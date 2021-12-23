Триггером происходящих в мире событий является возможный военный конфликт между Россией и Украиной, так почему бы президенту Зеленскому не встретиться с Путиным при активном участии и модераторстве Медведчука, который находится в Украине под домашним арестом, спрашивает украинский политолог Василь Вакаров

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров - Василь, на днях вы публично обратились к президенту Зеленскому с предложением прибегнуть к помощи Медведчука для того, чтобы наладить диалог с президентом России. Чем вы руководствовались, когда делали это заявление?

— Да, так и есть, я обратился публично к президенту Зеленскому с призывом. Три дня назад Зеленский собрал всех дипломатов на государственной даче. В Ивано-Франковской области в посёлке Гута есть государственная дача. Построил её то ли Ющенко, то ли при Кучме её начали строить, но не в этом дело. Это прекрасная зимняя госдача в Карпатах, где Зеленский собрал дипломатов. На этом совещании Зеленский выдвинул четыре требования к нашим послам с тем, чтобы они были динамичными, креативными и занимали наступательную позицию. Я выслушал пожелания Зеленского к дипломатам и решил ему же подсказать один креативный ход.

Я решил предложить его публично президенту Зеленскому. Недалеко от того места, где он сейчас находится, стоит жилой дом Медведчука, это комплекс, я там был. Это большое поместье, там есть вертолётная площадка. Место, где сейчас отдыхает Зеленский, находится в 100-150 километрах от места, где живёт Медведчук. Я и посоветовал президенту Зеленскому сесть в вертолёт и прилететь к Медведчуку. Всё же Медведчук народный депутат, один из лидеров ОПЗЖ. С Медведчуком Зеленскому стоит проговорить две темы.

Публично президент Зеленский сказал, что он готов встретиться с президентом России Путиным в любом формате и даже тет-а-тет. Я сложил воедино эти две инициативы и предложил Зеленскому сесть вместе с депутатом Медведчуком и обсудить возможность того, чтобы Медведчук пролоббировал встречу Зеленского с Путиным. Мало того, учитывая личные доверительные связи Медведчука с президентом России, Медведчук мог бы выступить модератором или посредником на этой встрече, это во-первых. Во-вторых, Медведчук мог бы обеспечить безопасность, если эта встреча будет в Москве. Или если она будет в какой-то третьей стране. Медведчук очень сильный организатор, ему это по плечу. И почему бы не послужить государству Украина и не помочь организовать встречу двух президентов?

«Так мы же воду им продаем». Василь Вакаров о тройственной и аморальной политике Украины © Facebook, Василь Вакаров

Триггером этих обсуждений является тема возможного наступления Российской Федерации на Украину. Я говорю о широкомасштабной атаке. Если уж эту тему обсуждают не просто Байден с Путиным, а Путину звонят президент Финляндии, президент Франции, новоизбранный канцлер Германии. Все обсуждают с Владимиром Путиным тему возможного военного конфликта с Украиной. Так почему же президент Украины не может эту тему обсудить со своим визави Владимиром Путиным? Президент Зеленский говорил, что готов встретиться и обсуждать Донбасс, Крым. Тема уже стала гораздо шире. Сегодня проблема номер один — это возможный вооружённый конфликт между Украиной и Россией.

Я считаю, что для всех будет лучше, если президенты Украины и России встретятся и придут к какому-то решению. Если это предполагаемое решение приведёт к установлению мира в Украине, с разрешением конфликта на Донбассе, с упреждением широкомасштабной войны, то Зеленский войдёт в историю как человек, который принёс мир.

— Василь, почему вы именно на Медведчука делаете ставку? Мне кажется, ваше предложение в определённой степени хайп, вы же знаете, как плохо Зеленский относится к Медведчуку. Что должно произойти, чтобы Зеленский обратился за помощью к человеку, который находится в под домашним арестом?

— Я как гражданин Украины отношусь к любым гражданам ровно так же, как они относятся ко мне. Да, я прекрасно знаю отношение Зеленского к Медведчуку, отношение части граждан Украины к нему, но внешняя политика — это циничная вещь. И здесь я как бы ставлю сам себя на место Зеленского. Если я руководитель государства, то я должен использовать все возможные рычаги, которые у меня есть на сегодняшний день.

Первое: Медведчук действительно пользуется личным авторитетом у руководителя российского государства. Второе: Медведчук является действительно хорошим менеджером, хорошим организатором. И третье: когда Зеленский дал команду по закрытию трёх каналов и по [уголовному] преследованию Медведчука, то это всё обращено на внутреннюю аудиторию, но именно Медведчук — тот человек, который может помочь и пролоббировать встречу. Знаете, одно дело, [когда власть тебя обвиняет в том, что] ты вор и воруешь в стране, а другое дело, если ты пользуешься авторитетом у других людей за рубежом, то я могу использовать твои связи. Я бы использовал связи Медведчука, я бы дал команду освободить его от преследования, я бы так сделал.

А теперь посмотрим со стороны России. Когда в Украине начался процесс против Медведчука, то в российском истеблишменте, возможно, что и в окружении Путина, или даже сам лично Путин это расценил, как то, что Медведчук является неким заложником. Я предполагаю, что атака на Медведчука — это личное оскорбление Владимира Путина. И если Зеленский отступит от этого и даст команду освободить Медведчука и наоборот они вместе прилетят, то от этого может быть польза. Как говорят «ты прилетел ко мне с моим другом». Скорее всего, у Владимира Путина будет совершенно другое расположение к Зеленскому.

— А как вы думаете, Василь, Владимир Путин знает, что атака Зеленского на Медведчука — это личное оскорбление президента Российской Федерации?

Вакаров раскрыл, почему Украина не может закупить уголь для отопительного сезона © Facebook, Михаил Волынец

— Василь, вы лично как украинский гражданин как считаете, Россия нападёт или не нападёт на Украину?

— Я считаю, что нет. В России нет глупых людей, ни в окружении Путина, ни в СНБО российском. Я чётко понимаю, что эти люди отдают себе отчёт в том, какие последствия могут быть. Я внимательно слушаю руководителей МИДа, администрации, я отслеживаю цитаты президента Российской Федерации. Я не вижу в этих словах наступления на Украину, войны и так далее. Другое дело, что я слышу о военно-технической подготовке и военном решении проблемы развития инфраструктуры НАТО в Украине.

Переводя на человеческий язык, я понимаю, что может быть такой сценарий, что будут подавлены точки, где размещена инфраструктура НАТО. Это может быть ракетный удар, ракетно-бомбовый удар тех мест, где находится инфраструктура. Вот такой сценарий может быть. Это не то, как было в Великую Отечественную войну, когда воевали сухопутные войска. Нет, этого не будет, а вот ракетно-бомбовые удары возможны.