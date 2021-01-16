6 января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. В итоге Джо Байдена всё же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестовали.
- Наталья, что означает проявление столь агрессивных и небывалых для США действий в «столице мирового капитализма и демократии» — конец эпохи демократии? Конец капитализма? Что, с вашей точки зрения, вообще означают эти действия?
— Прежде всего хотелось бы прекратить спекуляции на тему «мятежа», пока основанные на голословных обвинениях демократов. А цена этих обвинений невелика в свете поддержанных Демпартией массовых беспорядков, грандиозных погромов и захвата административных зданий BLM и левыми радикалами.
Реальная же картина событий 6 января следующая. Как известно, Трамп категорически отказался признать победу Байдена, ссылаясь на многочисленные зафиксированные нарушения избирательного законодательства и процедуры подсчета голосов.
Поскольку юридические способы установить истину по поводу честности выборов были купированы решением Верховного суда, отказавшимся рассматривать иск по существу, это еще больше усилило подозрения в фальсификации голосования.
Таким образом, Трампу оставалось только призвать своих сторонников выразить гражданское несогласие с этой ситуацией, а по сути выступить в защиту демократии и честных выборов. Что он и сделал согласно Конституции.
Никаких призывов к насилию и захвату Капитолия с его стороны не было и быть не могло, поскольку он абсолютно адекватный человек, находящийся на должности главы государства.
На призыв Трампа откликнулось огромное количество людей (около 1 миллиона), которые шли организованным мирным маршем протеста, не реагируя на постоянные провокации ВLМ и «Антифа»-активистов.
Речь Трампа на митинге также была безукоризненной в правовом смысле и блестящей по содержанию. В ней он обвинил «фальшивые медиа» и технологических гигантов в нарушении свободы слова, заявил о невозможности терпеть политику «cancel culture», а также привел конкретные примеры фальсификации выборов. Кроме того, были перечислены несомненные успехи его администрации.
Уже по окончании митинга состоялся марш к Капитолию, где события приняли слишком эмоциональный оборот. Что вылилось не в мятеж, а в нарушение порядка посещения Капитолия и срыв заседания Конгресса гражданскими лицами.
Есть мнение, что проникновение в здание стало результатом умышленного попустительства полицейских и охраны, открывших таким образом ловушку с целью недопущения предметного обсуждения фальсификаций и последующего обвинения Трампа в подстрекательстве.
Но сам Трамп, узнав о происходящем, тут же выступил с обращением соблюдать закон и порядок. То есть на всех этапах Трамп как президент и гражданин действовал исключительно в мирном правовом поле и призывал к этому своих сторонников.
Поэтому обвинения в мятеже представляются абсолютно необоснованными. Но то, что этот день стал моральной встряской для политической элиты, оторвавшейся от народа, придает событию особую значимость и напоминает о «праве на восстание», закрепленном в Конституции США.
- Конгрессмены от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу. Ему грозит импичмент, а также отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции. Как вы считаете, будет ли показательный процесс против Трампа? Или он просто передаст полномочия Байдену?
— То, что сейчас в спешном порядке демократы пытаются решить вопрос импичмента Трампу, скорее говорит об их неуверенности в том, что они смогут контролировать власть в ближайшие четыре года.
Как известно, за Трампа проголосовали 75 миллионов избирателей, в общей сложности около 40 процентов американцев не верят в честность победы Байдена.
Это огромное количество людей. Очевидно, что Трамп стал консолидирующей фигурой для значительной части американцев. Притом что даже в ситуации невероятного давления он не сдает свои лидерские позиции.
Это вызывает уже истерику у демократов. Сейчас их главной задачей является не просто дискредитация Трампа (этим они занимались весь срок его правления), но полное и окончательное исключение его из политической жизни и изгнание самого духа трампизма. Однако, учитывая бойцовские качества Трампа и все еще высокую степень его популярности, это трудная задача, невзирая на массированную пропаганду. Если только речь не идет о физической ликвидации, а такая угроза, конечно, есть. Но в этом случае демократы окончательно перейдут черту легитимной политики.
Что касается самого импичмента, то его вероятность близка к нулю. Не говоря о том, что сами обвинения в подстрекательстве к мятежу необоснованны, а для того, чтобы импичмент состоялся, недостаточно принять постановление Палаты представителей.
Необходимо заручиться поддержкой двух третей Сената, что для демократов представляется практически непреодолимым барьером.
Более того, дальнейшие попытки юридического преследования Трампа чреваты возвращением бумеранга Байдену, которого уже сейчас предупредили о возможном импичменте. И оснований для этого более чем достаточно. Так что, как сказал Трамп, Байдену действительно стоит опасаться исполнения своих желаний.
В условиях чрезвычайного положения и введенных частей Нацгвардии инаугурация Байдена приобретает совсем уж сомнительный характер, а отказ Трампа признать результаты выборов придавал ей явный привкус унижения и акцентировал внимание на ее нелегитимности.
Видимо, демократы не придумали ничего лучшего, как действовать по принципу «нет бывшего президента — нет проблемы», тем самым доведя и без того острую ситуацию до крайности. Чем это обернется, мы увидим очень скоро.
