Выступая с заявлениями о хищении на Украине американской помощи в размере $5,3 миллиарда, советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просто выполняет политический заказ в преддверии президентских выборов, заявил глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Павел Рудяков: Не желая ссориться ни с Трампом, ни с Байденом, Зеленский рискует получить удар от обоих © РИА Новости, Нина Зотина Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако оно блокируется внутри США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 миллиарда во времена администрации [Барака] Обамы, в то время как [экс-вице-президент] Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил советник.

Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Верховной Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «пленок Порошенко». Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению адвоката, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также Порошенко, [экс-премьер Украины] Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Владимир Вячеславович, как вы считаете, насколько достоверна информация Джулиани о «злоупотреблениях средствами США» в столь масштабных размерах? Может ли это быть правдой?

— Это ничем не обоснованные заявления. Это, знаете, как в народе говорят, одна бабка сказала. Прежде всего, по сумме — чьи деньги? Потому что смешивать в одну кучу деньги МВФ (Международного валютного фонда — ред.) и, допустим, кредитные гарантии правительства США — это, мягко говоря, некомпетентно. Потому что это деньги, которые, во-первых, поступают в разные институции, а во-вторых, есть контроль за этими деньгами.

Это в 90-е годы разворовывали: в России, есть подозрения, что и у нас такое было. Но любой серьезный человек вам скажет, что тот же МВФ контролирует средства. Более того, средства МВФ идут не в бюджет, а в государственные резервы. Это статистически все фиксируется.

Что касается кредитных гарантий США, то Соединенные Штаты не дают деньги напрямую Украине — это кредитные гарантии. То есть покупаешь американские товары либо что-то под американские гарантии, но это контролирует Минфин США.

Поэтому то, что сказал Джулиани, для легковерных дурачков. Ни одного аргумента в подтверждение того, что он приводит в своих заявлениях.

Руслан Бизяев о хищении 5,3 млрд долларов: До конца года в Украине никто за это не ответит © Facebook, Руслан Бизяев - Джулиани по специальности все-таки юрист и, соответственно, понимает ответственность за свои обвинения в адрес конкретных людей?

— Он делает абстрактные обвинения.

- Он назвал конкретных людей, в частности Сороса, Байдена, Йованович…

— Да, фамилии он называет, но где доказательства? Там речь идет, что что-то давали организациям, подконтрольным Соросу. Подконтрольность Соросу надо еще доказать. Я просто хорошо знаю эту ситуацию, и, когда рассказывают байки про «соросят», контролируемых Соросом, мне просто смешно. Знаю конкретные организации, конкретных людей, как это все управляется.

То, что он приводит термин «соросята», — это тоже показательный эпизод. Он просто копирует, воспроизводит то, что ему рассказывают [депутат Рады Александр] Дубинский, Деркач и некоторые другие, не проверяя информацию. Вот это и смешно, и очень некомпетентно для такого юриста, как Джулиани.

Но в данном случае не компетентность важна. Он выполняет политический заказ, он работает на интересы Трампа. И информация не проверяется, главное — запустить. Также очень важный момент: когда речь идет об американских деньгах, то это деньги, которые выделяет Госдепартамент США. Так пусть Соединенные Штаты проверяют. Тут надо не выбрасывать это в Twitter или где-то еще — пусть проведут расследование. А расследования нет, как я понимаю.

Поэтому я и говорю, что все это очень некомпетентно, и очень печально, что уважаемый когда-то человек в итоге опустился до, извините, фейкомета, который вбрасывает недостоверную информацию, не подтвержденную ни одним доказательством.

- Делается это в рамках избирательной кампании?

— Совершенно верно, да. Это все для того, чтобы помочь Трампу с борьбе с Байденом. И дело тут не в Байдене, это все озвучиваются мифы, далекие от реальности.

- Как думаете, демократы как-то на это ответят?

— Ну, можно посмеяться над этим, поиронизировать на этот счет, в том числе над репутацией Джулиани. На самом деле, я же говорю, это все очень несерьезно. То, что происходит в Украине, для американских избирателей на самом деле не очень значимо. И все эти разборки на Украине на исход американских выборов существенно не повлияют. Будет влиять экономическая ситуация в США.

Если сейчас зацепиться в разборки с Джулиани информационно, то это значит усилить информационный эффект. С точки зрения пиара, может быть, и не стоит этого делать.

А если Джулиани и команда Трампа хочет доказать все, что тут озвучено, то надо проводить расследование. Но я думаю, они сами понимают, что ничего особо не раскопают.

Владимир Фесенко. Биографическая справка © Facebook Владимира Фесенко - Соответственно, Киеву тоже сейчас не надо никак реагировать?

— Конечно, какой смысл? Абсолютно не надо. Прежде всего, это нас не касается. Если там кто-то думает, что нароет компромат на Порошенко, так надо что-то делать: спровоцировать людей из новой власти с расчетом на то, что они якобы нароют компромат на Порошенко, а заодно помогут Трампу.

Но, во-первых, чтобы нарыть, нескольких месяцев не хватит — наши правоохранительные органы работают слабо. Во-вторых, я же говорю, я со своей колокольни прекрасно понимаю, что то, что там приведено, — это полная чушь, доказательств которой не существует в природе, и мифы, как про Сороса.

Миф очень популярный, но не соответствующий действительности. Влияние Сороса на украинскую политику очень сильно преувеличено, на порядки. Девяностолетний старичок даже не догадывается, какую ему славу и популярность делают, которой он на самом деле не имеет.