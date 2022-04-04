Одесса и область продолжают жить в режиме крайнего напряжения. Местные власти не устают подчеркивать, что город готов к обороне и в случае чего «ВСУ и тероборона готовы сражаться за каждую улицу и дом, дав решительный отпор»

Обстрелы военной инфраструктуры и гипотетические поставки британского оружия

Утром в воскресенье, 3 апреля, была осуществлена ракетная атака с кораблей Черноморского флота РФ. По официальным сообщениям Минобороны РФ, высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен местный нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов. При этом жертв и пострадавших не было, что признали в местной мэрии.

Важно, что СБУ быстро вычислила и задержала нескольких местных блогеров, выложивших в сеть фото и видео взрывов у НПЗ. Власти перекрывают все возможные каналы донесения альтернативной информации, активно применяется закон, по которому за публикации можно получить тюремный срок до 8 лет.

Кроме того, по той же причине из Украины выдворили нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, который также обнародовал информацию. Обстрелы в Одессе: кто и для чего?

Издание «Таймс» со ссылкой на британских чиновников сообщило, что после атак на Одессу британский премьер Борис Джонсон намерен поставить местному гарнизону противокорабельные ракеты «Харпунс». Судя по всему, речь идет о наземном варианте ракет, которые будут развернуты в составе береговых ракетных комплексов.

Правда, помимо пусковых установок, потребуется поставка передвижных радиолокационных станций для целеуказания. Возникает необходимость в подготовленных операторах, чтобы эксплуатировать и обслуживать комплексы. На поставку, подготовку экипажей и развертывание береговых ракетных комплексов в Одессе может потребоваться много времени. И, судя по всему, британцы считают, что это время у них есть.

Оборудование огневых точек в гражданских объектах и передел сфер влияния

Подготовка к обороне сопровождается активным оборудованием противотанковых и огневых позиций в гражданских объектах (школы, больницы и прочие) как в городе, так и в области, что является следствием указаний губернатора Максима Марченко. В ряде одесских больниц даже начали активно выписывать пациентов. В случае активных боевых действий это поспособствует дополнительным жертвам и разрушениям.

По некоторым данным, часть резервов ВСУ из Западной Украины перемещена в Одессу для «усиления лояльности». «А нас-то за шо?» Одесский эксперт о том, как исправить предателей на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Между тем, под соусом военного положения продолжается активный передел влияния и собственности, который порой принимает весьма причудливые формы. Так, 1 апреля произошла пикантная ситуация, в которую попал один из руководителей теробороны и полковник ВСУ Андрей Кисловский, являющийся также депутатом горсовета от промэрской партии «Доверяй делам». Вооруженные люди запечатлели на камеру голого Кисловского в обществе трансвестита. Позже видео «поимки» было слито в местные Telegram-каналы, вызвав массу насмешек горожан.

Существует версия, согласно которой губернатор намерен зачистить местные элиты, подозреваемые в нелояльности Киеву.

«СБУ давно всё знает про всю одесскую элиту, кто с кем, когда, где, что нюхает и курит, куда деньги выводят и т. д. Сейчас просто поступила задача слить показательно всю эту элиту, дискредитировав полностью в глазах общественности. Вот и выбрали момент, когда он с трансом кувыркался. Теперь его имидж уничтожен. Значит, будут отжимать бизнес и все активы», — пишет Telegram-канал «Легитимный».

«Это просто передел бизнеса, в том числе и бизнеса на этой войне. Разборки, подобные этой, идут по всему украинскому тылу и дают о себе знать в периодических глухих сообщениях о перестрелках между силовиками (но одесского колорита пока, конечно, никто не переплюнул). Эта история наглядно показывает, что в реальности защищают впечатлительные люди, которые под воздействием патриотической пропаганды записались в тероборону, одним из командиров которой является Кисловский, а «побратимами» по оружию его новые друзья — независимые кинематографисты», — прокомментировал ситуацию экс-депутат городского совета Александр Васильев.

Не менее любопытен факт, что в городе стали спиливать рекламные конструкции под предлогом использования их металла для противотанковых ежей. Как оказалось, за этим кроется банальная борьба конкурентов за рынок наружной рекламы: таким образом рекламные монополисты устраняют конструкции оппонентов. Одесский эксперт рассказал, сколько граждан Украины поддерживают фашизм и кого еще надо денацифицировать © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Продажа гуманитарки в магазинах и попытки скрыться от мобилизации

Перебоев с продуктами питания пока не наблюдается, но горожане замечают продажу гуманитарной продукции, пожертвованной Польшей, Чехией и другими странами Запада. Гуманитарка продавалась в супермаркетах торговой сети «АТБ». Одна из украинских волонтеров обвиняла власти региона в мародерстве. Причиной называют то, что за распределение гуманитарки ответственен Анатолий Ворохаев — старый коррупционер, разворовываший город при мэре Эдуарде Гурвице в 2000-х. В свое время против него были возбуждены уголовные дела, но он сумел избежать ответственности. В трудное время он принялся за старое. Можно допустить, что делается это с попустительства руководства области, которое не только в теме, но и в доле.

Что касается простых одесситов, то они, как и ранее, озабочены выживанием и надеются, что боевые действия не приведут к смертям, разрушениям их домов, квартир. Сирены воздушной тревоги раздаются по несколько раз в день, а это бьёт по нервам, равно как и новости, подаваемые украинской пропагандой. Впрочем, есть уже немалое количество людей, которые не обращают на нее внимания, предпочитая заниматься своими делами, а не бежать в укрытия.

Не самосуд: экс-депутат сказал, как будут «лечить» Одессу © скриншот видео "Вольный город Одесса"

Стоимость «эвакуационной услуги» доходит от 3 до 5 тысяч евро (есть и те, кто берут около 10 тысяч). Тем не менее граждане, не желающие оказаться в рядах ВСУ, платят такие баснословные деньги, чтобы получить шанс уйти от войны. А у кого денег нет, тот старается изменить место проживания, дабы находиться не по прописке, лучше всего — в небольших селах-пригородах.

В целом, наиболее тяжелая эмоция у одесситов сейчас — страх неопределенности, страх за будущее.