Американские военные обустраиваются на берегах Вислы всерьёз, тем более что объекты инфраструктуры для них будут построены за счёт Польши, которая ещё и заплатит за размещение войск заокеанского союзника

В середине прошлого месяца, 15 августа 2020 года, госсекретарь США Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в присутствии президента Польши Анджея Дуды подписали Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) и дополнение к соглашению о базировании американских войск на берегах Вислы. Согласно последнему документу (Status of Forces Agreement, SOFA), американские военные объекты в Польше получат статус экстерриториальных, а сами военнослужащие США не будут отвечать перед польским правосудием в случае совершения преступления в этой стране — хотя власти Польши в отдельных случаях могут этого потребовать. Неменский рассказал, зачем Польша и Литва ведут радикальную политику в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Обнародованная часть соглашения между правительствами Польши и Соединенных Штатов Америки об усилении сотрудничества в области обороны раскрывает, среди прочего, детали дислокации американских военных на территории Польши. Количество американских военных в Польше будет увеличено на 1000 — вдобавок к нынешним 4500, а уже в октябре 2020 года в польский город Познань будет перемещено передовое командование 5-го корпуса сухопутных войск США. Соглашение EDCA предусматривает, что польская сторона за свой счёт подготовит для американцев ряд объектов инфраструктуры, после завершения строительства или реконструкции которых оперативная совместимость обеих армий увеличится. Однако, как отмечают польские военные аналитики, эти амбициозные планы могут столкнуться с привычными для Польши организационными проблемами. Об этом свидетельствуют, в частности, пятилетние усилия по приобретению Министерством обороны Польши системы моделирования для Центра боевой подготовки, которые сопровождались отменой торгов и задержками поставок, о чём ниже.

Подробная информация о размещении и строительстве военных объектов и другой инфраструктуры для Вооруженных сил США приведена в приложениях к EDCA, главным образом в приложении B, озаглавленном «Список инфраструктурных проектов, предоставленных Польшей». Согласно этому документу, Польша будет поддерживать размещение солдат американской армии, ВВС и спецназа США, строя или адаптируя различные объекты для их потребностей. Планируется, что на территории Польши постоянно будет находиться около 6000 американских солдат, офицеров и обслуживающего персонала. Но инфраструктура в Польше будет подготовлена для быстрого расширения этих сил до 20 тысяч — например, для нужд текущих учений или когда ситуация в регионе будет накаляться. Большинство из этих объектов будет создано в западных регионах Польши, однако часть разместится в центре страны.

Каковы же детали польских инфраструктурных проектов для достижения поставленных американцами целей — совместного противостояния «неоимпериалистической политике РФ», как записано в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Польши?

Сухопутные войска

Польша обязалась предоставить сухопутным войскам США «Военный комплекс в Познани», который будет включать: объект управления и контроля (command and control — C2), объект информационных систем с телекоммуникационными сетями, дополнительные жилые дома вместимостью «до 700 человек», столовую, а также объекты Центра боевой подготовки. В рамках подготовки комплекса также планируется отремонтировать здание ремонтных цехов и автостоянку. Это будет инфраструктура для штаба американской дивизии, которая уже действует в Познани (запад Польши), а позже — для передового командования упомянутого выше 5-го корпуса сухопутных войск США. Но помимо этого, в Польше будет создано и много иных объектов, наличие которых означает появление на берегах Вислы других, как правило, боевых единиц армии США. До и после «революции». Польша, Германия и Белоруссия в борьбе за китайский транзит © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Так, новая инфраструктура появится на полигоне рядом с городом Жагань на западе Польши, а также в воинских частях в Сквежине и Торуни (соответственно, запад и центр страны), которые должны стать базой бронетанковой бригады Вооруженных сил США. В рамках подготовки к этому в городах Свентошув, Тшебень и Пстронже будут построены здания для размещения войск вместимостью до 4800 человек (казармы и столовые). В связи с создание инфраструктуры для американской бронетанковой бригады на западе Польши должны быть построены объекты для командования бригады и семи командований батальонного уровня, а также 37 оперативных объектов ротного уровня, семь пунктов ремонта наземной техники и семь стоянок для техники (по одной на каждый батальон). Кроме того, планируется построить склад для батальона поддержки бригады, поликлинику, комплексы вспомогательных помещений и информационных систем с телекоммуникационными сетями.

Также планируется продлить железнодорожную ветку в Свентошуве и создать три новые развязки на ней, построить железнодорожный разъезд, склад топлива объемом 3,8 млн литров и распределительный пункт с системой заправки объёмом 3 млн литров. Кроме того, в Торуни будут построены учебные казармы и столовая на 430 человек. В Люблинце, где ныне размещено подразделение польских коммандос, должна быть создана оперативная база сил специального назначения США, рассчитанная на роту спецназа.

