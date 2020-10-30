Россия поддерживает те политические системы, которые целенаправленно пытаются разрушить «западные партнеры», считает политолог Алексей Мухин

Об этом гендиректор Центра политической информации рассказал в интервью изданию Украина.ру.

18 октября в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.

- Алексей Алексеевич, на ваш взгляд, какие перспективы у пророссийских партий на политическом поле в Белоруссии?

— Перспективы хорошие, Белоруссия пророссийское государство в хорошем смысле этого слова. Думаю, что создание такой политической структуры наряду с другими — признак здоровья гражданского общества.

- Учитывая текущую ситуацию, позволит ли Александр Лукашенко таким политическим силам развиваться?

— Я не могу отвечать за Александра Лукашенко.

- Одна из претензий к России, в том числе со стороны активистов в Белоруссии, звучит так: «Россия не даёт белорусам образа будущего». На ваш взгляд, каким он может и должен быть?

— На самом деле претензия притянута за уши, потому что Россия как раз и дает этот самый образ своим собственным примером, наследуя то хорошее, что оставил Советский Союз в истории. Я имею в виду братское равное отношение к тем, кто нуждается в защите, формирование принципов справедливости как основы международных отношений.

Алексей Зубец: Россия не хочет экономического, политического и социального краха Белоруссии © Youtube / Алексей Зубец

- Кремль поддержал Лукашенко на фоне политического кризиса в Белоруссии. Как вы считаете, повлияло ли это на отношение белорусов к России?

— Мы в Сирии поддерживали Башара Асада? Если рассуждать в таких категориях, то ответ на ваш вопрос очевиден. Россия не поддерживает кого-то конкретно, Россия поддерживает те политические системы, которые целенаправленно пытаются разрушить западные партнеры в кавычках.

В Сирии мы пришли на помощь не Башару Асаду, а сирийскому народу, который стоял перед угрозой гражданской войны. Лукашенко был избран, те же наблюдатели (на выборах) сказали свое слово. Нарушения можно опротестовать через суд, если большинство населения проголосовало за Лукашенко, то за чем дело стало?

Россия поддерживает те политические системы, которые намеренно пытаются деформировать, а то и разрушить. Со времен конфликта с Грузией Россия четко давала понять нашим западным партнерам, что в дальнейшем подобные вещи не пройдут.

- Если говорить о полноценной интеграции России и Белоруссии, то к чему в итоге должны прийти обе страны?

— Не надо ничего придумывать. У нас уже есть Союзное государство, его надо запускать.