- До событий 6 января Трампа считали лидером практически половины США. Говорили, что он может создать собственную партию. Каковы теперь перспективы Трампа — политические и юридические?
— Сейчас ситуация настолько турбулентная, что может случиться все что угодно. Одно совершенно очевидно — Трамп уже вошел в историю. Его имя зафиксируют в зале политической и рок-н-ролльной славы. Нравится это кому-то или нет, но для многих людей в положительном смысле.
Это, безусловно, оставляет ему широкий диапазон действий даже в такой критической ситуации.
Не думаю, что речь сейчас идет о создании отдельной партии — вопрос о целесообразности такого решения открыт, но уже сейчас он возглавляет широкое общественное движение.
Кроме того, Трамп уже заявил о планах по созданию независимой соцсети и медиа. Все это вполне осуществимо с учетом его энергии и сегодняшней поддержки электората, а также MAGA-крыла Республиканской партии.Так что в самой оптимистичной перспективе не исключено и его выдвижение на пост президента в 2024 году.
В этом смысле его до конца принципиальная позиция, а также дальнейшая поляризация и радикализация общества, как результат грубых действий демократов, могут дать ему второй шанс.
Не стоит забывать и о политических амбициях его дочери и сыновей
- Что, на ваш взгляд, теперь будет с Республиканской партией? Сейчас она теряет поддержку избирателей. Сможет ли она преодолеть нынешний кризис?
— Думаю, что Республиканскую партию ждут серьезные внутренние пертурбации. С одной стороны, там есть «консервативное болото», которое выражает свое недовольство Трампом и готово пойти на значительные уступки Демпартии ради сохранения своего статус-кво в истеблишменте.
С другой стороны, есть те, кто Трампа поддерживает и считает, что Республиканская партия должна занять более жесткую позицию в борьбе за власть и отстаивание консервативных интересов.
Для многих молодых республиканцев это еще и шанс сделать свою политическую карьеру, опираясь на ядерный электорат трампистов. Как сказал в своей речи Трамп, говоря об однопартийцах, «пусть слабые уйдут. Это время сильных».
А результаты возможных изменений станут ясны уже через два года во время промежуточных выборов в Конгресс.
- Штурмом Капитолия сторонники Трампа оказали ему медвежью услугу. Не допускаете ли вы, что это была спланированная акция, чтобы похоронить политические перспективы Трампа? Или это просто конспирология?
— Мы живем в таком мире, когда конспирология становится реальностью. Вся история с пандемией — лишнее тому подтверждение. Что касается вторжения протестующих в здание Капитолия, разумеется, оно нуждается в специальном расследовании.
Роль полиции и охраны в этой ситуации вызывает вопросы. Тем более с учетом того, что члены «Антифа» были инфильтрованы в ряды трампистов.
В результате беспорядков полицейскими были убиты безоружные граждане, жизнь которых имеет значение, как это ни странно для левых либералов.
Также недавно сообщили о загадочном самоубийстве человека, забравшего ноутбук Нэнси Пелоси. Не исключено, что таких внезапных «суицидов» станет еще больше. Все это говорит о том, что демократы открыли ящик Пандоры и готовы на все ради достижения своих целей. Негативные результаты этой беспринципной политики уже очевидны.
- Повлияет ли произошедшее на роль США в мире, на авторитет страны, влияние на другие государства?
— События в США уже влияют на весь мир и на авторитет страны. Политика двойных стандартов в отношении собственных граждан, ограничение свободы слова, фальсификации на выборах и преследование политических оппонентов — все это нанесло серьезный ущерб США, позиционирующим себя в качестве эффективной демократии.
Сам факт массовых протестов говорит о неравнодушии американцев к тому, что происходит в стране, и их готовности бороться за свои гражданские права.
- Как вы считаете, будет ли Байден строить свою политику на «отстраивании» от Трампа? То есть проводить показательно «антитрамповскую» политику. В частности, на постсоветском пространстве?
Что касается вероятной политики Байдена, то по понятным причинам она будет существенно отличаться от политики Трампа.
События в США уже влияют на весь мир и на авторитет страны. Политика двойных стандартов в отношении собственных граждан, ограничение свободы слова, фальсификации на выборах и преследование политических оппонентов — все это нанесло серьезный ущерб США, позиционирующих себя в качестве эффективной демократии. Сейчас там торжествует новый — леволиберальный «маккартизм», в основе которого лежит культурный марксизм, и это вызывает все большее неприятие в мире.
Очевидно, что всех ждет непростое время в контексте заявленной ими модели глобализации.
И хотя главный вопрос в данный момент — это взаимоотношения с Китаем и «иранская сделка», но усиление экспансии на постсоветском пространстве также является одним из ключевых моментов в планах новой администрации.
Однако реализация внешнеполитического курса во многом зависит от возможности демократов успокоить ситуацию в самих США, что с учетом резкого раскола американского общества сделать будет непросто. Но, возможно, именно это обстоятельство придаст кому-то оптимизма.