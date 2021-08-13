Мы пожинаем плоды беспомощной политики по отношению к русскому населению Центральной Азии. Сейчас нужно предпринимать экстренные меры, полностью менять культурную политику, считает Павел Зарифуллин, директор Центра Евразийских исследований им. Льва Гумилева

- Павел, на телеграм-канале вице-спикера Госдумы Петра Толстого перепубликовано сообщение с телеграм-канала Владимира Легойды, человека, близкого к патриарху Кириллу, в котором рассказывается история русского мальчика из Киргизии, над которым две недели, пока он был на спортивных сборах на Иссык-Куле, издевались его киргизские сверстники за то, что он русский и христианин. Таких историй множество: одного казахи затравили за то, что он говорил, что казахстанский город Павлодар основали русские, другие заставляли извиняться русских женщин за то, что ценники в магазине были не на казахском. Русские в этих среднеазиатских странах люди первого, если так можно выразиться, или второго сорта?

— Факты, о которых ты рассказываешь, для меня, для человека, который исследует этнические конфликты и который является этнопсихологом, понятны. Подобными конфликтами занимается наш Центр им. Гумилева. Мы занимаемся проблемой взаимоотношений этносов, как позитивных, так и конфликтных.

Мы выезжаем в разные места Евразии, где есть горячие точки — от Косово до Кашмира, поэтому то, о чем ты говоришь, для меня как для специалиста понятно, а как для человека и гражданина России, конечно же, неприятно.

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Но я понимаю причины и корни этих явлений, почему эти конфликты обостряются именно сейчас, в августе 2021 года. Тут, как это ни прозвучит странно, я вспоминаю средневековый поэтический текст поэта и композитора XIV века Гийома де Машо «Суд короля Наваррского». В нем рассказывается о том, что в Наварре были небесные знамения, падали кометы и камни с неба, а потом началась чума — люди стали умирать и падать на улицах.

Когда эпидемия доходит до своего пика, то герцог Наваррский собирает подданных и спрашивает у них: кто виноват? В итоге выясняется: в эпидемии виноваты евреи. Раз виноваты, то они должны быть осуждены. Это XIV век.

По логике конфликтов, когда в стране все нормально, люди живут в ней гармонично, а когда в стране происходит кризис, особенно в эпоху эпидемий, ищут козла отпущения. Есть такой французский структуралист Рене Жирар, который изучает подобные социальные явления. У него даже книга есть по этому поводу, я вам ее рекомендую — «Козел отпущения».

Естественно, никогда человек не скажет, что виноват он, его семья или его община, или его этнос. Виновник его бед не он сам, а другие.

В советские времена да и во времена Назарбаева русские и казахи жили нормально, душа в душу. Это еще описывал Лев Николаевич Гумилев. Он говорил, что у тюрок и славян есть симбиоз: одно — горячее, другое — холодное; одни едят траву, другие едят мясо. Они друг друга дополняют. Огромное количество смешанных браков. Для меня это понятно, так как я наполовину тюрок, наполовину славянин.

Все чувствуют себя прекрасно. Но вот происходит эпидемия — например, ковид.

Она длится один год, второй. За это время экономические условия не улучшаются, а только ухудшаются. За это время олигархи не только не стали делиться с обществом своими запасами, а, наоборот, еще больше умножили свои активы. Естественно, народ начинает искать виновных.

Для Казахстана и Киргизстана это будут русские. Точно так же, как для жителей Москвы это будут приезжие из Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Это логика любого конфликта.

Некоторые представители олигархии и не очень умной власти такого рода идеи и мысли поощряют, как в Казахстане, так и, чего греха таить, в России. Они говорят: мы все делали правильно, а виноваты вот эти, и рекомендуют к ним присмотреться.

Поэтому я не только не приветствую то, что происходит в Павлодаре и Киргизстане, а как директор Евразийского центра им. Льва Гумилева требую от казахских и киргизских властей провести тщательное расследование такого рода вещей и наказать виновных.

Потому что из-за таких вещей развалился Советский Союз. Мы же не хотим, чтобы Евразийский союз, который мы с таким трудом собрали, тоже развалился, Мы что, хотим, чтобы начались войны и конфликты, которые приведут к еще большему обнищанию населения?

- Ты что, на полном серьезе полагаешь, что правительства Казахстана и Киргизстана прислушаются к Павлу Зарифуллину и начнут проводить расследование, кто там из казахов или киргизов обижает русских, а потом эти негодяи будут наказаны? И что, такие случаи в прошлом уже были, и виновные понесли заслуженное наказание?

— Могу сказать по поводу Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — в этих странах существует полная русская культурная гегемония. Там в каждом баре, в каждом кафе стоит телевизор и показывает либо Россию-24, либо ТНТ. В этих странах русские живут достаточно гармонично и спокойно.

Конечно, их количество уменьшилось, но в той же Алма-Ате и Бишкеке особых проблем между русскими и местными жителями я не припомню со времен кунаевских волнений 1986 года. Когда в Киргизии вспыхивает очередной майдан и боестолкновения, то они не идут между местными и русским населением. Это, как правило, местные кланы бьются за власть.

Поэтому Россия корректно и спокойно, без истерики должна обратить внимание правительств Казахстана и Киргизстана на эти опасные случаи. Последние должны давить всё это на корню.

Все-таки нынешнее руководство Казахстана воспитывалось на традициях интернационализма, а в 90-х и нулевых — на идеях евразийства.

Эти неприятные факты, добавлю, есть и в крупных российских городах. Именно поэтому на нашем евразийском пространстве мы должны сплотиться и не искать, как темные массы в Средневековье, виновных среди иных, как в Казахстане и Киргизстане, так и в России.

- Вот ты говоришь о симбиозе славян и тюрок. Хорошо, а почему тогда русское население в Казахстане уменьшилось после распада СССР в разы? Почему ж русские уезжают в Россию, если им там так хорошо? Что, в Казахстане правит смешанная казахско-русская элита, или все-таки русские там на вторых ролях?

— Тут как в фильме «Операция «Ы»: все было украдено до нас. Какие претензии к нынешнему руководству Казахстана, Киргизстана и других стран, если сама Россия в лице Бориса Ельцина отреклась от них и выкинула пинком под зад из Советского Союза. А эти страны не хотели уходить из нашего пространства.

- А как они в своем «пространстве» ведут себя по отношению к русским? Почему же русские оттуда уезжают? Как там с русскими на руководящих постах?

— Раньше в Казахстане были и премьер-министры русские. Сейчас этого уже нет. Я согласен с тобой. События с каждым годом ухудшаются. Но тут я хочу поставить встречный вопрос: а что сделала Россия для того, чтобы премьер в Казахстане был русский? Ничего. Никто палец о палец не ударил. Хотя Назарбаев в 90-е и нулевые требовал фактического объединения наших стран. Никто к нему не прислушивался.

Всем на это было глубоко плевать. Никто из российской власти за эти 30 лет не озаботился положением русских в Казахстане и Киргизии. Я все это прекрасно знаю. Да, сейчас Евгений Александрович Примаков из Россотрудничества пробует что-то изменить в этом направлении. Я знаю, насколько ему сложно.