Современный город Торез мало кто вспомнит, говоря о событиях Гражданской войны. Однако 31 декабря 1919 года поблизости от этого города, у находящегося сейчас в городской черте села Алексеево-Леоново, произошел исключительно кровавый и драматичный бой. Столкнулись два поистине легендарных воинских формирования Гражданской войны

Белую гвардию представляли марковцы — одна из самых прославленных частей армии Деникина. За Красную армию выступала конница Буденного.

Красная волна

В конце осени 1919 года Вооруженные силы Юга России потеряли практически все, чего достигли в период своих высших успехов. Красные, наоборот, находились в отличной форме и быстро теснили белых все дальше и дальше на юг. Белые несли тяжелые потери и от действий красных, и от эпидемий, и по причине дезертирства.

Мощной ударной силой красных в этих боях был конный корпус (позднее 1-я конная армия) Семена Буденного. Страшнее великого и страшного. 1919 год на Украине © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Буденный двадцать лет спустя будет без особого блеска участвовать в Великой Отечественной, но на тот момент он находился на пике энергии. Не имея нормального военного образования, Буденный успел получить обширный боевой опыт и по меркам Гражданской войны был эффективным командиром.

В Гражданскую войну редко удавалось создать плотный фронт, и крупные конные соединения становились страшным оружием — всадники прорывались на огромные расстояния, сеяли панику и могли нанести противнику тяжелые потери не за счет мощи, а за счет маневренности. Именно на быстрые обходные движения сделали ставку в РККА во время своего осеннего наступления. Тем более что наиболее мощные конные соединения белых — казачьи части — как раз сильнее многих страдали от утраты дисциплины и дезертирства. В результате красным удавалось если не отсечь и окружить крупные силы белых, то раз за разом срывали их попытки закрепиться и остановить откат.

К декабрю белые откатились к Донбассу, где воевали еще весной. Между тем, красные приобрели вкус к «молниеносной войне» и задумали чрезвычайно амбициозную операцию.

Конный корпус был развернут в 1-ю Конную армию. Он должен был быстрым маневром расколоть фронт ВСЮР надвое, в перспективе выйти к Азовскому морю и отрезать наиболее боеспособной части войск Деникина — Добровольческому корпусу — путь отхода к Донской области.

Среди добровольческих частей белых одной из наиболее боеспособных была Марковская дивизия. «Из Румынии походом». Рождение легенды Белого дела © commons.wikimedia.org, Public Domain

Марковцы были одной из первых групп Белого движения как такового, 1-й офицерский генерала Маркова полк был сформирован еще в феврале 1918 года. После гибели Маркова подразделения, получившие его именное шефство, не распались, и в октябре 1919 на базе марковских полков и артиллерийской бригады была сформирована дивизия. Марковцы отличались высокой дисциплиной, отличным боевым духом и в целом заслуженно относились к элите белых.

В осенней кампании 1919 г. марковцы постоянно прикрывали фланг отступающего Добровольческого корпуса, сдерживая попытки красных обойти добровольцев. К 25 декабря дивизия собралась в Бахмуте (Артемовск). К этому моменту дивизией ее можно было назвать очень условно. В трех пеших полках вместе насчитывалось в лучшем случае две тысячи штыков. Пополнения были нерегулярными и недостаточными.

Тиф выкашивал батальоны не хуже противника, причем среди заболевших был командующий дивизией генерал Тимановский. Фактически в последние дни декабря командовал дивизией ее начштаба полковник Артур Битенбиндер. Это был кадровый военный, правда, до Гражданской войны и частично во время ее он служил в основном на адъютантских должностях.

Не добавляла радости и погода: заморозки и оттепели сменяли друг друга, и маневрировать приходилось то по грязи, то по льду, часто — под мокрым снегом.

Однако боевой дух ветеранов оставался довольно высоким.

Многим марковцам все еще казалось, что предстоит просто отход на Дон и контрнаступление в скором времени. Правда, ползучее дезертирство касалось и марковцев, но костяк сохранялся. Стоять насмерть в Донбассе марковцы не собирались: их задачей было прикрытие отступления Добровольческого корпуса. День в истории. 16 декабря: конец «белого» Киева © topwar.ru

Между тем, задачей красных было как раз не позволить добровольцам никуда отступить. Армия Буденного с двумя стрелковыми дивизиями получила задачу пробиться на Таганрог. Отрезать все добровольческие части они не успевали, но марковцы отступали последними, и именно на них неизбежно приходился главный удар буденновцев.

Задачу красным облегчало массовое дезертирство белых казаков — те покидали фронт, причем даже не удосуживались предупредить об этом товарищей. В результате в последние дни декабря обстановка для белых непрерывно и резко ухудшалась.

