Основной конкурент Трампа Джо Байден курировал Украину. Теперь Трамп его планомерно в нее макает. Как минимум, поднимать эту тему он будет до конца выборов, не сомневается политический философ Иван Никонов

Адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.

Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования нецелевого использования американской помощи на Украине, однако расследование блокируется внутри США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд долларов во времена администрации Обамы, в то время как Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил Джулиани.

Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «плёнок Порошенко». Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению Джулиани, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также Пётр Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Иван, как вы считаете, насколько достоверна информация Джулиани о «злоупотреблениях средствами США» в столь масштабных размерах? Может ли это быть правдой?

— Сумма крупная, я бы даже сказал, астрономическая — это цена, например, двух-трех космодромов. Но вполне реалистичная, так как разворовывалось не единоразово, а за все время правления.

Во-вторых и в-главных, на Украине невозможно реализовывать властные полномочия любого уровня без движений теневых средств.

В-третьих, часть схем проходила через оборонку, а там суммы немаленькие. Джулиани даже говорит, что эти пять миллиардов только вершина айсберга. Имеет ли он в виду только Украину, сложно сказать. Андрей Золотарев о хищении американской помощи на Украине: До выборов в США Зеленский будет слеп, глух и нем © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Форма разворовывания поражает своим цинизмом. Один из каналов, например, благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», но до больных людей эти деньги, разумеется, не доходили. Представьте себе, вы, не дай Бог, больны смертельной болезнью, продлить жизнь вам могут только дорогостоящие медикаменты и оборудование, но деньги на них ушли Петру Порошенко и его людям. В схеме участвовали основатели Центра противодействия коррупции (!) Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин.

- Почему именно сейчас Джулиани, правая рука Трампа по расследованиям в Украине, заявил об этом? Какую цель он преследует?

— Основной конкурент Трампа — Джо Байден — курировал Украину. Теперь Трамп его планомерно в нее макает. Интересна еще одна деталь. Адвокату Трампа приходится прибегать к такому методу: публичному обращению к общественности через 40-минутный ролик — потому что люди Обамы делают все, чтобы заблокировать расследование как на Украине, так и в США.

К сожалению, доказать что-то будет непросто, так как значительная часть средств проходила через оборонку. Но как минимум поднимать эту тему Трамп будет до конца выборов.

Распространено мнение, что второй срок Трампа будет означать демонтаж либерально-глобалистских структур по всему миру. Если бы у России было чуть больше влияния на украинские события, или, прямо скажем, было бы хоть какое-то, то подтолкнуть дело и утопить Байдена украинским кейсом не составило бы труда. Но на нет и суда над Байденом нет.