На юго-западе Одесской области, недалеко от молдавской границы, расположился поселок городского типа, названный в честь белорусской речки. Ничто больше в бессарабских степях не напоминает о лесистой Белоруссии. Но разгадать эту топонимическую загадку будет проще, если напомнить названия соседних селений, знакомые каждому русскому человеку.

После завершения Наполеоновских войн Россия вплотную занялась обустройством перешедшей под её контроль в 1812 г. Бессарабии. На юге этого региона стали возникать поселения немцев-колонистов. Ряд их получили названия в честь главных событий Отечественной войны 1812 г.

Так в Аккерманском уезде Бессарабской губернии появились свои Бородино и Тарутино, а между ними и Березино — нынешний ПГТ Болградского района Одесской области Украины. Поражение Багратиона. Почему герой Бородинской битвы не смог разгромить турок за Дунаем © Public domain

29 ноября 1812 г. завершилось сражение русских и французских войск на Березине.

Отступавшему из Москвы Наполеону удалось прорваться через выставленные у этой белорусской реки заслоны и уйти в Литву во главе 9 тыс. человек. Но одних лишь боеспособных солдат было потеряно 21 тыс. Великая армия Наполеона перестала существовать как воинское соединение

Оборону на Березине держала в основном реорганизованная Дунайская армия во главе с адмиралом Чичаговым. В этом есть историческая ирония, поскольку Молдавская, переименованная впоследствии в Дунайскую группировку русских войск, создавалась, во многом, с подачи самого Наполеона.

Ведь именно французская дипломатия приложила много усилий для разрыва между Турцией и Россией, переросшего в войну 1806 — 1812 годов. Тем самым Париж старался оттянуть часть сил Петербурга от участия в Наполеоновских войнах. Дунайская армия стала как раз той частью русских войск, которая была занята на юге.

Для России ведение боевых действий на двух (а временами и на трёх фронтах) было тяжёлым бременем. В середине 1812 г. данное состояние едва не завершилось катастрофой, когда в условиях затянувшейся войны с османами в Российскую империю готовилось вторжение армии «двунадесяти языков» языков. День в истории. 28 мая: Кутузов присоединил к России Бессарабию © Public domain

Однако главнокомандующему Дунайской армии Михаилу Кутузову удалось не только уничтожить численно преобладавшую турецкую группировку, но и добиться подписания весьма выгодного России Бухарестского мирного договора. Последнее событие произошло меньше чем за месяц до Наполеоновского вторжения в Россию и вызвало негодование Бонапарта.

Сразу после тех событий Кутузова на Дунае сменил близкий сподвижник Александра I — адмирал Павел Чичагов. Казалось бы, угроза вторжения с запада требовала немедленного передислокации «дунайцев», ведь на счету был буквально каждый штык или сабля.

Однако на Дунай Чичагов прибыл с программой Адриатической экспедиции во французские владения, а за одно — вторжения против союзной тогда французам Австрии. В империи Габсбургов по этому плану предстояло поднять антиавстрийское восстание венгров и славян.

Кроме 57-тысячной сухопутной армии под командование адмирала поступал Черноморский флот, также он наделялся статусом верховного правителя пока ещё оккупированных Россией Валахии и Молдавского княжества (Бессарабия по условиям Бухарестского мира уже являлась российской территорией).

Экспедицию расстроило достижение секретного соглашения Петербурга и Вены о минимальном участии австрийцев в экспансии Наполеона. России также были даны австрийские гарантии безопасности совместной границы. В этих условиях дальнейшее нахождение армии Чичагова на Дунае стало нецелесообразным. Пусть корсиканец, лишь бы не москаль. Война 1812 г. для Белоруссии — гражданская или отечественная? © РИА Новости, В. Крупский / Перейти в фотобанк

17 июля Дунайская армия выступила в 52-дневный марш на Волынь, оставив для охраны границы с Турцией лишь некоторые подразделения. В составе армии было три армейских корпуса, большую часть которых составляли опалённые недавней войной ветераны.

