В ночь с 18 на 19 июня на сайте Президента России появилась давно уже анонсированная статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Фактически этот документ является меморандумом, которым подводятся итоги многолетней дискуссии на высшем уровне о причинах начала Второй мировой войны и её итогах

С началом перестройки руководство СССР, а затем и Российской Федерации, стало совершенно наплевательски относиться к вопросу контроля за освещением в СМИ и отображением в кинематографе и книгах информации о Второй мировой войне. Когда началась Вторая мировая война? © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Этим тут же воспользовались наши «западные партнёры», либерально настроенная творческая интеллигенция и прочие «доброжелатели», наводнившие территорию стран бывшего СССР миллионными тиражами псевдоисторических книг, сотнями лживых киноподелок, документальными фильмами и телепередачами, которые были просто нашпигованы антисоветскими мифами.

Но если некоторые представители интеллигенции (возможно) делали это от чистого сердца, пребывая в полной уверенности что уж они-то как раз распространяют самую что ни наесть правдивую информацию, то зарубежные пропагандисты действовали целенаправленно. Основной их задачей было, во-первых, переложить вину за развязывание Второй мировой войны на Советской Союз, во-вторых, максимально умалить его вклад в победу над Третьим Рейхом, а в-третьих, максимально дискредитировать солдат и офицеров Красной Армии.

В ход шла любая ложь, вплоть до сварганенной ещё во время войны в глубинах пропагандистской службы «папаши Геббельса». Ещё больше мифов родилось (точнее, им помогли родиться) в соответствующих пропагандистских учреждениях США, Англии и прочих стран НАТО. Ведь сразу после окончания войны «горячей» весь «прогрессивный мир» вступил с Советским Союзом в войну «холодную». Многие думали, что с отказом руководства СССР от продвижения социалистических идей, этот навал откровенной лжи в западных СМИ прекратится. Не тут было. День в истории. 15 марта: 80 лет назад провозглашена и сразу ликвидирована Карпатская Украина

«Только когда все умрут — кончится Большая игра!» — и «коллективный запад», уверовав, что он в этой игре одерживает верх, усилил свой идеологический натиск.

После 30 последних лет промывания мозгов как на западе, так и в бывших советских республиках, утонув в обрушившемся на них вале псевдоисторических книг, фильмов, передач и публикаций многие обыватели стали считать чистой правдой навязанные им мифы: это Сталин «вырастил» Гитлера, чтобы «натравить» на прогрессивные западные страны, после чего тот «бросился» на своего хозяина; целью мерзкого пакта Молотова-Риббентропа было участие СССР в разделе Польши; Красная Армия смогла победить вермахт только благодаря поставкам по ленд-лизу; основной вклад в победу над Германией внесли парни из Техаса и с Темзы, а не из Сибири или Поднепровья и т.д. и т.п.

Тут и миллионы изнасилованных немок, и набранные из «зэков» штрафбаты, которым заградотряды стреляли в спину, и ополченцы с одной винтовкой на пятерых, и украинские резервисты, форсирующие Днепр с половинками кирпичей в руках вместо оружия: чего только не понапридумывали за последние 75 лет различные «доброхоты».

Одна только историческая диверсия с «творчеством» так называемого Виктора Суворова — предателя-перебежчика Владимира Резуна — нанесла столько вреда, что после него понадобился кропотливый труд не одной тысячи историков, писателей, публицистов и кинодокументалистов. Пакт с Германией: огромная победа советской дипломатии и крупный проигрыш дипломатии европейской © Public domain

Только после начавшегося чуть более 10 лет назад массового рассекречивания военных архивов (так называемой «Архивной революции») удалось окончательно опровергнуть то чудовищное нагромождение мифов, которые он вывалил на наши головы в 90-е в своих книгах (если это можно назвать книгами). У специалистов сложилось устойчивое аргументированное подозрение, что Резун для этих опусов служит только вывеской — писали их коллективы неизвестных публике авторов, и можно только догадываться, кто финансировал их труд.

Дошло до того, что уже первые лица различных европейских (и не европейских) государств на «голубом глазу» обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны, полностью игнорируя общеизвестные факты.

Как само собой разумеющееся, забыт «Мюнхенский сговор», забыта аннексия Польшей Тешинской области, а Венгрией — Закарпатья. Забыты многочисленные предвоенные мирные инициативы СССР, которые всю дорогу отвергались западными державами, что и вынудило в конце концов Союз подписать Пакт Молотова-Риббентропа.

