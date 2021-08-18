Янукович несёт ответственность перед 10 миллионами украинцев, которые за него проголосовали, а он о них забыл, за жизни погибших людей в Донбассе, которые взяли в руки оружие и в отличие от него, не побоялись, что их могут убить, считает Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске и бывший пресс-секретарь Януковича

- Родион Валерьевич, насколько точно, с вашей точки зрения, описана ситуация в Обращении Януковича к украинцам, которое он опубликовал во вторник, 17 августа, к 30-летию независимости Украины?

⁃ Воззвание Януковича соответствует его мнению, которое он исповедовал ещё в период своего президентства и, к сожалению, не изменил до сегодняшнего дня. Отдав на откуп националистам идеологию и гуманитарную сферу, Янукович считал, что ростом экономики и благополучия можно решить все проблемы и расположить к себе народ.

Но он жестоко ошибся и до сих пор этого не понял. В 2004-ом и 2013-ом Украина демонстрировала лучшие экономические показатели, но они закончились майданами и госпереворотом. А сам Янукович испугался тех, кто на него наседал, и предал тех, кто за него голосовал, поэтому вряд ли его воззвание найдёт отклик среди украинцев, даже среди тех, которые так же, как и он, считают, что при Януковиче жить было лучше.

- Янукович уверен в том, что ситуацию можно изменить к лучшему. А как вы считаете, это можно сделать?

⁃ Мнение, что на Украине ситуация изменится просто потому, что украинцы на следующих выборах проголосуют за людей, исповедующих другую идеологию, и они исправят ситуацию — наивно. Янукович не сделал никаких выводов ни из своего свержения, ни из госпереворота 2014-го года. Людей с другой идеологией нынешняя власть вычищает с Украины путём люстраций, санкций, уголовного преследования, и к участию в выборах, в самой «демократичной стране» их просто не допустят. Чтобы вернуть власть народу во внешне управляемом государстве, нужно для начала лишить его внешнего управления. В колониях надсмотрщиков не выбирают путём всенародного голосования!

- Почему Украина, начиная с 2014 года, пошла по пути анти-России? Насколько далеко она зашла на этом пути?

⁃ Анти-Россия — это многолетняя галичанская идеология, взращённая и воспитанная 150 лет тому назад усилиями Польши и Австро-Венгрии, поддержания бандеровским движением в 30-е и 40-е годы. С 90-х над ее восстановлением два десятилетия трудились западные технологи и фонды, а в 2014-ом созрели и ситуация, и конъюнктура, и она захватила Киев.

Ей противостоять тогда могла жесткая политика лидера и государства по сохранению и защите законности и государственных интересов, но забота о собственных активах и собственной жизни у украинских элит оказалась сильнее. Потому и вышло, так как вышло..

- А существуют в таком случае какие-то "красные линии"?



— Переступать «красные линии» украинская власть, как носитель галичанской идеологии может бесконечно, пока не получит жесткий и ощутимый ответ. Они уже объявили Россию страной-агрессором, а русский язык — изгоем, сторонников славянского единства — изменниками и врагами народа. Уже внесли в Раду проект закона о лагерях для интернированных, куда хотят отправлять русских и пророссийских. Бандеру и Шухевича провозгласили героями и их именами называют улицы и стадионы. Где они остановятся?— там где их остановят! Увы, другого языка они не понимают.

Кто-то может гарантировать, что не будет депортации русских, или что за убийство или нападение на русского или пророссийского «патриота» будет нести ответственность? Я бы не стал давать таких гарантий.

- Что произойдет с Украиной, если напряженность в отношениях России и США исчезнет? Может ли с Украиной повториться то, что произошло с проамериканским марионеточным правительством в Афганистане, когда американцы бросят украинский режим?

⁃ Украина — внешне управляемое и внешне зависимое государство. Оно зависит от внешних финансовых вливаний, от военной помощи, от внешней легитимизации власти и ее поступков. Итоги Майдана и госпереворота легитимизировали США и поддержали их союзники. Без такого кураторство откровенно слабой, непрофессиональной и до основания коррумпированной украинской власти удержаться будет крайне сложно, но для их выдворения должна сформироваться другая действенная альтернатива способная эту власть взять в свои руки и за неё бороться, не взирая на методы. Против такой альтернативы украинская власть ведёт сегодня войну в Донбассе, а внутри самой оставшейся Украины такая альтернатива забита и обескровлена.

- Несет ли Янукович свою долю ответственности за то, что сегодня происходит на Украине и в Донбассе?

⁃ Безусловно несёт! Несёт за судьбы 10 миллионов украинцев, которые за него проголосовали, а он о них забыл. Несёт за жизни погибших людей в Донбассе, которые взяли в руки оружие и в отличии от него, не побоялись, что их могут убить, а он испугался и в нужный момент предпочёл сбежать, а не отстаивать интересы людей, которые в него поверили. Он не смог быть лидером, когда от него этого ждали!