Красные страдали от длительных переходов, и армия Буденного находилась не в лучшем состоянии. Провианта, фуража и боеприпасов ей серьезно недоставало. Но численность и владение инициативой позволяли красным действовать активно.

27 декабря красные после серии тяжелых боев взяли Бахмут, и продвигались на Дебальцево. Белые некоторое время относительно успешно сдерживали наступление красных. Однако казачьи части начали сыпаться, пехота из-за тяжелых потерь также отступала, и 29 декабря фланги марковцев оказались оголены. Красные быстро наступали сквозь образовавшиеся зазоры.

К 30 декабря марковцы находились южнее Дебальцево. Локтевой связи с соседом справа они не имели. Фактически этим «соседом» уже была 6-я кавалерийская дивизия красных. Тимошенко: уничтожение «Южной Украины» © РИА Новости, Петр Бернштейн | Перейти в фотобанк

Ее командир получил широкую известность намного позже. Семен Тимошенко, еще очень молодой человек родом из-под Одессы, принял командование 6-й кд буквально пару месяцев назад — ее предыдущий командир, Иосиф Апанасенко, был со скандалом снят c должности.

Тимошенко участвовал в Первой мировой, но не был офицером. В РККА он служил с 1918 года, и быстро рос в должностях. Как и многие красные командиры, это был человек без достаточного образования, но энергичный. Его дивизия получила задачу «ускорить наступление» на юг, и ее бросок действительно создал серьезную угрозу белым.

Сначала дивизия Тимошенко прорывалась в обход Дебальцево, а теперь устремилась на юг, к Чистяково и Алексеево-Леоново.

В местности смерти — сражайся

К этому моменту Марковская дивизия оказалась почти в полном окружении.

С фронта и левого фланга наседали стрелки красных, а справа, с востока, уже находилась 6-я кавалерийская. О том, что в районе Алексеево-Леоново красные, белые узнали только когда обоз с небольшим эскортом был перехвачен конницей Тимошенко. День в истории. 6 ноября: галичане уходят от Петлюры к Деникину © Public domain

Фактически, на 31 декабря белые наметили уже прорыв на восток-юго-восток, через Алексеево-Леоново. Последним эшелоном на Иловайскую отправили раненых и больных, включая недееспособного от тифа Тимановского, причем даже не было уверенности, что поезд доедет. Сосед слева — 2-я дивизия, по оценке штаба марковцев, находился верстах в 10 на запад. Где-то в 15 верстах к востоку действовали корниловцы, и штаб решил пробиваться на соединение с ними.

У плана прорыва были очевидные слабые места. Предстояло пройти через неудобные для маневра лощины по единственной дороге, причем в Алексеево-Леоново нужно было пересечь мост. Однако Битенбиндер полагал, что все пройдет гладко.

Утром 31 декабря белые без особых приключений выбили слабые части красных из Алексеево-Леоново.

Однако за окраинами с северо-востока, у рудников — позиции красных с пулеметами. Их штурмуют без всякого успеха. Пространства для маневра нет — кругом овраги, к тому же, пулеметы не позволяют особо разгуляться.

В этот момент Битенбиндер упустил нити управления — марковцы втягиваются в село, теряя порядок. Пока одни части безуспешно штурмуют рудники, другие пытаются пройти дальше. Артиллерия не может вести прицельный огонь. Колонна движется очень медленно — через овраги сложно перетащить тяжелое оружие и телеги.

Между тем, для красных положение очевидно — крупный отряд белых сам пришел в ловушку и сам стреножил себя в деревне. День в истории. 6 декабря: петлюровцы уходят в рейд по тылам белых и красных © Public domain

Всё дальнейшее происходило очень быстро.

Основные силы 6-й кавдивизии атакуют жидкие цепи охранения и быстро сносят их массой. Красные атакуют с нескольких сторон сразу. Судя по сохранившимся описаниям, со стороны белых боем никто не командовал. Обозные и артиллерийские лошади мечутся, на улицах царит полный хаос. Часть красной конницы спешивается и ведет бой на улице. Штаб дивизии и имеющаяся у белых конница контратакуют, но сами попадают под новую атаку красных, и выкатываются из боя. Оставленный в арьергарде батальон оказывается под ударом бронепоезда, подходящего к станции Чистяково.

В Алексеево-Леоново некоторые отряды белых отступают на юг, где еще остается зазор. Со стороны белых царит полный хаос — нет никаких данных о согласованных действиях хоть какой-то части крупнее батальона.

