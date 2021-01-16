Писатель Наталья Баженова в интервью Украина.ру рассказала о том, какие последствия ждут Дональда Трампа и США после недавнего захвата Капитолия американцами

6 января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли. В итоге Джо Байдена всё же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестовали.

- Наталья, что означает проявление столь агрессивных и небывалых для США действий в «столице мирового капитализма и демократии» — конец эпохи демократии? Конец капитализма? Что, с вашей точки зрения, вообще означают эти действия?

— Прежде всего хотелось бы прекратить спекуляции на тему «мятежа», пока основанные на голословных обвинениях демократов. А цена этих обвинений невелика в свете поддержанных Демпартией массовых беспорядков, грандиозных погромов и захвата административных зданий BLM и левыми радикалами.

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

Поскольку юридические способы установить истину по поводу честности выборов были купированы решением Верховного суда, отказавшимся рассматривать иск по существу, это еще больше усилило подозрения в фальсификации голосования.

Таким образом, Трампу оставалось только призвать своих сторонников выразить гражданское несогласие с этой ситуацией, а по сути выступить в защиту демократии и честных выборов. Что он и сделал согласно Конституции.

Никаких призывов к насилию и захвату Капитолия с его стороны не было и быть не могло, поскольку он абсолютно адекватный человек, находящийся на должности главы государства. Наталия Баженова: кто она © из личного архива Натальи Баженовой

На призыв Трампа откликнулось огромное количество людей (около 1 миллиона), которые шли организованным мирным маршем протеста, не реагируя на постоянные провокации ВLМ и «Антифа»-активистов.

Речь Трампа на митинге также была безукоризненной в правовом смысле и блестящей по содержанию. В ней он обвинил «фальшивые медиа» и технологических гигантов в нарушении свободы слова, заявил о невозможности терпеть политику «cancel culture», а также привел конкретные примеры фальсификации выборов. Кроме того, были перечислены несомненные успехи его администрации.

Уже по окончании митинга состоялся марш к Капитолию, где события приняли слишком эмоциональный оборот. Что вылилось не в мятеж, а в нарушение порядка посещения Капитолия и срыв заседания Конгресса гражданскими лицами.

Есть мнение, что проникновение в здание стало результатом умышленного попустительства полицейских и охраны, открывших таким образом ловушку с целью недопущения предметного обсуждения фальсификаций и последующего обвинения Трампа в подстрекательстве.

Но сам Трамп, узнав о происходящем, тут же выступил с обращением соблюдать закон и порядок. То есть на всех этапах Трамп как президент и гражданин действовал исключительно в мирном правовом поле и призывал к этому своих сторонников.

Поэтому обвинения в мятеже представляются абсолютно необоснованными. Но то, что этот день стал моральной встряской для политической элиты, оторвавшейся от народа, придает событию особую значимость и напоминает о «праве на восстание», закрепленном в Конституции США.

- Конгрессмены от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу. Ему грозит импичмент, а также отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции. Как вы считаете, будет ли показательный процесс против Трампа? Или он просто передаст полномочия Байдену?

— То, что сейчас в спешном порядке демократы пытаются решить вопрос импичмента Трампу, скорее говорит об их неуверенности в том, что они смогут контролировать власть в ближайшие четыре года.

Как известно, за Трампа проголосовали 75 миллионов избирателей, в общей сложности около 40 процентов американцев не верят в честность победы Байдена.

Это огромное количество людей. Очевидно, что Трамп стал консолидирующей фигурой для значительной части американцев. Притом что даже в ситуации невероятного давления он не сдает свои лидерские позиции.

Это вызывает уже истерику у демократов. Сейчас их главной задачей является не просто дискредитация Трампа (этим они занимались весь срок его правления), но полное и окончательное исключение его из политической жизни и изгнание самого духа трампизма. Однако, учитывая бойцовские качества Трампа и все еще высокую степень его популярности, это трудная задача, невзирая на массированную пропаганду. Если только речь не идет о физической ликвидации, а такая угроза, конечно, есть. Но в этом случае демократы окончательно перейдут черту легитимной политики.

Что касается самого импичмента, то его вероятность близка к нулю. Не говоря о том, что сами обвинения в подстрекательстве к мятежу необоснованны, а для того, чтобы импичмент состоялся, недостаточно принять постановление Палаты представителей.

Дважды в одну реку: Трампу грозит импичмент после ухода с президентского поста © REUTERS, Carlos Barria

Более того, дальнейшие попытки юридического преследования Трампа чреваты возвращением бумеранга Байдену, которого уже сейчас предупредили о возможном импичменте. И оснований для этого более чем достаточно. Так что, как сказал Трамп, Байдену действительно стоит опасаться исполнения своих желаний.

В условиях чрезвычайного положения и введенных частей Нацгвардии инаугурация Байдена приобретает совсем уж сомнительный характер, а отказ Трампа признать результаты выборов придавал ей явный привкус унижения и акцентировал внимание на ее нелегитимности.

Видимо, демократы не придумали ничего лучшего, как действовать по принципу «нет бывшего президента — нет проблемы», тем самым доведя и без того острую ситуацию до крайности. Чем это обернется, мы увидим очень скоро.