В Бессарабии к войскам Чичагова присоединился 75-й флотский экипаж Черноморского флота. Вошедшие в его состав четыре понтонные роты моряков (около 400 человек) оказались весьма кстати во время боевых действий на реках Белоруссии.

На Волыни Дунайская армия расположилась между Луцком и Дубно, объединившись с 3-й Западной армией Тормасова. Объединённая группировка составила 60 тыс. человек, общее командование над ней принял Чичагов. Для сравнения — 1-я Западная армия Барклая де Толли к началу боевых действий 1812 г. насчитывала около 120 тыс. Человек, а 2-я армия Багратиона — до 48 тыс.

В конце сентября, когда «Великая армия» Наполеона хозяйничала в Москве, Чичагов получил через адъютанта Александра I царское предписание двигаться в Белоруссию. В военно-административной системе, созданной Наполеоном, этот регион имел стратегически важное значение.

В июне 1812 г. французский император учредил в Вильно марионеточное государство — Великое Княжество Литовское. Его провинциями считались Минский, Гродненский и Белостокский регионы. Главнейшими функциями временного правительства княжества была заготовка провианта и фуража для французской армии, создание местных профранцузских вооружённых формирований. В последние весьма активно записывались представители польской шляхты. К сентябрю 1812 г. общая численность пехотных и уланских полков княжества составила 2,5 тыс. человек. День в истории. 25 сентября: в Париже родился один из отцов-основателей Одессы © Public domain

Примечательно, что делопроизводство в княжестве велось на польском языке. Да и само временное правительство возглавлялось представителями польской и литовской аристократии: глава комитета внутренних дел — Александр Потоцкий, военного комитета — Александр Сапега и др. Не удивительно, что Виленское правительство признавало над собой верховенство провозглашённой в Варшаве Генеральной конфедерации Речи Посполитой.

Аналогичная административная структура предусматривалась Наполеоном и восточнее воссозданного Великого Княжества Литовского. Витебская, Могилёвская и Смоленская губернии номинально входили в состав Белорусского княжества. Существует мнение, что последнее политическое образование создавалось как предмет торга с Александром I. Восточную Белоруссию со Смоленщиной он изначально планировал вернуть российскому императору в обмен на мирное соглашение. В то же время княжество со столицей в Вильно должно было оставаться восточным форпостом «Объединённой Европы».

В Минске и Вильно были созданы крупные базы снабжения. Здесь можно было расположиться на зимние квартиры и оперативно получить усиление за счёт находившихся в регионе французского армейского корпуса Удино, баварского корпуса Сен-Сира, саксонского корпуса Шварценберга и австрийского корпуса Рейнье.

Необходимая инфраструктура и подкрепления позволяли Бонопарту навязать русским войскам новые сражения.

Между тем преследовавшая французов армия Кутузова к моменту вступления в Белоруссию была далека от оптимальных кондиций. Крепостное право в Новороссии и хруст французской булки © feldgrau.info

Стремительный марш в условиях осенней распутицы измотал войска, обернулся большим количеством выбывших от болезней.

Смоленская губерния, по которой проходило преследование отступавших французов, была сильно разрушена и обезлюдила в ходе первого этапа войны. Пути снабжения русской армии из центральных губерний России сильно растянулись. Снаряжённые губернаторами магазины с продовольствием и тёплыми вещами застряли в глубоком тылу. На просёлочных дорогах в снегу от шедших вперёд войск отставали даже собственные обозы и артиллерия.

Служивший в русской армии и ставший впоследствии известным военным историком Карл фон Клаузевиц вспоминал:

«Представим себе зиму со всей ее суровостью, подорванные моральные и физические силы всех бойцов, армию, беспрерывно переходящую с одного бивака на другой, подвергшуюся лишениям, страдающую от болезней, усеивающую за собой дорогу трупами, умирающими и истощенными, — и нам станет понятно, что все здесь делалось лишь с величайшими трудностями, и что лишь сильнейшие побуждения могли здесь преодолевать инерцию массы».

