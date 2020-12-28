Поэт и публицист Анна Ревякина в необычной беседе с Дмитрием Песковым о Новом годе, семейных традициях и волшебстве

Вот уже третий год подряд у нас в редакции в конце декабря случается волшебство. Как снеговики зимой, начинают вырастать сказочные чудесные материалы, не имеющие ничего общего с тем, чем мы занимаемся круглый год. В этих материалах взрослые мужи от политики снимают свои прекрасно сидящие синие пиджаки и превращаются в маленьких мальчиков. Точнее, вспоминают о том, какими они были в детстве, как верили в Деда Мороза, как мечтали жениться на Снегурочке, как ждали самый главный праздник, как мама, нарядная и совсем ещё молодая, накрывала на стол.

В Белоруссии силовики сочли детский праздник акцией и задержали Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков, вспомнил, например, как в новогодние каникулы пытался загнуть клюшку над паром и что из этого вышло. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, безусловно, самый известный, самый влиятельный и цитируемый пресс-секретарь главы государства во всём мире.

— Дмитрий, Новый год — это всегда ёлка. Расскажите, каждый ли Новый год в Вашем детстве ставили ёлку. Кто наряжал? Какими были игрушки?

— Ёлку, мы, конечно, ставили всегда. Сколько я себя помню, столько и ставили. Была ёлка с советскими игрушками. Игрушки эти были бережно обложены ватой. Когда ёлку приносили, а ёлку всегда приносили обязательно только живую, её устанавливали на крестовину, доставали коробку с украшениями и аккуратно из ваты извлекали игрушки. Бывало так, что какие-то игрушки оказывались разбитыми, даже вата их не смогла уберечь, тогда мы шли в магазин, докупали две-три штучки.

Удивительно то, что крестовина для ёлки, которую я помню с детства, до сих пор жива, хотя с тех пор мы много раз переезжали в разные квартиры. Как она сохранилась, я даже не знаю. На ёлке из года в год неизменной была красная звезда. Это обязательно! Ёлку наряжали всей семьёй, и родители, и бабушка, и дедушка, пока они были с нами. Всегда все вместе наряжали, из года в год это было целое мероприятие.

— Дмитрий, Ваша биография хорошо известна, но я вот не знаю, ходили ли Вы в детский сад. Если ходили, то наверняка принимали участие в новогодних утренниках. Какие роли доводилось играть?

— В детский сад я ходил, у меня тогда отец служил в Каире, в Египте. Вот там я и ходил в детский сад. Это был посольский детский сад. Там были какие-то инсценировки, в которых я, разумеется, принимал участие, но, к сожалению, не могу вспомнить, какие роли мне приходилось играть.

— Верили ли Вы в Деда Мороза? Если верили, то до какого возраста вера в него была незыблемой?

— Безусловно, я верил в Деда Мороза! И более того, я пестую веру в Деда Мороза в своих детях. Пестую до самого крайнего момента, когда уже детей невозможно убедить верить в Деда Мороза. Не вспомню, до какого возраста я сам верил в него, но помню, что я ему писал письма.

— Какое у Вас самое яркое детское воспоминание, связанное с зимой, зимними каникулами, Новым годом? Может быть, помните, как мечтали о каком-то подарке под ёлочку?

— Я очень часто во дворе играл в хоккей. Все мальчишки во дворе тогда с шайбой играли в хоккей. Играл когда на коньках, когда просто в башмаках.

Новый год с донбасским акцентом © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

— Возможно, удастся вспомнить, какие блюда были на новогоднем столе в Вашем детстве?

— Холодец, оливье…. Всё как у всех.

— Иногда так случается, что дети вырастают, превращаются во взрослых, перестают верить в Деда Мороза и чудеса, прекращают воспринимать Новый год как праздник. Испытывают в конце декабря не душевный подъём, как было в детстве, а скорее уныние из-за того, что пробки, все куда-то спешат и надо как-то готовиться, а лень. Как в Вашей семье заведено? Вы воспринимаете Новый год как праздник?

— Знаете, Анна, у нас в семье всегда было два настоящих праздника, все остальные праздники — это просто выходные дни.

Для нас ничего не меняется, хоть Новый год, хоть 8 Марта… Или просто четверг © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Когда мы в прошлом детьми встречали Новый год, мы ведь не знали о мировых драмах уходящего года, о перипетиях мировой политики, трагедиях и бедах уходящего года, но мы всегда верили, что новый год будет лучше. Для нас это был, прежде всего, праздник. Наверное, нынешние дети будут провожать 2020 год без того облегчения, с каким мы, взрослые, будем с ним прощаться и надеяться на лучшее в 2021 году. Может быть, хотя бы в новогоднюю ночь нам всем следует стать детьми и попытаться поверить, что лучшее действительно впереди, а если это трудно, то, может быть, стоит, как Дмитрий Песков, найти ёлочную крестовину из детства и хотя бы ненадолго вернуться в то замечательное время.

Этот праздничный разговор с Дмитрием Песковым начинает серию новогодних репортажей Анны Ревякиной из детства людей, которые сегодня в том или ином качестве управляют Россией.