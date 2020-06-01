Главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант считает, что ничего сверхординаронного в арестах более 30 белорусских оппозиционеров нет и действия правоохранителей были осуществлены в рамках закона

Более 30 оппозиционеров были арестованы в ходе демонстраций против Лукашенко в Белоруссии © AP, Sergei Grits - Алексей, на ваш взгляд, насколько адекватны и законны были действия правоохранителей в этой ситуации?

— Если рассматривать всю ситуацию с задержанием блогера Тихановского и его помощников, видно, что он уже несколько дней нарывался на подобную реакцию. В Могилеве он достаточно грубо общался с работником ГАИ.

Что касается событий в Гродно, то сегодня мы видели видео с разных ракурсов. В том числе недавно появилось видео, на котором видно, как один из его телохранителей бьет милиционера, а это уже чисто уголовная статья: препятствие исполнению служебных обязанностей и применение насилия в отношении работника внутренних дел при исполнении.

С юридической точки зрения не думаю, что здесь есть какие-то натяжки. Я бы еще обратил внимание на его заявления в российской прессе, где он «партизанскую войну» обещает. Мне кажется, это тоже следует юридически квалифицировать.

Человек явно хотел дестабилизировать обстановку в стране, он явно шел на нарушение закона. Соответственно, чем раньше пресечь эти действия, тем лучше. Я думаю, что сейчас нужно дать адекватную юридическую оценку всем его действиям, словам и заявлениям.

- А что за человек этот Тихановский? Он самостоятельная фигура или за ним стоят некие силы?

— Это очевидно политтехнологический проект. Он всего около года назад появился в YouTube в качестве публичной персоны, стал накачивать свой канал сначала социальной проблематикой, затем политизировал его. Политолог Безпалько: Белоруссии не нужен Майдан - ей достаточно честных демократических выборов © РИА Новости, Нина Зотина

Тихановского связывают с политтехнологом Шкляровым, который работал в США, Германии, с Ксенией Собчак. Есть ли здесь деньги Запада, недовольного белорусского политика или российского олигарха, сложно судить. Но я думаю, правоохранительные органы здесь тоже разберутся.

- А не получится ли так, что это задержание добавит ему популярности как жертве белорусского режима?

— Я сомневаюсь. Особенно если сейчас начнут показывать все то, чем он занимался. К тому же, в Сети сейчас появились его высказывания в отношении украинского Майдана, где он его нахваливает и говорит, что хотел бы в Беларуси такого же и даже больше.

Понятно, что если это показать по телевизору, то любой нормальный человек откажется подписываться на его канал и вообще не будет считать такого человека, который претендует на звание политика, нормальным. Поэтому я думаю, что волна, которую он пытался поднять, спадет.

- Последует ли сейчас реакция Запада или других внешних игроков, осуждающих действия белорусских правоохранителей?

— Наверное, правозащитники как-то попытаются использовать эту ситуацию. Но ничего экстраординарного не произошло. Тем более, есть доказательства: он сам говорил какие-то вещи, а его телохранитель реально ударил милиционера. Здесь сложно будет доказать Западу с точки зрения правозащиты, что Тихановский такой уж совершенно безвинный.

- Насколько текущая избирательная кампания острее, по сравнению с предыдущими?

— Да, она острее, чем предыдущая, 2015 года. Тут наложилось несколько факторов: это и вирус, и глобальный экономический кризис, который по нам тоже ударил. Но и в целом в мире нервозная обстановка. Поэтому этой ситуацией хотят воспользоваться силы, которые хотят здесь устроить какие-то радикальные действия или поменять власть.