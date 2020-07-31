Поскольку деятельность частных военных компаний не узаконена должным образом, они рискуют стать инструментом политических интриг, считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Андрей Гожый: Многим украинским политикам война просто необходима © Facebook, Андрей Гожый - Константин Петрович, новым главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе вместо Леонида Кучмы стал Леонид Кравчук. Почему было принято именно такое решение, и стоит ли ожидать каких-то изменений?

— Леонид Кучма давно заявлял, что уходит со своего поста, так что сенсации в этом никакой не было. Что касается назначения Кравчука, то необходимо было найти не менее авторитетную фигуру, которая могла бы возглавить украинскую делегацию.

В любом случае украинская делегация руководствуется директивами, которые определяются Офисом президента и Министерством иностранных дел. Поэтому кого бы ни назначили на эту должность, он не будет нести отсебятины и самостоятельно формировать политику.

Тем более что ТКГ — это структура, которая фактически обсуждает исполнение ранее принятых стратегических планов и переноса их из теоретической в практическую плоскость. Поэтому по большому счету назначение Кравчука ситуацию не изменит. Просто поменяли одну авторитетную фигуру на другую авторитетную фигуру.

- А как вы вообще относитесь к этой идее, что Кучма или Кравчук за счет своего авторитета якобы смогут продавить более выгодные для Украины условия в этом вопросе?

— Повторюсь, что условия Минских соглашений уже приняты, и их могут изменить только на уровне нормандской группы. Если нормандская группа соберется и примет решение что-то поменять, то тогда уже можно будет что-то изменить. Но сам по себе ни Кравчук, ни Кучма (хоть Порошенко туда поставьте) не сможет изменить эти решения и поменять то, что было принято в Минске в 2015 году.

- В Белоруссии были задержаны 33 сотрудника ЧВК из России. МИД Украины потребовал от Минска выдачи тех из них, кто участвовал в гражданском конфликте в Донбассе на стороне ЛДНР. Будут ли они выданы по требованию украинской стороны, и чем вообще закончится эта история?

— Я думаю, что они скорее всего будут депортированы в Российскую Федерацию, и после 9 августа об этом инциденте в принципе забудут.

- Насколько вообще обосновано такое требование, если сами ВСУ используют наемников из других стран (той же Белоруссии, России и США)?

— На самом деле наемники используются. В Украине наемничество узаконено, но, правда, в одностороннем порядке. То есть если кто-то из иностранцев хочет воевать на территории Украины, он может. А если украинские граждане хотят воевать где-то на территории других государств, то это уголовно наказуемо.

О политике на даче: России не нужны ни Белоруссия, ни Украина? © Скриншот из видео Украина.ру

- Национальный комитет по ТВ и радиовещанию лишил лицензии на эфирную трансляцию телеканал «Киевская Русь». А когда журналисты вышли на митинг протеста, их попытались разогнать националисты. Как вы считаете, почему при Владимире Зеленском так и не были приняты хотя бы внешние послабления в части свободы слова?

— Дело в том, что в Нацсовете по телевидению и радиовещанию сидят настолько заскорузлые личности, что легче поменять президента или Верховную Раду, но вот эту заскорузлость вывести невозможно.

Я вообще считаю, что такая структура, как Нацсовет по телевидению и радиовещанию, не просто лишняя, она вредит. Поэтому и ее необходимо ликвидировать, ее необходимо распустить. Я думаю, что без нее будет больше пользы и для государства, и для информационной сферы.