Основными факторами, обеспечивающими превосходство русских войск, были их высокие моральные качества и прогрессировавшее разложение Великой армии Наполеона. Однако по мере приближения к Минску и Вильно соотношение сил могло быстро измениться. От Бессарабии к Молдавии. Эволюция российской геополитики на Юго-Востоке Европы © Public domain

Действия армии Чичагова в октябре — ноябре 1812 г. как раз и не позволили французским войскам закрепиться в западных губерниях Российской империи и сделали бегство на запад их остатков безостановочным.

Получив в сентябре предписание идти в Белоруссию Чичагов направился к Бресту, где находились упомянутые саксонский и австрийский корпуса. В итоге германские союзники Наполеона были вытеснены в Польшу. Оставив почти половину своих войск (27 тыс. человек) в качестве заслона под Брестом адмирал устремился к Минску.

Брестская группировка русских войск под командованием генерала Остен-Сакена на 11 тыс. человек уступала совокупной численности саксонцев и австрийцев. Тем не менее ей удалось не допустить вторжения противников в центральные районы Белоруссии.

Авангардом армии Чичагова командовал французский политэмигрант Ламберт. Его преимущественно кавалерийский отряд сумел окружить у стратегически важной переправы через Неман крупные силы верных Наполеону поляков. Беспрепятственный переход основных сил 3-й армии через реку был обеспечен. За тем столь же стремительным броском русского авангарда удалось занять Минск.

Утром 21 ноября отряд Ламберта штурмовал укрепления у моста через Березину в городе Борисов. По меньшей мере 3,2 тыс. русских воинов в том сражении были убиты и ранены. Однако главная цель была достигнута: оба берега реки перешли под контроль армии Чичагова. Как Бессарабия стала полноценной частью России © Public domain

Ожидая скорого прибытия Наполеона для прорыва на запад российский командарм даже разослал в свои войска ориентировку на главнокомандующего армией противника:

«…он роста малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волоса черные. Для вящей же принадлежности ловить и приводить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника. Известные щедроты Монарха нашего за сие соответствуют».

Однако Бонапарт не был бы сам собой, если бы устремился в лобовую атаку на Борисов. 22 ноября приблизившиеся к Борисову с востока французы разбили русский авангард и Чичагов был вынужден отступить на западный берег реки. Всеми своими действиями Наполеон показывал, что готовится к прорыву на Минск к югу от Борисова.

Туда в направлении села Шабашевичи и отправился 25 ноября русский командующий с главными силами своей армии.

Тем временем инженерные части французов стали наводить мосты к северу от Борисова у села Студёнка. 26 ноября реку вплавь форсировала французская кавалерия и 400 пехотинцев на плотах. Они захватили плацдарм на западном берегу.

Данное направление прикрывалось лишь небольшим отрядом царской армии в составе двух егерских полков, немногочисленной кавалерии и одной конной артиллерийской батареи. Прорвать этот заслон корпусу Удино не составило большого труда.

Спустя сутки к переправе прибыл Чичагов, а 28 ноября русская артиллерия начала её методичный обстрел. Королевство Конгрессовое. Как русский царь возродил Польшу и чем она за это отплатила © Public domain

Бои, шедшие на обоих берегах Березины, привели к катастрофичным потерям французов. Даже в «старой гвардии» Наполеона оставалось лишь 2 тыс. человек.

Планировать какие-либо военные действия с оставшимися силами было бессмысленно и 6 декабря на пути в Вильно Наполеон покинул их, направившись в Париж. До литовской столицы французы добрались 8 декабря, а спустя три дня они её покинули.

Беглецы, спасаясь от преследования русских войск в составе которых были многие подразделения из бывшей Дунайской армии.

Объединённой группировкой русских командовал Кутузов. Так что можно утверждать — в 1812 г. дунайцы дважды побывали в прямом подчинении прославленного полководца.