Название металлургического комбината «Азовсталь» регулярно упоминается в мировых новостях, потому что огромная территория предприятия оказалась эпицентром боевых действий в Мариуполе. Будущая судьба завода пока остается неясной. Решение о возобновлении работы, очевидно, будет приниматься с учетом масштаба разрушений, а бои еще продолжаются

Однако о самом комбинате обычно говорят скупо. Как правило, сообщается о его производственно-экономических показателях. Ведь «Азовсталь» до недавних пор занимала третье место среди украинских металлургических предприятий по уровню валового дохода, ежегодно выплавляя 6 миллионов тонн чугуна, 7 миллионов тонн стали, 4,5 тонн стального проката и 1,5 миллионов тонн железорудного агломерата.

Что касается истории мариупольского предприятия, в последние годы ее обычно выносили за скобки. Ведь завод был создан в советские времена, а рассказывать о них в каком-то позитивном или просто объективном ключе на Украине нельзя. Потому что официальная пропаганда не признает за «совком» никаких успехов и достижений. Юзовка до Сталино. Рождение столицы Донбасса © drkm-dnr.ru

Решение о строительстве «Азовстали» было принято в Москве в феврале 1930 года. К тому времени в Мариуполе действовало крупное металлургическое предприятие — металлургический завод имени Ильича, который ориентировался на железорудное сырье из Кривого Рога и Никополя. Его производственные мощности развивались и были загружены по максимуму.

Между тем возрождавшаяся после Гражданской войны страна испытывала постоянную нехватку металла. И в этих условиях было решено построить новый завод — для переработки руды Камыш-Бурунского месторождения, расположенного в районе Керчи, которую доставляли из Крыма на баржах, по Азовскому морю.

Поначалу предприятие хотели разместить на окраинах Таганрога — в устье реки Миус. Однако директор завода имени Ильича Яков Гугель настоял на том, чтобы его построили в Мариуполе, на берегах Кальмиуса. Потому что в городе проживало множество квалифицированных металлургов и была построена хорошо развитая сеть железных дорог. Этот незаурядный человек — прототип Марка Рязанова в романе «Дети Арбата» — прошел со своим предложением через все инстанции и заручился поддержкой союзного руководства.

«Труден и извилист был путь осуществления блестящей технической идеи о строительстве нового огромного завода. Вопрос об "Азовстали" длительно прорабатывался во многих инстанциях и не получил решительного сдвига. Тогда товарищ Куйбышев послал меня к товарищу Орджоникидзе в Народный Комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции, которым он в то время руководил», — вспоминал впоследствии Гугель.

Нарком Серго рассмотрел и одобрил его проект, увидев в нем широкие перспективы для развития металлургического комплекса Приазовья. Он лично приезжал в Мариуполь, чтобы контролировать ход строительства завода и специализированного морского порта для приема крымской руды. На него выделили 292 миллиона советских рублей из государственного бюджета, привлекая к работе лучшие инженерные кадры. И 12 августа 1933 года доменная печь «Азовстали» выдала первую партию чугуна.

Это была эпоха первой пятилетки — эпическое время, когда на Украине были запущены «Запорожсталь», «Криворожсталь», ДнепроГЭС, Харьковский тракторный завод и другие многие другие предприятия, построенные по лучшим мировым стандартам. Украинская ССР за считанные годы превратилась в крупнейший индустриальный центр Восточной Европы. Однако «Азовсталь» выделялась своими достижениями даже на общем фоне — благодаря тому, что на ней внедрили целый ряд передовых новаторских технологий.

В 1935 году на мариупольском предприятии вступила в строй первая в СССР 250-тонная качающаяся мартеновская печь. А в 1939 году в порт «Азовстали» доставили по морю первую партию горячего агломерата, прямо из цехов Керченского металлургического завода, где обогащали железорудное сырье. И такая операция была опробована впервые в истории мировой металлургии.

Наконец, в мае 1939 года на «Азовстали» был установлен мировой рекорд по производительности доменной печи в сутки — когда новая домна №3 выдала за один день 1614 тонн чугуна.

К началу Великой Отечественной войны на заводе действовали четыре домны, работали шесть качающихся мартеновских печей и активно строились современные прокатные цехи. Уже в июне сорок первого года «Азовсталь» превратилась в полноценное оборонное предприятие. Его трудовой коллектив передал в войска два спешно построенных бронепоезда, болванки для мощных авиабомб, стволы для миномётов и стальные щиты для танков. А по мере приближения фронта на него ушли добровольцами свыше шести тысяч рабочих новейшего мариупольского завода.

Оставшиеся работники демонтировали значительную часть оборудования — около 650 товарных вагонов — чтобы вывезти его за Урал, на расположенные там металлургические заводы. После оккупации нацисты передали «Азовсталь» концерну Круппа и попытались возобновить его работу для нужд немецкой промышленности. Однако этому активно мешали мариупольские подпольщики под руководством коммунистов Ломизова и Штанько. Они устроили на заводе диверсию, перекрыв пар во время задувки домны №1 — и таким образом вывели ее из строя на несколько месяцев.

В 1943 году, накануне отступления, немецкие оккупанты взорвали основные объекты на «Азовстали» — уцелевшие доменные и мартеновские печи, электростанцию и батареи коксохимического завода. Завод в буквальном смысле сровняли с землей. Освободившие Мариуполь красноармейцы нашли на его месте искореженную груду металла. Однако вернувшиеся с Урала инженеры сразу же приступили к восстановлению уничтоженных цехов и строений. Уже в сорок пятом они вновь запустили домны, а в 1948-1953 годах на заводе построили комплекс прокатных цехов, превратив его в предприятие с полным металлургическим циклом. За Сталино! Донецкие шахтеры против горных стрелков и итальянской кавалерии © Public domain

Дальнейшая история завода была историей впечатляющих достижений научно-технического прогресса. В 1973 году на «Азовстали» вступил в действие прокатный стан 3600, в 1977-м на нем построили кислородный конвертер, а в 1981 году — передовой электросталеплавильный цех. Огромный комбинат обрастал социальной инфраструктурой: жилыми кварталами, больницами, школами, детскими садами, кинотеатром и стадионом. Рабочие бесплатно отдыхали в здравницах на Азовском и Черном море.

Однако процветание закончилось в девяностые, когда «Азовсталь» стала очередной жертвой грабительской приватизации, превратившись в инструмент для обогащения главного украинского олигарха.

Что будет дальше? Говорить о перспективах возрождения завода пока рано. Но стоит помнить, что этот металлургический Феникс уже поднимался из руин после прекращения нацистской оккупации Мариуполя.