы думаете, для чего это нужно власти?

— Всебелорусское народное собрание представляет в первую очередь номенклатуру — депутатов, чиновников, крупные общественные объединения, которые в Белоруссии все контролируются государством и поддерживают власть. Рядовой гражданин республики вообще, как правило не участвует в формировании этого органа. Думаю, цель этих поправок — создание резервного контура управления государством.

— Способна ли конституционная реформа и референдум смягчить политический кризис в республике?

— Предлагаемые поправки к Конституции вообще не про это. В недавнем президентском послании вообще не было ни слова про политический кризис и раскол общества. Напротив, Александр Григорьевич (Лукашенко - Ред.) говорил о народном единстве и призывал «беглых» оппозиционеров вернуться, покаяться и понести наказание. Он уже уверен в том, что политический кризис завершился его окончательной победой.

— Поменяется ли на практике модель управления и политика в Белоруссии после реализации конституционных поправок, в частности, создания Всебелорусского собрания и деятельности президента с урезанными полномочиями?

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Уже объявлено, что Лукашенко сможет, несмотря на очевидный конфликт интересов, совмещать должности президента и председателя ВНС, сохраняя таким образом тотальный контроль над государством. Все изменится после его ухода с одного из постов.

В новой Конституции заложена возможность двоевластия. Ослабленному, но все еще достаточно сильному президенту, контролирующему силовиков и региональные власти, будет противопоставлен глава ВНС и вероятность кризиса, подобного казахстанскому в этом случае весьма велика.

— На фоне сворачивания политики «многовекторности» и ограничением деятельности прозападных политиков, СМИ и НКО у многих российских экспертов были надежды на формирование пророссийского гражданского общества: партий и движений. Этого не случилось?

— Белорусская власть, казалось бы, заинтересована в развитии пророссийского и просто антизападного гражданского общества, которое смогло бы уравновесить влияние прозападных НКО, десятилетиями взращиваемых на деньги западных фондов. Однако проблема ее в том, что она с недоверием относится к любой общественной активности, идущей снизу, которую она сама не инициировала.

— До какой степени Белоруссия готова идти на интеграцию с Россией?

Шимов рассказал, почему в Белоруссии трудности с пророссийскими движениями © РИА Новости, Виктор Драчев / Перейти в фотобанк

Что касается ее президента — он не готов делиться полномочиями и передавать их на наднациональный уровень, стремится сохранить абсолютный контроль над республикой и призывает своих граждан платить за суверенитет и независимость.

— Есть ли еще у Минска шанс на оттепель отношений с Западом и возвращение многовекторности хотя бы в режиме «лайт»?

— У белорусской власти безусловно есть желание восстановить многовекторность. Даже несмотря на преобладание антизападной риторики, явно звучавшей в президентском послании 28 января. Однако, с одной стороны этому мешает стигматизация Лукашенко на Западе, «откатить» которую будет уже невозможно, а с другой — понимание ненадежности и недолговечности дружбы с Западом.

В начале 2020 года с многовекторностью у Лукашенко было все хорошо, однако после выборов все выстраиваемые много лет отношения были разрушены. Возобновление хороших отношений с Западом для Лукашенко возможно только после начала либеральных политических реформ, на которые он в обозримом будущем пойти не может.