- До событий 6 января Трампа считали лидером практически половины США. Говорили, что он может создать собственную партию. Каковы теперь перспективы Трампа — политические и юридические?

— Сейчас ситуация настолько турбулентная, что может случиться все что угодно. Одно совершенно очевидно — Трамп уже вошел в историю. Его имя зафиксируют в зале политической и рок-н-ролльной славы. Нравится это кому-то или нет, но для многих людей в положительном смысле.

Это, безусловно, оставляет ему широкий диапазон действий даже в такой критической ситуации.

Не думаю, что речь сейчас идет о создании отдельной партии — вопрос о целесообразности такого решения открыт, но уже сейчас он возглавляет широкое общественное движение.

Кроме того, Трамп уже заявил о планах по созданию независимой соцсети и медиа. Все это вполне осуществимо с учетом его энергии и сегодняшней поддержки электората, а также MAGA-крыла Республиканской партии.Так что в самой оптимистичной перспективе не исключено и его выдвижение на пост президента в 2024 году.

В этом смысле его до конца принципиальная позиция, а также дальнейшая поляризация и радикализация общества, как результат грубых действий демократов, могут дать ему второй шанс.

Не стоит забывать и о политических амбициях его дочери и сыновей

- Что, на ваш взгляд, теперь будет с Республиканской партией? Сейчас она теряет поддержку избирателей. Сможет ли она преодолеть нынешний кризис?

— Думаю, что Республиканскую партию ждут серьезные внутренние пертурбации. С одной стороны, там есть «консервативное болото», которое выражает свое недовольство Трампом и готово пойти на значительные уступки Демпартии ради сохранения своего статус-кво в истеблишменте.

С другой стороны, есть те, кто Трампа поддерживает и считает, что Республиканская партия должна занять более жесткую позицию в борьбе за власть и отстаивание консервативных интересов.

Для многих молодых республиканцев это еще и шанс сделать свою политическую карьеру, опираясь на ядерный электорат трампистов. Как сказал в своей речи Трамп, говоря об однопартийцах, «пусть слабые уйдут. Это время сильных».

А результаты возможных изменений станут ясны уже через два года во время промежуточных выборов в Конгресс.

- Штурмом Капитолия сторонники Трампа оказали ему медвежью услугу. Не допускаете ли вы, что это была спланированная акция, чтобы похоронить политические перспективы Трампа? Или это просто конспирология?

— Мы живем в таком мире, когда конспирология становится реальностью. Вся история с пандемией — лишнее тому подтверждение. Что касается вторжения протестующих в здание Капитолия, разумеется, оно нуждается в специальном расследовании.

Роль полиции и охраны в этой ситуации вызывает вопросы. Тем более с учетом того, что члены «Антифа» были инфильтрованы в ряды трампистов.

В результате беспорядков полицейскими были убиты безоружные граждане, жизнь которых имеет значение, как это ни странно для левых либералов.

Также недавно сообщили о загадочном самоубийстве человека, забравшего ноутбук Нэнси Пелоси. Не исключено, что таких внезапных «суицидов» станет еще больше. Все это говорит о том, что демократы открыли ящик Пандоры и готовы на все ради достижения своих целей. Негативные результаты этой беспринципной политики уже очевидны.

- Повлияет ли произошедшее на роль США в мире, на авторитет страны, влияние на другие государства?

— События в США уже влияют на весь мир и на авторитет страны. Политика двойных стандартов в отношении собственных граждан, ограничение свободы слова, фальсификации на выборах и преследование политических оппонентов — все это нанесло серьезный ущерб США, позиционирующим себя в качестве эффективной демократии.

Сам факт массовых протестов говорит о неравнодушии американцев к тому, что происходит в стране, и их готовности бороться за свои гражданские права.

- Как вы считаете, будет ли Байден строить свою политику на «отстраивании» от Трампа? То есть проводить показательно «антитрамповскую» политику. В частности, на постсоветском пространстве?

Что касается вероятной политики Байдена, то по понятным причинам она будет существенно отличаться от политики Трампа.

События в США уже влияют на весь мир и на авторитет страны. Политика двойных стандартов в отношении собственных граждан, ограничение свободы слова, фальсификации на выборах и преследование политических оппонентов — все это нанесло серьезный ущерб США, позиционирующих себя в качестве эффективной демократии. Сейчас там торжествует новый — леволиберальный «маккартизм», в основе которого лежит культурный марксизм, и это вызывает все большее неприятие в мире.

Никакого новогоднего подарка: Трамп отказал Украине в военной помощи © REUTERS, Tom Brenner

И хотя главный вопрос в данный момент — это взаимоотношения с Китаем и «иранская сделка», но усиление экспансии на постсоветском пространстве также является одним из ключевых моментов в планах новой администрации.

Однако реализация внешнеполитического курса во многом зависит от возможности демократов успокоить ситуацию в самих США, что с учетом резкого раскола американского общества сделать будет непросто. Но, возможно, именно это обстоятельство придаст кому-то оптимизма.