Марковцы — хорошие солдаты, но там, где нужны соединенные действия всей дивизии, усилия отдельных рот бесполезны. Командир дивизии Битенбиндер воюет как рядовой с винтовкой в руках. Красные окружают село, расставляют пулеметы и расстреливают все, что подает признаки жизни.

Остатки дивизии смогли уйти на юг оврагами. Среди прочих выходит сестра милосердия Ольга Елисеева, которая вытаскивает раненых, и с револьвером в руках заставляет паникующих помогать себе. Однако в самом селе к обеду уже все было кончено.

Те, кто смог выбраться, обнаружили, что на самом деле свои части были совсем не так далеко, как можно было думать — колонна 2-й дивизии белых отыскалась буквально в паре верст южнее места побоища. Однако никакой помощи своим она не оказала.

Интересно, что красные очень спокойно отнеслись к отходу остатков марковцев. Преследование, по сути, не велось. День в истории. 12 февраля: галичане встали под красные флаги © Public domain

Однако основные силы Марковской дивизии и так были разгромлены. 2 января в Ростове собрались 560 человек, не считая нескольких догоняющих мелких групп. В день разгрома дивизии в Ростове от тифа умер ее командир, Николай Тимановский. В Алексеево-Леоново полегло или попало в плен около тысячи человек, и осталось почти все тяжелое оружие. Уцелели арьергардный батальон, запасные части, некоторые отдельные группы.

Вообще, вырваться из Алексеево-Леоново удалось тем, кто долго сохранял дисциплину и прорывался единым целым. Конница красных не могла развалить отстреливающиеся «каре», и похоже, несмотря на описание губительного огня пулеметов, у красных было не так уж много патронов.

Сами красные утверждали (и это подтверждается их документами), что боеприпасов у них откровенно не хватало. Конармия Буденного с 5 декабря получила 2 миллиона патронов (и в конце декабря «выясняли возможность» послать еще миллион). Армия Буденного, конечно, была немногочисленной (в ходе войны ее силы редко превышали полтора десятка тысяч сабель), но даже при такой поправке это, прямо скажем, спартанские нормы. Что, кстати, вероятно и стало одной из основных причин вялого преследования остатков отступающих марковцев.

Как бы то ни было, остатки некогда одного из лучших соединений белых отступали на юг. Вскоре им предстоял полный крах всего Белого движения.

***

В чисто военном отношении бой у Алексеево-Леоново трудно назвать решающим сражением «той Гражданской». Но он стал очень показательным для завершающего этапа войны красных против ВСЮР.

Деникинцы добились огромных успехов за свою минуту славы в 1918-1919 годах, но блестящие действия на тактическом уровне не могли отменить тех преимуществ, которые имела массовая индустриальная армия.

Когда красные смогли придать РККА более-менее регулярные черты, исход войны для белых стал предрешен. Белые действительно блестяще умели вести бой, что признавали и красные командиры. Однако теперь белые тонули в море хотя бы и не столь дисциплинированных подразделений РККА, но состоящих из призванных по мобилизации солдат, регулярно пополнявшихся и имеющих какую ни есть военную промышленность за спиной.

Белые пропустили момент, когда из сборища партизанско-повстанческих отрядов вырос джаггернаут регулярной армии, постоянно поставляющий на фронт новые и новые батальоны. Конечно, «полчища» РККА были «несметными» только по меркам Гражданской войны и не были чем-то потрясающим на фоне армий и фронтов старого государства. Однако по сравнению с белыми, анархистами или националистами всех мастей РККА действовала с немыслимым размахом. Пора надежд, пора невзгод. 1920-й год на Украине © topwar.ru

Буденновцы под Алексеево-Леоново были частью уже трехмиллионной армии. Даже если бы марковцам удалось разбить дивизию Тимошенко, по ее следам тут же пришли бы новые дивизии. Белые же столкнулись с ситуацией, когда лучшие части должны были метаться по фронту, затыкая одну дыру за другой.

«Дрозды», марковцы или корниловцы по-прежнему могли демонстрировать сумасшедшую отвагу, но теперь они воевали «за себя и того парня». Причем «тот парень», уходящий в тыл (а то и никогда не выходивший оттуда), быстро становился красноармейцем, как только до него добиралась РККА со своим военно-бюрократическим механизмом. Это все было мало похоже на стихийное творчество революционных масс, но производило сокрушительный эффект.

Рано или поздно даже лучшие белые части подходили к пределу прочности — и в бой шли крайне измотанные люди, уже не способные показывать лучшие боевые качества, истратившие все боеприпасы, и не имеющие никого, кто мог бы сменить их на поле боя при поражении.

В конце 1919 года Марковская дивизия дошла до предела прочности. 31 декабря натянутая струна лопнула.