Стоит учесть, что для техники ещё одной бронетанковой бригады сухопутных войск США уже строится новая база рядом с селом Повидз в Познаньском воводстве — но она не упомянута в EDCA, поскольку создаётся за счёт бюджета НАТО. Как отметил в 2019 году генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, это самая большая инвестиция НАТО за последние 30 лет — общая сумма контракта составляет 183 миллиона долларов. Её строительство началось в минувшем году в рамках создания в Европе системы стратегических складов (Army Prepositioned Stock, APS), решение о чём было принято ещё в 2016-м.

До лета 2022 года в Повидзе должны быть построены пять складов площадью 60 тысяч квадратных метров с системой контроля влажности, мастерские площадью 8600 кв. м и гаражи площадью 1650 кв.м. База рассчитана на 85 танков М12 Abrams, 130 бронированных машин пехоты и разведывательных машин М2/М3 Bradley и 18 самоходных гаубиц М109А6/А7 Paladin. Постоянное размещение американских военных на этой базе пока не предусмотрено, но вся эта техника будет использоваться для американо-польских учений и учений в рамках НАТО.

Военно-воздушные силы

В районе упомянутого села Повидз, где ныне находится 33-я база военно-транспортной авиации Войска Польского, будет создана полноценная база авиации сухопутных войск США и их логистической поддержки, база сил специальных операций и отдельные объекты ПВО армии США. Главный объект, который будет построен за счёт Польши — это перрон для 51-го боевого вертолёта, стоянка, автомойка и заправочный пункт для них, а также сервисные ангары на такое же количество машин со стоянкой и мастерской для их наземного обслуживания. Таким образом, будет создана возможность постоянной дислокации двух батальонов вертолётов армии США. Будут построены также 31 подземный склад боеприпасов общей массой 5,67 миллиона кг и топливный склад емкостью 5,7 миллиона литров с системой заправки на 3 миллиона литров.

Кроме этого, в Повидзе предусмотрено создание комплекса управления боевыми операциями (одно командование бригадного, и четыре — батальонного уровня), батальонного командования артиллерии ПВО и батальонного командования сил специальных операций, объектов мобильной системы авиабазы и поддержки логистических операций, мастерских, паркинга, 6 казарм на 2400 человек, двух столовых на 2856 мест и поликлиники. Алексей Дзермант: Польша попытается урвать что-нибудь для себя в случае обострения ситуации в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

На военном аэродроме Вроцлав-Страховице на западе Польши будет создан перевалочный порт ВВС США (Aerial Port of Debarkation, APOD). Там будет построена инфраструктура, которая одновременно сможет принять четыре крупнейших самолета ВВС США — C-5 Galaxy (или, соответственно, большее количество транспортных самолётов меньшего размера), мощности для перегрузки и хранения опасных материалов вместимостью до 32 тысяч фунтов тротилового эквивалента, опционально способные принять дополнительный C-5. Кроме того, во Вроцлаве-Страховице будут построены пассажирский терминал, грузовые портовые сооружения, рулёжные дорожки, помещения для временного размещения 550 человек, столовая и спальное помещение (каждое на 450 человек), а также расширена железнодорожная линия. Весь комплекс также получит модернизированную антитеррористическую и охранную систему, поликлинику, спортивный центр, почтовое отделение, административное здание, склад оружия, ремонтную мастерскую с автостоянкой, телекоммуникационную инфраструктуру.

Американцы также создадут две дополнительные базы APOD в Польше: одну в рамках расширения аэропорта в Кракове (Балице), другую — в аэропорту Катовице (Пыжовице). Каждый из этих объектов сможет обслуживать по два самолета C-5 Galaxy и будет иметь временное жилье на 550 человек. На каждом из них также будет платформа для обработки опасных материалов вместимостью 30 тысяч фунтов, опционально способная принять ещё один транспортник C-5. Кроме того, в Кракове планируется построить новую взлетно-посадочную полосу, специально рассчитанную на транспортные самолёты С-5 Galaxy.

За рамками EDCA оказался объект американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше — база противоракет в Редзикове под Слупском (на севере страны). Согласно планам европейского щита ПРО НАТО, на этой базе будут размещены ракеты SM-3 наземного сегмента американской системы ПРО AegisAshore, а также радар радионаведения. Пуски противоракет SM-3 должны осуществляться из установок вертикального запуска Mk41, которые могут быть переоборудованы под крылатые ракеты «Томагавк», что, в свою очередь, небезосновательно вызывает обеспокоенность со стороны Москвы.

