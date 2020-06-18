Недавняя акция в центре Киева, безусловно, повысила шансы Анатолия Шария и его политической силы на грядущих выборах, считает политолог Руслан Бизяев

Политическая партия Шария 17 июня провела под окнами Офиса президента массовую акцию. Сторонники известного блогера требовали от Владимира Зеленского защитить права граждан и прекратить нападения общественных активистов и журналистов, а в случае неспособности выполнить все это отказаться от своего поста.

- Руслан, кому могут быть выгодны такие акции?

— Всем силам, которые понимают, что улица становится составляющей частью украинской политики, сейчас выгодно иметь свои боевые отряды, боевое крыло.

- Кто стоит за этой партией Шария, и из каких источников она финансируется?

— Здесь масса версий, от положительных до отрицательных. Условно говоря, от позиции самой партии Шария до позиции Монтян. Они диаметрально противоположны и отличаются по сути. Но в любом случае украинская политика — это очень дорогое удовольствие, поэтому, если партия выходит в украинскую высшую лигу, значит у нее, как минимум, все хорошо с финансированием.

Помните, когда был скандал с Национальным корпусом, то говорили, что стоимость одной акции около трех миллионов гривен. Приблизительно от этой цифры можно отталкиваться, когда обсуждаем стоимость той или иной массовой акции в центре нашей столицы.

- А какую версию разделяете вы?

— Я бы не хотел уходить в конкретику в данном вопросе, потому что потом начнутся судебные иски: а почему, а как, а докажи… В публичной плоскости, как вы понимаете, этого нет, а то, что говорят непублично требует определенных доказательств.

В любом случае деньги у партии Шария есть, это видно, а вот источники доходов — это второй вопрос.

Пока, судя по тому, что отсутствуют претензии со стороны правоохранительных органов и соответсвующих надзорных комитетов, у власти сейчас по этому вопросу к партии Шария претензий нет. Были бы претензии, были бы соответсвующие судебные иски.

- Насколько велики шансы Политической партии Шария на выборах?

— Я все-таки разделяю реальность и хотелки определенных политических сил. Что касается акций, то вчерашняя безусловно повысила шансы Шария. Но насколько это проявится в целом по стране сказать пока тяжело. Потому что текущие рейтинги — это еще не рейтинги сентября-октября, когда ситуация поменяется.

«Антимайдан» по версии Шария: как в Киеве «отбивали» улицу у националистов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На местных выборах должны быть узнаваемые личности, там должна быть построена партийная схема, которая работает. Естественно, нужно иметь хорошо узнаваемую топ-пятерку, учитывая специфику нового избирательного кодекса. Сможет ли партия Шария обеспечить это по всей Украине, сказать пока тяжело.

У них достаточно неоднозначная ситуация: где-то хорошо, где-то плохо, где-то средне.

Сможет ли она преодолеть всеукраинский пятипроцентный барьер пока сказать тяжело. Но партия прогрессирует, вчерашняя акция пошла и в плюс им, и в плюс их оппонентам. Но, повторюсь, рассматриваю это как уличную составляющую большой политики.