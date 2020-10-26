Сейчас Дональду Трампу нужно показать, как он быстро и решительно урегулировал конфликт в Нагорном Карабахе. Но проблема с миротворчеством заключается в том, что Азербайджан попытается решить свою военную проблему максимально до января, считает политолог Дмитрий Абзалов

В воскресенье, 26 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента.

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск). Однако стороны уже неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.



Ранее президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.



"Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", — заявил Трамп в воскресенье на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

- Дмитрий, почему Трамп вдруг вмешался в ход армяно-азербайджанского конфликта как миротворец? И почему несмотря на это буквально спустя 4 минуты после объявленного прекращения огня боевые действия вновь возобновились?

— У Трампа — выборы. Фактически до них осталось две недели. Поэтому ему надо показать, как он быстро и решительно урегулировал конфликт.

Но проблема с миротворчеством заключается в следующем: Азербайджан попытается решить свою военную проблему максимально до января 2021 года. Потому что если победит Байден, то Азербайджан получит санкции уже в феврале.

Поэтому перед Баку стоит задача: перерезать перешеек, который связывает Карабах с Арменией, и взять под контроль ранее захваченные армянами районы. Возможно, для этого понадобится еще недели две. Границу с Ираном они уже под контроль взяли.

Сейчас время играет больше на Армению, которая затягивает переговоры и минимизирует продвижение азербайджанской армии. Так Трамп хочет получить дополнительные очки в рамках голосования.

- Мы с вами недавно обсуждали то, что стороны смогли две недели назад в Москве договориться о прекращении огня, но почему тогда оно в реальности так и не произошло?

— Просто нет верификации механизма, как сделать так, чтобы прекратить огонь. Тут нужны либо наблюдатели, либо миротворцы, которые бы фиксировали, кто нарушил перемирие. Если вы договорились о прекращении огня без того, что есть кто-о, кто фиксирует нарушения, то эта схема бессмысленна.

Второе: нужно все-таки начать решать саму проблему Карабаха. Пока Азербайджан не перекрыл перешеек, есть недели две максимум, чтобы договориться.

Карабах может получить особый административный статус с широкой автономией в составе Азербайджана. Это дает возможность остаться в Нагорном Карабахе всем тем армянам, которые там проживают. При этом даются гарантии на сообщение с Арменией по специальной трассе. Просто без решения самой проблемы можно сколько угодно заключать перемирие, но оно будет сводиться к временному прекращению огня или обмену пленными и убитыми.

- Стоит ли Москве посылать своих миротворцев в зону конфликта?

— Тут ситуация такая: если наши миротворцы будут там одни, то они могут стать мишенью для провокаций. Ситуация будет напоминать 2008 год в Грузии. Причем обе стороны попытаются Москву втянуть в конфликт.

Поэтому их надо разбавить другими миротворцами. Понятно, что они не могут быть из Турции и Франции. Но, например, из Австрии, ЮАР и того же Казахстана могут. Надо минимизировать риски для Москвы.

При этом желательно, чтобы наши были наблюдателями, а не миротворцами. И главное, нужно сесть и все-таки договориться, что будет с Карабахом в принципе.