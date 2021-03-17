В беседе с телеведущим Байден заявил, что знает Владимира Путина, а российский президент, в свою очередь, знает его. На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил утвердительно: «Ммм… хмм… Я считаю».
«Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла. Так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали. Говорить так о нашем главе государства никому не позволено», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram, комментируя слова Байдена.
Володин подчеркнул, что Байден своим заявлением оскорбил граждан России. «Это истерика от бессилия», — констатировал российский политик.
Как отметил российский сенатор Андрей Климов, Байден продолжил свою русофобскую политику, которую проводил еще в бытность вице-президентом США.