Строительство базы американской ПРО в Редзиково ведётся с 2016 года, несмотря на протесты местных жителей. Она должна была быть введена в эксплуатацию в 2018-м, но в нынешнем году срок сдачи был передвинут на 2022-й. Стоимость объекта первоначально оценивалась в 746 миллионов долларов, ныне она возросла ещё на 96 миллионов, но финансирование приостановлено в связи с затягиванием работ американским подрядчиком. Без базы в Редзиково невозможно ввести в эксплуатацию сегмент AegisAshore в Европе, который состоит также из специализированного радара в Турции, аналогичной польской базе в Румынии (оба объекта давно построены), и нескольких кораблей с противоракетами, которые курсируют по Средиземному морю, а базируются в испанском порту Рота.

Базы беспилотных летательных аппаратов

В Польше планируется базирование американских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среднего радиуса действия — класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), но возможно использование и более мощных аппаратов. Бункеры для БПЛА вместимостью 12 машин будут построены на базе в Мирославце на западе Польши, уже используемой американцами, где в настоящее время размещены несколько MQ-9 Reaper. В Мирославце будут построены посты управления беспилотными летательными аппаратами, место для временного хранения примерно 10 тонн боеприпасов и склад для них ещё на 60 тонн, мощности для обработки опасных материалов, способные обслужить один самолет C-5 Galaxy, а также временное жильё на 550 человек, телекоммуникационная и медицинская инфраструктура. В Демблине под Варшавой будет построена точно такая же оперативная база для БПЛА, как и в Мирославце, — на 12 машин с возможностью обслуживания одного транспортника C-5 Galaxy.

Но Демблин и Мирославец классифицируются как дополнительные оперативные базы для БПЛА, а основная база должна быть построена в Ласке в центре Польши, недалеко от расположения польской эскадрильи F-16. Здесь также предусматривается место для 12 БПЛА, поддержка одного C-5 Galaxy и аналогичная инфраструктура складов, логистики и управления БПЛА. Местные комментаторы предполагают, что поначалу в Польше будет постоянно базироваться одна эскадрилья американских БПЛ, аппараты которой — полностью или частично — будут перемещаться между Ласком, Демблином и Мирославцем, в зависимости от потребностей армии США. Однако в любой момент американцы смогут оперативно перебросить в Польшу еще две эскадрильи своих БПЛА.

Центр боевой подготовки

В Дравске Поморском (северо-запад Польши) должен быть создан совместный польско-американский Центр боевой подготовки с информационными системами и телекоммуникационными сетями, а также помещения (казармы, столовые) для войск, которые проходят обучение — максимально 3,6 тысячи человек. Этот объект, согласно оценке польских военных аналитиков Мачея Шопы и Якуба Павловского, которую они опубликовали на профильном портале Defence24.pl, может служить примером организационных трудностей, с которыми сталкивается Польша при строительстве военной инфраструктуры.

В апреле 2020 года заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич во время выступления в Сейме заявил: «В настоящее время министерство проводит две процедуры по поставке военной техники, предназначенной для Центра боевой подготовки, а именно тактической системы моделирования поля боя и системы оценки стрельбы на полигонах». Однако проблема в том, что фактически процедура закупок тянется с 2015 года. Первые торги состоялись только в 2019 году, однако их результаты были отменены, и в настоящее время закупка систем для Центра боевой подготовки вновь находится на этапе предварительного рассмотрения предложений.

Таким образом, как создание Центра боевой подготовки, так и реализация ряда других проектов, усиливающих возможности Вооруженных сил Польши, могут быть заблокированы на уровне исполнительной власти — которая, с другой стороны, придерживается законодательства о государственных закупках. А без закупки упомянутых систем приступать к строительству других объектов Центра боевой подготовки в Дравске Поморском невозможно, потому его создание до сих пор остаётся под вопросом.

Американский сапог стоимостью полмиллиарда в год

Во сколько обойдутся Польше перечисленная выше военная инфраструктура, официально объявлено не было. А вот за проживание и питание американских военных, обеспечение их топливом, складами и прочими объектами Варшава заплатит примерно 500 миллионов злотых (более 120 миллионов евро) в год. Однако министр обороны Польши Мариуш Блащак, который сообщил об этом сразу же после подписания EDCA, уверен, что его страна окажется в выигрыше не только с военной, но и с экономической точки зрения. По его мнению, польские инвестиции в усиление американского военного присутствия очень скоро вернутся — как через создание новых рабочих мест и сопутствующее развитие гражданской инфраструктуры, так и благодаря тратам американских солдат на местном рынке. А то, что они время от времени избивают местных жителей и не несут никакой ответственности — так это теперь даже с формальной точки зрения не является проблемой польского правосудия.