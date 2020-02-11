В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий рассказал, какое влияние документальный фильм бывшего советника президента США Майкла Капуто «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» окажет на американских избирателей и отношения Вашингтона и Киева

Избирательная кампания шагает по США. 11 февраля в Нью-Гэмпшире состоятся первые праймериз.

Как сказал на встрече с журналистами 10 февраля заместитель вице-губернатора Нью-Гэмпшира Дэвид Скэнлан, явка ожидается на уровне 50% от числа зарегистрированных избирателей, то есть около 650 тысяч человек. Решающую роль могут сыграть независимые избиратели, которые могут отдать свой голос хоть демократу, хоть республиканцу, среди зарегистрированных избирателей у обеих партий позиции равны — по 30% у каждой. Всё Айова: демократы запутались в результатах первых кокусов и в своих сказках о русских хакерах © AP, Matt Rourke | AP, Matt Rourke | Перейти в фотобанк

Скэнлан пообещал, что такой задержки с подведением итогов, как в Айове, в Нью-Гэмпшире не будет, и имена победителей объявят к 21:30 по местному времени (5:30 мск 12 февраля).

У республиканцев всё понятно — реальных конкурентов у действующего президента Дональда Трампа нет. На кокусе в Айове он набрал 97,15% голосов партийных активистов, а бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд и бывший конгрессмен от штата Иллинойс, радиокомментатор Уильям Джозеф Уолш — чуть более 1% каждый. К тому же последний 7 февраля объявил о выходе из президентской гонки. И более того, популярность Трампа вопреки расчётам оппозиции продолжают расти.

«Рейтинг одобрения 95% в Республиканской партии, рекорд! 53% — в целом. Коррумпированные политики-демократы со сфабрикованным импичментом привели меня к самым высоким показателям рейтинга по опросам. Спасибо, Нэнси (Пелоси, председатель Палаты представителей, инициировавшая процедуру импичмента в конце сентября. — Ред.)!» — написал глава государства на своей странице в Twitter.

У демократов же лишь разброд и шатание. Лидера, способного сплотить вокруг себя не только американский народ, но и своих однопартийцев, нет. Победу в Айове с перевесом в 0,1% одержал бывший мэр четвёртого по величине города штата Индиана Саут-Бенд Пит Буттеджич. Личность не столь хорошо известная за пределами своего штата, его фамилию многие не могли не то что запомнить, даже прочитать, и тогда его сторонники придумали такой, как модно говорить, лайфхак: «Бу́т-эдж-эдж» (Boot-edge-edge, то есть «ботинок-край-край»).

Бывший вице-президент США Джо Байден, которого называли фаворитом внутрипартийной борьбы, стал в Айове лишь четвёртым. Как выяснилось по результатам опроса, проведённого по заказу издания The Des Moines Register в сентябре прошлого года, первое место по популярности в этом штате политик потерял после публикаций в американских СМИ о том, что Трамп предлагал властям Украины расследовать, каким образом его сын Хантер Байден вошёл в состав энергетической компании Burisma в то время, когда его отец, работая в администрации Барака Обамы, помогал искоренять коррупцию на Украине. В Нью-Гэмпшире дела у Байдена-старшего, судя по соцопросам, не лучше, если не хуже — он делит четвёртую строчку с сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (11%), а в тройке лидеров сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (28,7%), Пит Буттеджич (21,3%) и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (11,7%). Некоторые американские эксперты даже поговаривают, что на фоне такого провального старта президентской кампании Байден может отказаться от дальнейшей борьбы раньше 29 февраля, когда пройдут праймериз в Южной Каролине, где он лидирует с преимуществом 12,5% над идущим вторым бизнесменом Томом Стейером. Занять его место, по их мнению, может один из бывших госсекретарей Джон Керри или Хиллари Клинтон, хотя оба отрицали, что собираются вступать в борьбу с Трампом.

Прошлые президентские выборы проходили на фоне обвинений России во вмешательстве (которое впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер не смог доказать), а нынешние пройдут через 9 месяцев после завершения процедуры импичмента Трампа, поводом для которого стал его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На теледебатах в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) 7 февраля демократы дискутировали по широкому спектру тем: насилие с применением огнестрельного оружия, расовая дискриминация, снятие запрета на аборты и употребление марихуаны, ситуация в Афганистане, Иране и многое другое. О России говорил Джо Байден. Он призвал укрепить позиции НАТО, чтобы помешать России наращивать влияние в Восточной Европе, как в своё время противодействовали Советскому Союзу в этом регионе.

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий рассказал, как российская и украинская тематика могут повлиять на ход президентской гонки.

- Дмитрий, как Вы считаете, в этой президентской кампании будут звучать заявления о России и Украине?

— Конечно, эта тематика уже стала частью риторики. В Америке очень быстро складываются риторические конструкции, которые используются постоянно. То есть будут говорить, что Трамп — это агент Путина, что он оказывал давление на Украину, возможно, снова будут повторять глупость, которая уже звучала, что он может отдать Аляску, будут постоянно. Другое дело, что ни России, ни Украине от этого ни тепло, ни холодно. Трамп отказался от помощи России и Украины в переизбрании на второй срок © REUTERS, Joshua Roberts | REUTERS, Joshua Roberts | Перейти в фотобанк

С Украиной вот ещё какая ситуация произошла. Раньше она раздражала только лично Трампа и ещё двух-трёх людей в его окружении, которые реально понимали, что это не их проект, а обамовский, и всё это им не нравится, из-за этого ещё всякие проблемы возникают, например, с Путиным сложно общаться. Сейчас, после окончания импичмента, Украина настроила против себя одну из крупнейших партий Соединённых Штатов — Республиканскую.