А ведь это именно Англия и Франция при активном участии США фактически взрастили Гитлера, а затем натравили его на СССР. Да, это сделал Запад, а не Сталин, как это пытается в своих книгах лживо доказать Резун.

И подтверждением тому — стремительный рост производства Германией вооружений вопреки всем ограничениям Версальского договора, в соответствии с положениями которого западные страны в любой момент, с самого начала, с 1933 года, могли осадить Третий рейх… но почему-то не стали этого делать. Интересно, почему? 80 лет пакту Молотова—Риббентропа. Возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Немцам было запрещено производить танки, боевые корабли, крупнокалиберные орудия, наращивать численность регулярных войск.

Кстати, именно поэтому Веймарская республика так тесно сотрудничала с СССР в разработке и производстве военной техники, отсюда и совместный танковый центр «Кама» в Казани, в котором, в соответствии с одним из мифов, якобы обучался Гудериан. На самом деле он туда приезжал несколько раз в качестве инспектора. Всё это сотрудничество было мгновенно свёрнуто с приходом Гитлера к власти в 1933 году.

После этого никто версальских ограничений не отменял, Европа просто «закрыла глаза» на их нарушение нацистами, а потом позволила Германии вообще расторгнуть военные статьи договора. А ведь «зверя» можно было придушить ещё тогда, в самом зародыше.

При содействии Англии и Франции Третий рейх присоединил к себе мощный промышленный регион — Саарскую область. Затем они же «закрыли глаза», когда немцы забрали себе Австрию, аннексировали Чехию. Англия и Франция в соответствии с союзническим договором были обязаны спасти Польшу, и у них для этого имелись все возможности… но они не захотели этого делать.

Почему? Их архивы закрыты, их историки молчат. «Ошибка товарища Сталина»: 80 лет Польскому походу РККА © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Белые люди никогда не выполняли своих обязательств по договорам с «цветными», а мы — славяне, похоже, для высших политических кругов «коллективного запада» до сих пор остаёмся именно «цветными» — людьми «второго сорта», которые по недоразумению смогли победить большую армию «бвана сахиба» Гитлера.

Не зря же Геббельс распорядился, чтобы отправлявшиеся на Восточный фронт военные кинематографисты в первую очередь снимали пленных советских солдат с азиатской внешностью или ярко выраженными семитскими чертами лица. Дескать, смотрите, с наплывом какой заразы сражаются доблестные нордические арийцы (а также итальянцы, румыны, венгры, финны, словаки, испанцы, бельгийцы, норвежцы…, да кто здесь только не отметился).

Когда Рудольф Гесс — один из ближайших сподвижников Гитлера, совершивший свой известный перелёт 10 мая 1941 года в Британию, и после этого всю оставшуюся жизнь просидевший в тюрьме, в августе 1987 года заявил, что созывает пресс-конференцию, чтобы рассказать, зачем он 46 лет назад совершил свой перелёт, его чуть ли не на следующий же день нашли повесившимся в камере на оконном шпингалете. Почему на Украине не празднуют присоединение Волыни и Галичины? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Материалы расследования британцы рассекретили только через 26 лет… и оказалось, что они сфальсифицированы — подменена предсмертная записка. «Джентльмены» с Туманного Альбиона умеют хранить свои секреты. До сих пор не известно, о чём они вели переговоры с Гитлером перед его вторжением в Польшу, в СССР, в прочие любопытные исторические моменты.

Если перед Второй мировой войной «коллективный запад» «закрывал глаза», то после её окончания — взял манеру «отключать память».

Всё чаще в собственных прегрешениях он стал обвинять СССР, а когда тот развалился — его наследников: Россию, Украину, Белоруссию… Литву. Первую, как правопреемницу Союза, остальных — как выгодоприобретателей. И громче всех возмущается Польша.

Дошло до того, что её первых лиц пришлось лично осаживать президенту России на высшем уровне озвучивая реальные исторические факты, подтверждённые архивными документами. Вышедшая статья фактически сводит воедино и резюмирует всю эту разгоревшуюся в последние годы полемику на высшем уровне.

Владимир Путин не стал освещать все направленные против нашей общей исторической памяти мифы, сконцентрировавшись на обвинениях СССР в развязывании Второй мировой войны и нападении на Польшу.

