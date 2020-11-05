У граждан США не было выбора в нынешней президентской кампании. Потому что оба кандидата не ориентированы на будущее. А Европа не будет столь активно поддерживать США, которые перестали быть школой демократии, считает известный украинский политолог Михаил Погребинский

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Михаил Борисович, есть какие-то примечательные особенности избирательной кампании в США, которые вы могли бы отметить?

— Да тут много чего примечательного. Самое главное — это, конечно, фиксация жесткого раскола американских избирателей на два лагеря. Примерно треть населения придерживается взглядов, которые поддерживают республиканцы, примерно столько же — демократы, хотя там дело немножко сложнее, и последняя треть не любит ни тех, ни других по принципу «чума на оба ваших дома», которые вообще проигнорировали участие в выборах — даже не захотели отправить по почте. Это первое.

Второе — это то, что сам характер проведения кампании был в высшей степени нечестным, потому что давление со стороны 90% средств массовой информации, а также социальных сетей было на стороне одного из кандидатов. И это не потому, что СМИ кого-то предпочитают, это просто партийная [составляющая]: оказывается, что средства массовой информации в Соединенных Штатах Америки не являются независимыми, или, как они любят говорить, пятой ветвью власти в стране, они являются органами партийной пропаганды.

- Имеются в виду демократы?

— Конечно. Надо сказать, что с демократами не все так просто: если все-таки Байдена не удастся дожать через суды (а это очень сложно будет сделать, я считаю, что на это шансов мало) и он станет президентом, это будет замечательная демонстрация этого сталинского принципа — не важно, как голосуют, важно, кто считает.

Если бы не эти подсчеты втемную в ряде штатов, где они забаррикадировались в своих участках и завозили грузовиками бюллетени почтовые… И там [фальсифицировали] внаглую, потому что можно сказать, что вот 150 тысяч за Байдена, а 15 тысяч за Трампа. А у них 150 тысяч за Байдена, и ноль — за Трампа! Всем понятно, что это все липа, но они цинично, внаглую действовали по сталинскому принципу.

В Белый дом — через суд. Почему президента США определят в суде, а не на выборах © РИА Новости, Юки Ивамура | Перейти в фотобанк - В штабе Трампа уже заявили о требованиях пересчитать голоса в ряде штатов, сказали, что готовятся иски в суд. Вы считаете, что это ничего не даст?

— Мы посмотрим, насколько суд там является третьей властью. Если она действительна, то она покажет, что в целом ряде штатов победу украли у Трампа. Но мы не знаем, достаточно ли этого, чтобы Трамп выиграл.

Еще одна замечательная особенность [избирательной кампании] заключается в том, что этот раскол сохранится, легитимность выборов минимальна, то есть та часть, кандидат которой проиграл, будет считать, что ее обманули, что это не настоящий президент. «Царь ненастоящий», — это уже из "Ивана Васильевича меняет профессию". Соответственно, это будет поддерживать в обществе атмосферу напряжения, недоверия и так далее.

- Сможет ли новый президент, кто бы им ни стал, преодолеть этот раскол?

— Я думаю, не сможет.

- Чем это чревато?

— Я думаю, что это важно и не для американского мира. После всей этой истории претензии Соединенных Штатов на то, что они могут быть учителями демократии, выглядят просто смешными. Если у кого-то есть хоть капля чувства юмора, они должны понимать, что все это бред. Решает все deep state — глубинное государство, — которое фактически игнорирует мнение большинства населения. Подчеркну, большинства, потому что тут деление треть-треть-треть, как я уже сказал, а это значит, что две трети населения против «победившего» президента, причем не важно какого.

И будут, конечно, попытки изобразить из себя вершину демократии, но нормальным людям понятно, что они все обделались по полной. Их претензии вызывают только хохот. А разве не смешно, что эти старички, дедушки представляли американскую политику и борьбу? Этот дедушка (Байден. — Ред.) иногда приезжает и не знает, куда приехал, путает жену с кем-то еще… И Трамп, который рекомендует внутрь принять антисептик… Это же позор великой страны!

Я люблю многих выдающихся американских деятелей культуры, литературы — [Эрнеста] Хемингуэя, [Уильяма] Фолкнера, [Джона] Дос Пассоса и прочих. Это образцы замечательной культуры, и вот они (граждане США) дожили до того, что полностью дискредитировали себя как великую нацию вне зависимости от того, чем вся эта история кончится.

Протесты, подтасовки и нечестная игра. К американцам пришёл почтальон Печкин © REUTERS, Henry Nicholls - В этом контексте, как думаете, страны-сателлиты США с ослаблением Америки тоже будут слабеть?

— Вся либеральная Европа — [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, большая часть элит Северной Европы — была на стороне Байдена. И по большому счету они довольны будут, если все закончится и Байден станет президентом. Они успокоятся, они считают, что с Байденом можно установить нормальный режим евроатлантического сотрудничества и так далее.

А небольшая часть — оппозиция в Великобритании или половина элит Южной Европы — так относится к происходящему: мы, конечно, успокоились, что Байден стал президентом, но вы прекращайте нас учить, мы больше не будем так быстренько к вам прислушиваться.

И через некоторое время (это я уже предполагаю, что Байден удержит победу) даже те, кто за Байдена, напомнят Байдену всю подноготную его семьи, чтобы он заткнулся и не мешал им, например, достроить «Северный поток-2» и так далее.

Вообще у американцев не было хорошего выбора, который показал бы им направление будущего. Оба [кандидата] — это не мои слова, но я готов повторить — это люди прошлого. В команде демократов были люди, ориентированные пускай на дурное, но на будущее. И они сделали все возможное, чтобы победил Байден, потому что он никакой, потому что им будут управлять. Но он не левый, он сильно умеренный, а все остальные там левые. И у Байдена нет никакого видения будущего, он хочет вернуться к [Бараку] Обаме, о чем он сам говорил.

- А Трамп?

— А Трамп хочет вернуться к [Рональду] Рейгану. Это действительно экономический успех, повышение жизненного уровня, но в новом мире это не будущее.

Поэтому и тот, и другой — это люди с акцентом на возврат в прошлое. Это еще одна особенность, о которых мы говорили в начале.