Уже на канале One America News, не самом популярном, вышел документальный фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» прям аккурат после импичмента, я уверяю, его назовут путинской пропагандой, причём там всё чётко: чьи снайперы, кто за что платил, кто правительство назначал. Республиканцы, если захотят, раскрутят это перед выборами, потому что, несомненно, здесь участвовали деньги Байдена и вообще всей американской администрации. Судя по трейлеру фильма, сам фильм я ещё не смотрел, там говорится обо всей администрации Обамы и демократическом руководстве в Конгрессе — все они там замазаны, все прекрасно это дело знали, а это серьёзный вброс информации и очень серьёзная конкретная попытка перепрограммировать американское общественное мнение, по крайней мере, консервативную его часть.

- Предыдущая администрация представлена там в роли, как говорил Обама, посредника при смене власти?

— Нет. Украина — это проект Барака Хусейновича Обамы и Джозефа Джозефича Байдена. Это проект, это никакое не государство, это никакая не демократия. Это всё кучка олигархов и американский либерально-политический класс. Они всё это дело создали, они убили 100 людей на Майдане, они закидали друг друга деньгами, вывели миллиарды долларов для собственного обогащения. Это вообще не государство, это проект, а люди которые его защищают и говорят, что это демократия, просто не понимают что говорят. Явление сознательного украинца народу. Легенды и мифы майданной Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Я впервые в Америке, даже в правой среде, вижу такой нарратив по Украине. На месте украинских политиков я бы вздрогнул, потому что такого не было никогда. Были разные люди, путинофилы и всё прочее, которые пытались что-то такое говорить, но чтобы такое да ещё на телевидении, чтобы фильм такой сняли. Такой риторики не было никогда нигде, даже сторонники теории заговора такого не говорили. Нельзя сказать, что это мейнстрим, но это фильм, который посмотрят несколько миллионов американцев.

- Насколько он повлияет на мнение избирателей?

— Этот пароход разворачивается медленно, всё-таки общественное мнение — дело такое, но самое главное, что он упал в подготовленную почву, потому что раздражение среди американских консерваторов украинской темой очень велико. И строго говоря, когда возникает ещё такой эмоциональный фон отторжения, а вам говорят: «Ну понятно, почему раздражены Украиной! Это же всё придумал Обама в 2014 году вместе с Байденом, это же всё Нэнси Пелоси придумала. Конечно, вас это раздражает. Перестаньте называть Украину государством, по сути дела это отделение Демократической партии США».

Основная проблема для Украины будет состоять в том, что после этого, несмотря на жуткое неоконсервативное желание натравить всю Восточную Европу, включая Украину, на Россию, всё равно не получится у консервативного избирателя воспринимать Украину как союзника, а это очень серьёзно. В среде республиканских конгрессменов говорили «да, Украина, мы всё понимаем, вся эта коррупция, чёрт-те-что, всё мы прекрасно знаем, но это ж наш оплот борьбы, мы Путину кукиш покажем». Вот это уйдёт, а это последнее на самом деле, на что можно надеяться Украине.

В Foreign Affairs была большая статья, прямо так и озаглавленная «Не позвольте Путину сделать из Украины несостоявшееся государство». Имеется в виду не разрушить его, а продвинуть точку зрения, что Украина — это несостоявшееся государство (failed state). Я думаю, что такая точка зрения будет озвучена во второй срок Трампа.

- В интервью РБК посол США в РФ Джон Салливан заявил, что Трамп поручил ему сделать всё возможное для улучшения отношений с Россией. Насколько это реалистично сейчас и возможна ли какая-то сделка между двумя странами?

— Я не верю ни в какую большую сделку, хоть убейте меня. Я готов больше поверить в новую «Ялту». Со всякой точки зрения пытались доказывать, что большая сделка будет готовиться, но это абсолютно не в стилистике ни Дональда Фредовича, ни Владимира Владимировича. Не говоря уже о том, что, если говорить о какой-то «Ялте», вторая теория, что президент России подлил масло в огонь, предложив встретиться главам стран-основателям Совбеза ООН, поговорить о мировых делах. По сути это большая тройка плюс Великобритания и Франция. Бабаян объяснил, почему на самом деле Россия радовалась победе Трампа и Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Понятно, что без Китая эту проблему тоже не решишь. О чём вы будете договариваться с Трампом, если сейчас самая большая опасность, которая сейчас воспринимается в Казахстане, соседней с Россией стране, — это как себя поведёт Китай в отношении уйгурского населения, будет его защищать? Уже звучат призывы ввести подразделения Народно-освободительной армии Китая для наведения порядка. Как можно с Китаем договариваться, например, об Африке без России? Российская экономическая интервенция в Африку огромна, саммит Россия-Африка это показал, инвестиции «Роснефти». Без России этого сделать практически невозможно. И так почти по каждому вопросу практически в любой точке Земного шара.

Поэтому большая сделка — это всё, конечно, выдумки, а вот попытка на троих или четверых договориться будет. Это не будет новым ООН, время сейчас абсолютно неадекватное, а вот то, что это будут правила игры простые и примитивные по сравнению с Уставом Организации Объединённых Наций, да, возможно. Несмотря на жуткую конкуренцию в мире, всё-таки неплохо было бы мир не спалить. Это представляется вполне логичным ходом, хотя этого может не случиться.

Большая сделка, ребята, ну какая большая сделка? Мне кажется, это искусственная конструкция, которая возникла в головах у некоторых политологов, которые поставили что-то на это. Взяли книгу Трампа «Большая сделка» и ещё что-то. По большому счёту большая сделка — это вещь, которая крайне не соответствует специфике действий и понимания мира Путиным и Трампом в том виде, в котором её описывают. Поговорить, попытаться снять трения, где-то что-то наладить, какое-то потепление устроить, найти большее взаимопонимание — да, наверное.