Для Украины последний момент имеет первостепенное значение, поскольку в результате событий сентября 1939 года именно она приросла 90 тыс. км2 территорий, населённых в основном этническими украинцами, что составляет 15% от её современной площади. Казалось бы, свершилось то, о чём сотни лет мечтали поколения казаков и украинских селян, наконец-то разделённый границами захватчиков украинский народ собрался воедино. Но в «рукопожатном» обществе современной Украины принято критиковать и считать подлыми и Пакт Молотова-Риббентропа, и события сентября 1939 года. «Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут» © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Например, в развязывании Второй мировой войны в своей январской речи СССР обвинил президент Владимир Зеленский. Понимает ли он, что тем самым ставит под сомнение право Украины обладать своими западными территориями? А если не понимает, то статью Владимира Путина ему однозначно стоит прочитать.

Украинская общественность как-то не хочет осознавать, что её отношение к делам 80-летней давности накладывает отпечаток на дела сегодняшние.

Что если в Киеве сказали «А», признав Освободительный поход РККА захватническим, то завтра на западе от неё могут потребовать сказать «Б», и вернуть Польше «неправедно нажитое». А Украина сейчас не настолько сильна и независима в военном и экономическом отношении, чтобы оказать достойное сопротивление, если Европа на неё хорошенько надавит. «Профуканный» в бытность президента Виктора Ющенко черноморский шельф в районе острова Змеиный покажется цветочками.

А в Польше уже активно готовятся к подобному сценарию: 14 апреля 2015 года там была создана неправительственная организация «Реституция Кресов», помогающая наследникам бывших владельцев недвижимости на Украине (помещиков, магнатов, промышленников, рантье, просто владельцев домов и квартир) подготовить все необходимые документы, которые будут пущены в ход при первой же возможности.

В 2004-м году уже был прецедент — поляк Ежи Броневский выиграл в Европейском суде дело №31443/96 — о компенсации ему Украиной 60 400 тысяч евро за дом, принадлежавший его бабушке. А таких «броневских» только официально учтено 100-150 тысяч, а на самом деле их значительно больше. Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в Бресте © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

В мире разразился сильнейший экономический кризис, который грозит «переплюнуть» по своей масштабности Великую депрессию. До сих пор капиталистический мир выходил из таких катаклизмов путём развязывания мировых войн. В предчувствии очередной третьей такой войны и активизировались реваншистские круги Польши, Германии, Японии, других стран. Однако существование ядерных зарядов и гиперзвуковых средств их доставки делают мировую войну самоубийственной для всего человечества — это осознают все вменяемые политики планеты.

Остаётся единственный путь — договариваться. Фактически данной статьёй президент России вкратце описывает историю 80-летней давности, когда в подобной же ситуации человечество руками политических лидеров развитых европейских стран уже совершило ошибку, что вылилось в десятки миллионов загубленных человеческих жизней, сотни миллионов искалеченных человеческих судеб. Если бы учёные Третьего рейха успели создать ядерную бомбу, последствия были бы ещё более чудовищными.

Современные западные пропагандисты пытаются обвинить в этой ошибке СССР и, как его правопреемницу, Россию, но при даже самом поверхностном погружении в документы той эпохи, их доводы оказываются откровенным враньём, что Владимир Путин наглядно и продемонстрировал в своей статье. Но ситуация сегодня такова, что ложью и передёргиваниями вопроса будущего построения мира не решишь, а потому с его стороны прозвучало приглашение к проведению новой Ялты, новых Сан-Франциско и Потсдама. Другой сорок первый. Как сражались 22 июня 1941 года бойцы и командиры Красной армии © РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

Мы, живущие сегодня, являемся свидетелями уникального геополитического события: просуществовавшая более трех четвертей века мировая денежно-кредитная система, утверждённая в 1944 году в Бреттон-Вудсе, а затем слегка подкорректированная в 1971-м на Ямайке, терпит крах. Эпоха мировой гегемонии доллара и господства США уходит в небытие.

Чтобы не сжечь в наступающем хаосе друг друга в ядерной войне ведущие государства Мира должны договориться. Статья Владимира Путина — это не что иное, как недвусмысленное приглашение к диалогу с наглядной демонстрацией, чего можно ожидать, если он не состоится.

Надеюсь, главы стран постоянных членов Совбеза ООН прислушаются к его доводам, и они в конце концов смогут определить тот порядок, по которому планета будет жить следующие десятки (а может быть и сотни, чем чёрт не шутит) лет. Мы все в этом кровно заинтересованы.