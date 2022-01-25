СНБО Украины не ввел никакие санкции против Евгения Мураева, потому что у власти есть понимание, что всякие санкции только подольют масло в огонь, а ситуация и так достаточно тревожная и неопределенная, считает украинский политолог Алексей Якубин

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Украина.ру

В понедельник, 24 января прошло внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Прогнозировалось, что на нем могут быть приняты некие решения в связи с обострением отношений с РФ, однако этого не произошло. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины нет никаких поводов для паники, в связи с возможным «вторжением» России и что Киев уже давно фиксирует скопление вооруженных сил РФ.

- Алексей, зачем же понадобилось проводить экстренное заседание, если никаких решений принято не было?

— Это связано с тем, что в обществе действительно есть определенный уровень тревожности. Мы живем в своеобразном глобальном селе, и публикации западных СМИ по поводу вторжения в Украине тоже не остаются незамеченными. Они влияют на наиболее мобильный финансовый сектор. Все эти качели с гривной пока контролируемы, но они есть, потому что в обществе тревожно.

В этих условиях Зеленский и провел СНБО и с его стороны это было логично. Тем более, что вчера был первый после долгого перерыва согласительный совет Верховной Рады, где прозвучали вопросы, что и как будет делать власть на фоне информации о готовящемся вторжении из разных американских СМИ. Кирилл Молчанов: Зеленский доводит Украину до того, что следующим президентом станет Порошенко © Facebook, Кирилл Молчанов

Мы видим, что чиновники, которые вчера выступали друг за другом, начиная от секретаря Данилова, говорили, что в тех сферах, в которых они специализируются, все хорошо, а в конце выступил Зеленский, который и подытожил всю эту историю.

Ключевой задачей СНБО было сбить панику и уровень тревожности, который усилился сообщениями, что семьи дипломатов покидают Украину. Власть должна была отреагировать, и она отреагировала.

- Почему же в таком случае Зеленский призывает ввести превентивные санкции против России и рассуждает о «гипотетической» оккупации Харькова? Это Запад нагнетает или все-таки он?

— Что касается «гипотетической оккупации», то эти заявления действительно вырвали из контекста. Я внимательно читал это интервью. Это именно ведущая, действуя в том дискурсе, который принят в США, подводила его к такому ответу. Ведущая спрашивает: «если это произойдет, то какие территории… и так далее». Логично, что у власти должны быть планы действия на случай разных сценариев. Я не вижу большого противоречия между тем, что он говорил в интервью The Washington Post и тем, что он говорит сейчас. Пока не происходит ничего, что позволило бы нам говорить о каком-то пике военной эскалации.

- А история с Мураевым во главе «оккупационного правительства», это больше внутренняя история или это именно британский вброс?

— Сама по себе эта информация показывает, что Великобритания пытается преподнести себя как значимый игрок без ЕС в том числе в вопросе Украины. Это была попытка еще раз подчеркнуть, что Британия следит за украинскими вопросами и имеет свой голос на этот счет. После Brexit она пытается показать, что может действовать самостоятельно.

Учитывая, что эта информация прошла на фоне множественных сообщений из американских СМИ, Британии тоже надо подчеркнуть, что она участвует в тех или иных процессах. Возможно, тем самым Британия пытается вклиниться в эти переговоры, которые происходят сейчас между Россией и США. У них же есть концепция Global Britain, и они пытаются показать, что их фактор тоже нужно учитывать.

А в целом позиция Лондона за последний год заметно усилилась. Это заметно по линии взаимодействия с Турцией и по взаимодействию в контексте Украины. Алексей Пушков: США недооценивают решимость России обеспечить свою национальную безопасность © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Украинская сторона сейчас, скорее, будет отходить от конфронтационной риторики, или мы увидим те же санкции против всех, кто выступал за нейтральный статус Украины?

— Многие действительно думали, что последуют санкции против телеканала «Наш» или Мураева на волне этой информации от британцев. Хотя, честно говоря, в Украине это обсуждалось с долей иронии, в том смысле, что британские спецслужбы послушали советов британских ученых. Но СНБО никакие санкции не ввел, потому что у власти есть понимание, что всякие санкции только подольют масло в огонь, а ситуация и так достаточно тревожная и неопределенная.

Заметьте, что вчера со стороны Володина поступило предложение восстановить диалог по парламентской линии между Украиной и РФ, и было сказано, что ситуация с Медведчуком должна быть по-другому разрешена, особенно на фоне «угольного дела» Порошенко и самой мягкой мерой пресечения.

Беспокойство в Украине вызвано даже не столько сообщениями западных СМИ, а тем, что западные дипломаты уезжают. И мне кажется, что даже официальный Киев был тоже удивлен такой быстрой реакцией со стороны США. Потому что глобально ничего не поменялось и возникают вопросы, зачем нужно было принимать подобные решения.

У меня есть гипотеза, что это связано с тем, что у Байдена есть какое-то рабочее соглашение с Владимиром Путиным, но Байден просто не до конца понимает, как это представить своей аудитории на фоне падения рейтинга. Ему нужно информационно подготовить американское общество к тому, что ситуация была на уровне «Карибский кризис 2.0», но я снял угрозу. Именно с этим связана такая активность в западных СМИ. Виталий Третьяков: судьба Украины и бывшего СССР зависят лишь от того, договорится ли Россия с США © РИА Новости, Владимир Трефилов

- По последней социологии КМИС Порошенко вплотную подобрался к Зеленскому в президентском рейтинге, в то время, как остальные политики отстали. Украинцам снова предстоит выбирать между ними?

— Эти рейтинги — следствие информационных войн вокруг «угольного дела». Порошенко сейчас информационно перегрет. К тому же, этот опрос проводится в ситуации, когда никаких выборов нет, а вот со стороны Порошенко и его команды мы видим максимальную мобилизацию. Когда другие политсилы начнут вести кампанию более активны, рейтинги будут совершенно другими.

- Мне просто кажется, что Зеленский уже давно начал свою предвыборную кампанию.

— Нет. Я бы так не сказал. Со стороны власти нет особенной мобилизации. А когда она появится, ситуация будет меняться. Тем более, что Порошенко остается политиком с большим антирейтингом, который все равно остается, несмотря на то, что сейчас ему удалось набрать очки.