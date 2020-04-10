Научно-техническая революция, на достижения которой возлагали и возлагают столько светлых надежд, может иметь для человечества совсем другие последствия, давно описанные в мрачных антиутопиях. Но пока ещё люди могут выбрать правильный путь. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал известный венгерский политолог Ласло Кемени

- Ласло, в предыдущем интервью вы говорили о ключевом вопросе будущего: может ли человечество отказаться от идеи прогресса любой ценой и объединить общие усилия для достижения технической революции и солидарности, обеспечивающей свободу и равенство всем? Давайте продолжим эту тему. Сможет ли? Политолог Ласло Кемени: После коронавируса придётся жить по-другому © youtube.com

— Давно идут дискуссии по этому поводу. Политики в основном защищают интересы существующего общественного строя и не мыслят, так сказать, с горизонта будущего. Деятели общественных, гуманитарных наук в основном пытаются сохранять и развивать достижения культуры уходящей эпохи — и стараются «не забегать» вперёд.

Но найдутся и такие, которые в своих поисках наталкиваются на «возможную истину будущего», однако остаются пока в компромиссном варианте с достигнутым. Отсюда — модные течения так называемого абстрактного «антропологизма», «гуманизма», и т.д. В них свобода человека понимается не как конкретно-историческое выражение овладения общественным индивидом объективными законами природы и общества с целью преобразования мира и самопреобразования, но как стремление абстрактного человека быть независимым вообще. Осуществление этих стремлений человека, согласно концепции антисциентизма, якобы ограничивает развитие науки или техники. В итоге появляется идея о том, что не человек, не общество управляют развитием науки и техники и властвуют над ними, а наоборот, наука и техника как абстрактные метафизические сущности господствуют над человеком, подменяют его собою.

Не будем дискутировать здесь с этими рассуждениями. Хочу лишь отметить неоднозначность подходов к новым явлениям и заявить, что мы руководствуемся не оптимистической или пессимистической оценкой, ибо речь должна идти не о том, что даст техническая революция человеку, а о том, как человек использует её.

Человек создаёт технику, и это его ответственность, будет ли техника созидательной — или же она будет разрушительной. Речь идёт о том, какой будет социальная направленность технической революции, каким она формирует самого человека, его культуру, стиль жизни, общения и взаимодействия с природой.

Социальная направленность является в современном мире сущностью постиндустриальной технической революции. Как мы уже отмечали, человек — единственное существо на Земле, имеющее естественный интеллект, способность к творческому мышлению. Человек создаёт инструменты, средства для удовлетворения своих всё возрастающих потребностей. Машины, самолёты, оборудование, средства связи — сегодня этот ряд можно продолжить очень далеко. Словами классиков, «всё это — продукты человеческого труда, природный материал, превращённый в органы человеческой воли, властвующей над природой…»

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— Но это не означает, что мы ничего ценного не можем у них почерпнуть. Продолжу. Сущностью всех новых видов техники, изобретений, научных поисков кибернетики, космонавтики, автоматики, робототехники, информатики и т.д., является то, что эти составляющие переворота в общественных производительных силах призваны повысить производительность труда, облегчить труд человека, расширить его деятельность в преобразовании природы.

Смысл технической революции состоит в переходе техники на качественно новый уровень, показателем этого является передача техническим средствам новых трудовых функций в производстве, которые до этого выполнялись исключительно человеком.

Исторически это означает, что человек сначала передаёт свои функции физического труда техническим средствам. А начиная с этапа промышленной революции постепенно и функции умственного труда переходят к соответствующим средствам — автоматизированным системам управления, АСУ. Тем самым, человек всё больше выходит из непосредственного производства.

И здесь начинается качественно новая эра в развитии нашей цивилизации. На помощь естественному интеллекту человека приходят средства искусственного интеллекта — компьютеры, big data, и так далее…

- Но насколько хорошо мы понимаем, что такое естественный интеллект, что такое искусственный интеллект?

