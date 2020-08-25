Нужно всего 10-20 аккаунтов, которые в нужный момент завалят бота-модератора ВК жалобами, и любой ваш паблик или канал удалят мгновенно и безвозвратно, совершенно не разбираясь в том, есть ли чья-то вина и присутствуют ли вообще эти мифические "враждебные высказывания", говорит интернет-публицист Алексей Ларкин

- Алексей, вы только-только с друзьями закончили битву с сетью рестораном "Тануки", а теперь, как я понимаю, решили приступить к войне с социальной сетью "ВКонтакте". Чем она вам и вашим друзьям не угодила?

— На ситуацию стоит посмотреть ровно наоборот: мы не инициируем нападения на кого бы то ни было, мы только замечаем и реагируем на вопиющие случаи нарушения наших прав. Сперва частный бизнес пропагандирует нам извращения, а теперь главная социальная сеть не только нашей страны, но и большей части континента устраивает самую настоящую цензуру — мы не можем и не должны молчать!

"ВКонтакте" пытается выстроить систему автоматической цензуры, в которой модераторы (замененные на роботов) даже не будут вникать в написанное, они будут банить всё, что захотят, руководствуясь лишь собственными желаниями, а не законами и нормами РФ.

- "ВКонтакте" все-таки, согласитесь, в сравнении с "Фейсбуком", который беспощадно банил всех налево и направо, является была более-менее толерантной сетью к любым направлениям мысли. Что с ними произошло? Почему именно сейчас они собираются вводить цензуру и репрессии?

— Это был лишь вопрос времени, ВК и раньше периодически гремел подобными скандалами, но сегодня они уже открыто переходят границы дозволенного. Я бы отметил, что ВК до сих пор одна из самых крупных площадок по распространению пиратского и порнографического контента, но они никак не исправляют эту ситуацию.

Вместо этого они направляют все усилия на создание системы, которая будет банить вас за якобы "гомофобные" высказывания или флажок ДНР на аватарке. Согласитесь, очень странное распределение приоритетов. Меня искренне удивляет абсолютное безразличие к ситуации со стороны официальных органов РФ, которые должны следить за социальными платформами.

- Насколько ВК можно считать российской, русской сетью?

— Люди, которые работают в этой социальной сети и определяют её корпоративную политику, редко когда считают себя русскими и, конечно, они совершенно оторваны от национальных интересов. Чаще всего это или космополитичные либералы, мечтающие поскорее эмигрировать на Запад, или «политические украинцы», для которых все происходящее в нашей стране в последние 6 лет словно ком в горле.

- Какие угрозы русскому сегменту несет возможное введение цензуры в ВК? Могут ли этим воспользоваться геополитические враги России?

— Не только могут, но обязательно воспользуются. Сами посудите: и ваше издание, и все наши с вами коллеги используют социальные сети как главную площадку для распространения своего контента, мы уже сталкивались с запретом документальных фильмов WarGonzo, беспричинными банами каналов NewsFront и "Царьград" — теперь все эти процессы станут мгновенными и автоматизированными.

Соответственно, у наших оппонентов, как политических, так и культурно-идеологических, появляется очень удобный инструмент нападок — нужно всего 10-20 аккаунтов, которые в нужный момент завалят бота-модератора ВК жалобами, и любой ваш паблик или канал удалят мгновенно и безвозвратно, совершенно не разбираясь в том, есть ли чья-то вина и присутствуют ли вообще эти мифические "враждебные высказывания".

Вашему изданию я бы советовал задуматься в первую очередь, ибо "политические украинцы" в интернете — это одна из самых сплоченных и яростных групп в соцсетях. Атаки на ваши ресурсы за прорусскую позицию издания начнутся практически сразу! А ведь по неписаным правилам всех прозападных социальных сетей "ущемление украинцев" — это смертный грех, а "русофобия" — совершенно допустимая разновидность нормы.

- Как вы с друзьями будете бороться со всем этим безобразием?

— Мы, и как журналисты, и как простые неравнодушные граждане, будем в первую очередь максимально освещать эту ситуацию в СМИ и соцсетях. Люди должны услышать и понять, что их пытаются обмануть, у них пытаются незаконно отобрать их права, которые гарантированы нашей Конституцией.

Держатели платформы должны увидеть возмущение пользователей. Считаю, что и лично Алишер Усманов должен дать свой комментарий о самоуправстве подчиненных.

Но если мы не будем услышаны, то у нас всегда найдутся мирные медийные способы отстаивания своей позиции. Мы будем действовать законно, креативно и по возможности максимально эффективно.