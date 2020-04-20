Коронавирус вызывает у людей обоснованные страхи и опасения. Особенно заметны беспокойство и неуверенность в связи с тем, что почти повсеместный карантин лишает людей реальной информации о том, что происходит в соседней стране, городе, доме. Мы восполняем этот недостаток. Вот что говорят в Курске

Мария Шанина, художник-иконописец, Курск

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— В Курске жесткий режим введен. У нас сейчас 196 зараженных. Много (больше 90) бессимптомных. Видимо, потому губернатор перестраховывается.

Заводы работают. Школы онлайн. В магазин, в аптеку выйти можно, собаку выгулять, но на дачу вроде как нельзя. Штрафуют на 5000 рублей за нарушение режима. Недавно были толпы на остановках и толпы в автобусах. Об этом писали, и, думаю, вопрос должны были решить.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди боятся больше всего? Чем недовольны?

— Я боялась, что закроют храмы. На Пасху ходила крестным ходом с прихожанами. Людей было немного, но были, и это радовало.

В моей семье страх карантина больше, чем страх заболеть. Меня окружают в основном бюджетники, у них страха нет особенного, а у меня прямо-таки на грани депрессии. Будущее видится мне туманным.

Муж остался без работы, а кредиты никто не отменял. Подумываем переместиться жить в деревню и заниматься хозяйством. У мужа ИП, он работает в архиве — генеалог. Архив закрыт.

Ещё у меня есть страх о том, каким будет мир после ковида. Боюсь цифровизации, так как боюсь того, что буду под пристальным контролем у государства, и несвободы из-за этого, в том числе религиозной.

- Как обстоят дела с зарплатой и работой?

— У мужа зарплаты нет. У меня заказчики в основном храмы, а храмы сейчас в тяжелом положении, потому что количество прихожан сильно уменьшилось. Соответственно, и доход храма. Потому мне меньше дают заказов, и часто тяжело платить реальные деньги за работу.

- Заметен ли рост цен?

— Так себе у нас с зарплатой. Но по городу не знаю. Рост цен пока не особенно замечаю.