— В психологии существует несколько подходов в понимании функции интеллекта. Если мы сильно упростим, то можно сказать, что интеллект нередко трактуют как возможность приспосабливаться к новым ситуациям, использовать ранее приобретенный опыт, что даёт возможность творчески преобразовывать действительность. В связи с успехами в развитии новых направлений научной мысли — кибернетики, теории систем, теории информации — наметилась тенденция понимать интеллект как интегральную двуязычную систему, которая имеет своей функцией перевод с языка пространственно-временных изображений на символически-операторный язык речевых символов. В этом случае интеллект предстает как познавательная деятельность любых сложных систем, способных к обучению, целенаправленной переработке информации и саморегулированию. Люди не справляются: Поимкой украинских коррупционеров займётся искусственный интеллект © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Если обобщить все существующие точки зрения на сущность интеллекта, то можно заключить, что, в широком смысле, это вся познавательная деятельность человека, в более узком смысле — это мышление, способность к рациональному познанию.

Человеческий, или естественный интеллект, позволяет человеку не только формулировать цели своей деятельности, но и отличать хорошее от плохого, изобретать, совершать открытия, устанавливать причинные связи между событиями. Однако главным свойством интеллекта является способность к абстрактному мышлению, благодаря которому у человека возникает самосознание, способность оценивать себя как бы со стороны. Воплотить всё это в техническом устройстве — дело довольно сложное, если не безнадёжное.

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— Да. Очередным шагом в развитии этой темы стало создание ЭВМ, выполняющей в автономном режиме, без вмешательства человека, в соответствии с разработанной программой, ряд функций абстрактного мышления человека.

Проблема создания искусственного интеллекта рассматривается как часть общей теории программирования. При этом программы развития искусственного интеллекта ориентируются не только и не столько на решение конкретных интеллектуальных задач, сколько на создание средств, позволяющих автоматически строить программы решения тех или иных проблем, когда в таких программах возникнет необходимость.

Все существующие подходы к решению проблемы создания искусственного интеллекта основаны на тех знаниях о мыслительной деятельности человека, психологии и логике этой деятельности, которые выработала научная мысль на протяжении своей истории.

В то же время под искусственным интеллектом понимаются не только теория, но и технические системы, компьютеры, обладающие определенными характеристиками и функциями. По мере своего совершенствования, компьютеры стали принимать участие в творческих процессах: сочинять музыкальные мелодии, стихотворения и сказки, осуществлять перевод текста с одного языка на другой, распознавать образы, доказывать теоремы. Оказалось, что с помощью компьютеров и соответствующих программ можно автоматизировать интеллектуальные виды человеческой деятельности.

Но и это ещё не всё. Особое значение имеет создание систем гибридного интеллекта, объединяющего мыслительные способности людей с возможностями искусственного интеллекта. Дело в том, что во всех прошлых технических устройствах связь человека с техникой была односторонней — от человека к машине. Обратная связь — от машины к человеку — или отсутствовала, или была весьма незначительная. В человеко-машинных системах человек и машина — партнеры, решающие общую задачу по эргономическому принципу преимущественных возможностей: человек делает то, что он может делать лучше машины, а машина делает то, что она может делать лучше человека. Теперь это становится возможным.

- Но в таком случае огромное количество профессий и людей, которых эти профессии кормили, становятся ненужными, разве не так?

— В рамках общества, где на первом месте — «эффективность», извлечение из всего прибыли, это так. В границах существующей системы искусственный интеллект становится орудием в руках элит и может представлять, скорее, опасность для большинства.

Но если в качестве критерия обозначить не деньги, а человека, его творческое развитие, то искусственный интеллект становится не проклятием, а благом, не поработителем, но освободителем человека, возможности его развития станут практически безграничными. Будет постепенно преодолено неравенство, уйдёт в прошлое эксплуатация человека человеком.

Искусственный интеллект станет, возможно, и освободителем природы, частью которой мы являемся — есть основания полагать, что в силах средств искусственного интеллекта вернуть природе то, что человек «украл» в процессе создания цивилизации.

- Так что же сбудется — утопия или антиутопия?

— Ответа на этот вопрос пока нет. Как мы уже говорили, человечество находится на развилке, и сейчас необходимо выбирать, по какому пути мы пойдём. Вы сами видите, что времени для осуществления выбора почти нет, решать и действовать надо быстро. Ответственность политиков и интеллектуалов сегодня заключается в том, что они должны сформулировать идею нового общественного устройства, в котором человек не будет врагом другому человеку. Но ответственность лежит не только на политиках и интеллектуалах. Измениться должен и сам человек.