Журналистка львовского сайта «Варианты» рассказала изданию Украина.ру об отношении львовских политиков к первому в истории премьеру-галичанину и о галицком влиянии на украинскую политику вообще

- Иванка, назначение главой правительства выходца из того или иного региона Украины всегда сопровождается ликованием на его малой родине. 4 марта впервые в истории Кабмин возглавил львовянин Денис Шмыгаль. Но ни во Львове, ни в Галичине этого особо не заметили. На вирус не спишешь — назначение состоялось ещё до массовой истерии и карантина. В чём причина такой реакции местного политикума и общества?

— Причина в том, что такие назначения не вписываются в черно-белую картину мировосприятия, в которой весь мир разделён на «своих и чужих». Они усложняют её и сигнализируют о существовании множества оттенков — как чёрного, так и белого. Это назначение заставляет вспомнить о том, что в Галичине есть 25% населения, которое думает иначе, чем 75% тех, кто отдал свой голос в поддержку Порошенко.

Однако и среди этого абсолютного большинства не всё так просто и однозначно. Я не исключаю, что Шмыгаль, как и нынешний министр Кабинета министров Олег Немчинов, голосовал на выборах в поддержку Порошенко и его партии или партии Вакарчука. Это обстоятельство ещё более усложняет восприятие факта его назначения премьером для тех, кто привык делить всех на «своих и чужих». Для них это выглядит почти как измена, разрыв шаблона, как минимум. "У картишек нет братишек". Зеленский раздал вотчины, но согласятся ли на это местные элиты, большой вопрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Стоит ли Львову и Галичине в целом (Шмыгаля ведь и в Ивано-Франковске считают «своим») рассчитывать на дополнительные преференции и подарки от нового премьера, как это было с Донбассом во времена Януковича?

­— Думаю, что нет. Зеленский и его команда осознают, что Галичина не будет их базовым регионом в силу множества различий, но прежде всего из-за ценностных ориентаций. Что бы они ни делали, как бы ни одаривали этот регион, но массово и беззаветно любить их здесь не будут. «Слуги народа» воспринимаются здесь как чужие. Если честно, партия же виртуальная, она не имеет своих представителей в регионах. Поэтому галицким патриотам очень хочется «разорвать» её, но они пока не могут этого сделать.

Того же Шмыгаля львовские политики не считают своим. Просто потому, что он не был местным или региональным политиком. Скорее стоит говорить об удивлении, которое у «львовских» вызвала такая стремительная карьера чиновника, а впоследствии менеджера средней руки без чётко выраженных политических и командных маркеров. Для них путь к властным вершинам Киева значительно дольше и сложнее.

- Если премьеров среди бывших львовян ещё не было, то знаменитых вице-премьеров хоть отбавляй. Возьмём хотя бы Виктора Пинзеника, который организовал первый «галицкий призыв» в Киев — тогда из Львова на работу в столицу переехали сотни львовян. Очередные массовые переезды были после майданов 2004-го и 2014-го, когда вице-премьерами были Васюнык и Кубив. Насколько галицкие политики были влиятельны в общенациональном масштабе, каков их рейтинг, включая Шмыгаля, по этому показателю? Денис Шмыгаль. Биографическая справка © Facebook, Оксана Воробчак | Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

­— До 2019 года украинская история — это история борьбы региональных элит Запада и Востока страны, в которой, как оказалось, победителя не выявилось. Она воспринималась как противостояние прозападных и постсоветских элит на Украине. Галичина не могла выиграть это противоборство самостоятельно, просто потому, что её население было численно меньше, чем в восточных регионах. Галицкие элиты всегда вступали в союзы с элитами центра и даже востока Украины. И когда они побеждали, им приходилось делиться с союзниками «добычей», то есть властью.

Галичан в Киеве всегда было много, но далеко не все они получали ключевые должности, даже когда победа на выборах была за ними. В Киеве часть галичан продолжает поддерживать тесные связи, там даже есть «Львовское землячество», которое устраивает ежегодно вечера на «Маланку». Другие же «уходят в вольное плавание», находят новых друзей и партнеров. И, как это ни парадоксально, именно они становятся реально успешными в масштабах всей страны и за её пределами.

Напомню, что первым вице-спикером парламента — выходцем из Галичины — был не Парубий, а коммунист Адам Мартынюк, львовяне Василь Горбаль и Ганна Герман были знаковыми фигурами украинской политики времён "регионалов". Кроме того, о ужас для «патриотов» — львовянами являются народный депутат Тарас Козак — правая рука Виктора Медведчука, и Тарас Батенко — «кум, сват и брат» Коломойского, а также лидер созданной им партии УКРОП. Западная Украина со 2 по 6.03: коронавирус в Черновцах, первый премьер из Львова и годовщина ликвидации Шухевича © Украина.ру/Стрингер

- Для части киевского политикума и значительного числа избирателей Украины галичане вот уже много десятилетий являются своеобразным пугалом. Последний Майдан ситуацию лишь усугубил. Как вы считаете, Денис Шмыгаль попытается изображать «хорошего галичанина» или вообще откажется от каких-либо проявлений галицкой идентичности?

— Шмыгаль не будет изображать галичанина, он галичанин и есть. Повторюсь, галицкая элита при пристальном рассмотрении далеко не так однородна, как это принято упрощенно считать за пределами региона. Представьте себе, как Шмыгаль мог работать на предприятии Ахметова, которого, согласно стереотипам, в Галичине считают олигархом и первейшим врагом всего украинского? Но он же работал. Десятки, если не сотни, других галичан также работают в бизнесах Ахметова, Коломойского, на предприятиях, принадлежащих «донецким», имеющих связи, возможно, даже с российским бизнесом. Иначе откуда в статистике берутся данные об экспортно-импортных операциях Львовской области с Россией? Да, показатели сокращаются, но они всё еще есть.

­- В Галичине зародилось немало партий, которые поначалу были региональными — «Свобода», «Самопомощь». Есть ли на грядущих местных выборах шанс для очередного галицкого политического проекта?

­— Рискну предположить, что на местных выборах 2020 года новых удачных галицких проектов не будет. Пока что рейтинги показывают доминирование во Львове уже известных всеукраинских проектов и дают неплохие шансы на прохождение в местные органы власти «Слугам народа».