Задача Зеленского — наведение риторического гипноза на наивное население в интересах дальнейшей трансформации национальной экономики в пользу «совета акционеров», считает писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне

- Владимир, как вы считаете, что может изменить к лучшему отношения РФ и США в нынешней ситуации, при условии что Россия не пойдет на какие-либо территориальные (Крым) и экономические (СП-2) уступки? Возможно ли это в ближайшие годы или отношения США-РФ зашли в такую стадию, что при нынешнем политическом поколении улучшение отношений невозможно?

— С моей точки зрения, здесь речь идет об экономической войне прежде всего. Россия же не спорит с Америкой о ценностях, но стороны обвиняют друг друга в нарушении «общих ценностей»: демократии, свободы слова, свободы личности и т.д. Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева

Поэтому вряд ли тут можно говорить о начале новой холодной войны по сценарию ценностного противостояния СССР и США — капитализм против социализма. Спор о Крыме — это геополитика и экономика (ибо, как говорят классики, политика есть концентрированно выраженная экономика), прикрытая ценностной риторикой.

Но ценностная риторика использовалась и во время Первой мировой войны — войны империалистических хищников за мировые рынки. Да и раньше тоже. Ведь пропаганда — инструмент войны начиная с древнейших времен.

Поэтому вопросы СП-2, санкций и отношений с Украиной я бы рассматривал в первую очередь с точки зрения экономических факторов: кто является акционерами СП-2, на кого распространяются санкции, какова общая структура бизнеса этих акционеров, во что еще вложены их деньги? То же самое касается Украины. Как говорят финансисты, «ваши долги — наши активы».

- Кто тогда наживается на долгах Украины? Есть на это аргументированный, подтвержденный фактами и объективной экономической статистикой ответ?

— У меня лично такого ответа нет, есть только субъективные подозрения. Что касается российско-американских отношений, то здесь многое зависит от того, как поведут себя другие крупные геополитические игроки. Будут ли они играть за или против доллара?

Прежде всего это относится к Германии и Китаю, валюты которых (в случае Германии это евро) имеют существенный вес в корзине МВФ. Российский рубль здесь, к сожалению, практически не имеет никакого веса. Отсюда — противоречивая игра силовых и финансовых ведомств Кремля. Россия старается не напрягать хозяев мировых денег, скрупулезно исполняя взятые на себя обязательства, одновременно подвергаясь санкциям со стороны политических режимов, аффилированных с теми же самыми хозяевами.

При этом без МВФ никакая реиндустриализация страны невозможна, как этого бы хотелось ВПК, а пойти против правил — значит утратить российские активы и корпоративную собственность в странах Запада. Пойдет ли на это Кремль?

- США, как мы видим, постоянно в последнее время подталкивают Украину к конфликту с Россией, который может привести к вооруженному столкновению. Как вы считаете, каковы могут быть результаты (политические, военные, территориальные) такого столкновения? Кто в большей степени не заинтересован в нем — Украина или Россия? Почему? Конрад Рэнкас: Украину нужно срочно лечить © vk.com, Конрад Ренкас

— Тут мы снова возвращаемся к предыдущему вопросу: кто является бенефициаром войны на Украине? Осторожность Кремля в украинской политике можно объяснить тем, что там у разных «башен» разные интересы, и президент не готов однозначно идти ва-банк на стороне одной из них.

То же самое с Киевом, где политикой руководит не Офис президента, а синклит закулисных фигур с противоречивыми интересами. Ясно одно: с обеих сторон рулят лица, аффилированные со структурами глобальных финансов, но это не значит, что между ними нет противоречий. О том ведь и речь: идет новая экономическая война, причем глобальная! Кто тут стоит за чьей спиной — вопрос, в существенной степени, риторический.

Я помню случай теракта в аэропорту Шереметьево около 10 лет назад. Тогда в течение нескольких дней не могли выяснить, кто является настоящим владельцем объекта. И это — крупнейший аэропорт столицы! Что уж говорить про активы глобальных бизнес-структур! Ответ знает только ветер…

Возвращаясь к конфликту Украины с Россией, могу лишь сказать, что его развитие или свертывание зависит от общей региональной конъюнктуры. Назовем ее геополитической.

Поэтому тут все зависит не от желаний отдельных лиц или силовых групп внутри России и Украины, но от более широкого контекста. Думаю, что обе стороны, в принципе, не заинтересованы в эскалации конфликта, но их «хотелки» мало чего стоят в Большой игре.

