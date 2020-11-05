Прошедшие в США выборы президента показали, что глубокий раскол в обществе не преодолен, а страна переживает глубокий политический кризис, считает политолог Алексей Мухин

Об этом директор Центра политической информации рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ночь после выборов: первые результаты президентской гонки в США © AP, Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».

- Алексей, что, на ваш взгляд, показали прошедшие выборы в США?

— Прошедшие выборы показали, что раскол в обществе не преодолен, что эта турбулентность будет длиться еще некоторое время. Что США находятся в периоде глубокого политического кризиса, этот кризис разрастается и начинает оказывать влияние на экономику, деструктивное влияние, конечно.

Протесты, подтасовки и нечестная игра. К американцам пришёл почтальон Печкин © REUTERS, Henry Nicholls

- К чему, по-вашему, может привести этот раскол в обществе?

— Ну, к гражданской войне в том смысле, в котором мы ее себе представляем, вряд ли приведет, но он может привести к саморазрушению тех институтов, которыми так гордятся наши американские партнеры. Я имею в виду институт президента, институт представительной власти, судебной власти и так далее.

Алексей Мухин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

- Как вы считаете, сможет ли новый (или старый) президент США преодолеть этот раскол?

— Трамп только усугубляет ситуацию. А Байден не способен даже вспомнить имя своего оппонента.

- В штабе Трампа уже заявили о требовании пересчитать голоса в ряде штатов. Затянется ли этот процесс, по-вашему? И не перекинется ли противостояние из кабинетов на улицы?

— Да, скорее всего, судьбу президента будет решать Верховный суд. А противостояние в обязательном порядке перекинется — уже перекинулось. Вы знаете, если в спектакле на стене висит ружье, то оно должно выстрелить рано или поздно. Так вот антивандальная подготовка во многих городах США, конечно, приведет к актам вандализма на улицах.