- Очевидно, что любой российско-украинский конфликт в перспективе ведет Украину к саморазрушению — и по внутриполитическим причинам (значительная часть населения Юго-Востока поддержит в таком конфликте скорее Россию, чем украинскую власть) и по чисто внешнеполитическим — Европа вряд ли поддержит агрессивность украинского режима. Почему при очевидности такого сценария Украина продолжает вести себя агрессивно, создавая все новые очаги конфликта? Чего в этом больше — неопытности нынешнего президента Украины или его зависимости от США?

— Полагаю, современная политика во многом построена на провокациях. У кого первого сдадут нервы — на того и «повесят всех собак». Хотя уже и это не очевидно. В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией, и распада всех форм внутри- и внешнеполитической солидарности крупнейших игроков (не говоря уже о мелких) с любой стороны можно ожидать проявления неадекватного поведения.

И чем более страна погружается в кризис, тем более неадекватна реакция ее элиты на международную повестку. Если ситуация на Украине взорвется — мало никому не покажется. И это — реальный вызов всему макрорегиону.

Вспоминаю ответ Бориса Немцова немецкому телевидению на вопрос о рисках перестроечных процессов в России: «Кто не рискует — тот не пьет шампанское!» Так и здесь: перестройка региональной геополитической архитектуры грозит серьезными рисками и даже обвалами, но ведь и шампанское для триумфаторов никто не отменял! Кость Бондаренко: Страны-гегемоны, вроде США и России, понимают необходимость поиска компромиссов © РИА Новости, Нина Зотина

- Зеленский пришел в политику как голубь мира, но очень быстро эволюционировал в коршуна, поддерживающего военные притязания националистов и радикалов. Как вы считаете, почему? Если откинуть жесткий контроль со стороны США, была ли у Зеленского альтернатива создать иной внешнеполитический фон?

— Я бы не стал переоценивать фактор Зеленского в украинской политике. Изначально было понятно, что это компромиссная фигура, за которой стоят группы олигархического закулисья. Задача Зеленского — наведение риторического гипноза на наивное население в интересах дальнейшей трансформации национальной экономики в пользу «совета акционеров».

Зеленский — это такой Кашпировский нового времени, только тематика у него несколько иная. А средства — те же самые: телевидение, уверенный голос, внушение веры в собственные силы и надежды на успех. Не думаю, что у него была какая-то альтернатива. Свою роль «волшебника Изумрудного города» он будет играть до конца.

- Многие эксперты, хорошо знающие украинскую политическую парадигму изнутри, отмечают самоубийственные тенденции во внешней и внутренней политике страны в годы независимости (после 1991 года). Если вы с этим утверждением согласны, почему так происходит? Если не согласны, объясните, почему Украина деградирует экономически, социально и политически, имея при этом в прошлом блестящий стартовый промышленный и экономический потенциал. Есть ли в этой деградации вина России?

— Думаю, виновата в этих процессах не столько Россия, сколько СССР, руководящая элита которого, так называемая номенклатура, страдала всеми формами правового нигилизма и кумовщины — главными пороками так называемого «азиатского способа производства».

Причем пороки эти были занесены в Россию в значительной степени с той же Украины, и даже не в советское время, в эпоху правления «днепропетровской мафии», а еще при первых Романовых — ставленников (по мнению историка Александра Пыжикова) польско-литовской шляхты.

Помню, как еще в 1990-е годы западные бизнесмены жаловались на сложности ведения бизнеса на Украине, потому что непонятно, «кому заносить», а если и занес — то нет гарантии, что будет результат. Думаю, так это происходит и по сей день. А уж про «протестантскую этику капитализма» тут вообще можно не вспоминать.

В России ситуация во многом схожа, но все-таки там система властной централизации имеет монгольские корни (попробуй ослушайся великого хана!), а на Украине внедрена традиция «шляхетских вольностей» из Речи Посполитой. Да, Польша тоже когда-то входила в состав Российской империи, но национальную психологию поляков это мало изменило. Так и с украинцами, игнорирующими корпоративную дисциплину и предпочитающими иметь свои хаты с краю.

Что характерно: даже в отношениях с Америкой и Китаем украинцы умудряются напрягать «старших товарищей» совершенно неадекватным поведением. Точно так же, как Россию. При этом русское население Украины после распада СССР было, на мой взгляд, лишено какой-либо субстанциальной поддержки Кремля и перестало себя ощущать «гражданами империи». При этом практически вся современная украинская элита — русскоязычна!

Но это уже вопрос культуры и образования, а не политики. Тот же Порошенко когда-то приезжал в Москву просить у Константина Затулина (по словам последнего) денег на русскоязычные программы. Получил ли он их — Затулин не сказал. Подозреваю, что нет.

- Может ли распасться Украина?

— Да, здесь возможен югославский сценарий. Тем более что многие хотели бы его продвинуть. Во что это выльется — никто сегодня сказать не может. Погода здесь пока что зависит от циклонов над Северной Атлантикой…