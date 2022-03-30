Латинскую Америку от Украины отделяют тысячи километров и океан, но страны региона имеют собственное мнение о сложившейся ситуации. И повлиять на него не могут даже США

Бразилия

В политическом руководстве республики в самом начале спецоперации РФ на Украине возникли разногласия: вице-президент Бразилии Антониу Гамильтон Моуран раскритиковал Россию, после чего президент страны Жаир Болсонару запретил ему вообще делать какие-либо заявления на эту тему, а сам подчеркнул, что Бразилия будет придерживаться нейтрального статуса в этом конфликте.

Глава государства отметил, что для его российского коллеги нет никакого интереса устраивать бойню, и напомнил, что россияне и украинцы — это братские народы, причём немалая часть Украины говорит на русском языке.

«Никаких санкций или осуждения президента Путина нет. Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира. Не думаю, что этот конфликт затянется, хотя бы потому, что стороны обладают различными военными возможностями. Мы, естественно, надеемся, что страны НАТО не будут помогать обострять эту проблему, которая, в моём понимании, должна быть решена», — заявил Болсонару. Бразильская социалистка Селия Медина: Cближение Болсонару с Москвой привело в сильное замешательство его сторонников © из личного архива Селии Медины

Он заверил, что при принятии решений Бразилия будет руководствоваться практическими соображениями, учитывая двустороннее партнёрство, а также пообещал не поддерживать в ООН антироссийские резолюции. Однако 2 марта Бразилия проголосовала в Совете Безопасности и Генеральной ассамблее ООН «за» документ, в котором спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины осуждается «самым решительным образом».

Позже её позиция изменилась: в ЮНЕСКО республика вместе с остальными странами БРИКС воздержалась, а в Совете Безопасности ООН, как и Россия с Китаем, выступила за голосование по резолюции, разработанной ЮАР, сфокусированной исключительно на гуманитарных вопросах — без призыва к России немедленно прекратить специальную военную операцию, в отличие от резолюции авторства Франции и Мексики (постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица утверждал, что ЮАР формально не запрашивала голосование по резолюции, как это предусмотрено процедурой).

«Бразилия не согласна с применением односторонних и выборочных санкций. Эти меры, помимо того что незаконны с точки зрения международного права, конкретно ущемляют неотложные интересы некоторых стран, такие как поставки нефти и газа в европейские страны», — заявил министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса.

Глава МИД подчёркивает, что санкции, введённые Западом в знак протеста против спецоперации на Украине, затрагивают поставки продуктов первой необходимости для выживания значительной части населения мира, а основной риск заключается в том, что их последствия в среднесрочной перспективе лягут на развивающийся мир, а не на саму Россию.

Последствия санкций ощутила на себе и сама Бразилия — цены выросли моментально. Что очень видно по стоимости хлебобулочных изделий, а связано это напрямую с геополитическими событиями. Во-первых, прекращение поставок пшеницы из России и с Украины, во-вторых, прекращение поставок российских удобрений, на долю которых в среднем приходится 35% от общего объёма, из-за нарушения европейцами логистических цепочек. Таким образом, антироссийские санкции сокращают урожаи в Бразилии.

Сельскохозяйственный сектор в республике хоть и развит, но 60% потребляемой пшеницы импортируется, а цены на неё, по словам президента Бразильской зерновой ассоциации Рубенса Барбозы, а в прошлом — посла Бразилии в США и Великобритании, практически удвоились, пусть непосредственно из России в Украину в последние месяцы она и не поступала.

Между тем развитые страны защищают себя от худших последствий, отмечает глава МИД Бразилии, а один из его предшественников Селсу Аморим (руководил внешнеполитическим ведомством в 1993-1995 и 2003-2010 годах), основатель БРИКС, недоумевает, почему поставки нефти и газа в Европу приемлемы, а удобрений в Бразилию — нет.

На фоне всех этих событий бразильский производитель самолётов Embraer (третьей в мире марки после Аirbus и Boeing), который в качестве площадки для дебютного показа своего ближнемагистрального лайнера E195-E2 выбрал авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, объявил 2 марта о приостановке поставки запчастей, технического обслуживания и предоставления услуги технической поддержки для клиентов, попавших под западные санкции.

Лайнеры компании, в частности, есть у авиакомпании S7. Насчёт мотивов поступка Embraer в Бразилии существуют две противоположные точки зрения: либо это позиция самого авиаконгломерата, не имеющая никакого отношения к позиции правительства Бразилии, либо наоборот, что бизнесменов заставили пойти на такой шаг именно власти.

Как бы то ни было, власти желают скорейшего урегулирования украинского кризиса и готовы содействовать этому. Карлос Франса сказал в интервью телеканалу CNN Brasil: «Не знаю, насколько мы могли бы стать посредниками в вопросах мира. Мы всё-таки находимся в отдалении от театра, на котором развивается конфликт. Однако, несомненно, Бразилия действительно могла бы облегчить этот диалог. Бразилия могла бы выступить в роли помощника и посредника». Андрес Пьерантони: делая заявления по Украине, Болсонару выполнял указания Трампа © скриншот видео Globovision

«Болсонару придерживается того, что можно назвать здоровым конструктивным национализмом. Несмотря на давление США, он подчёркивает, что у страны есть своё независимое мнение, в том числе о ситуации на Украине. Если говорить о санкциях, то Бразилии невыгодно портить отношения с РФ. Более того, я уверен, что она продолжит их развивать вне зависимости от того, что будет дальше на Украине.

Бразилия — одна из крупнейших экономик мира, член G20, важный экспортёр продовольствия, главный торговый партнёр РФ в Латинской Америке. Бразилия стремится к свободному развитию торгово-экономических связей, в том числе с Россией. К тому же Бразилия в определённом плане разочаровалась в сотрудничестве с США, не получив обещанных торговых уступок. Болсонару окончательно избавляется от репутации проамериканского политика, которая ранее была ему свойственна», — заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.

Аргентина

В день начала спецоперации РФ на Украине, 24 февраля, президент Аргентины Альберто Фернандес на своей странице в Twitter призвал все стороны, вовлечённые в конфликт на Украине, воздержаться от применения силы и вернуться к переговорам.

Похожее заявление выпустило и правительство страны: «Аргентинская Республика, верная принципам международного сосуществования, решительным образом отвергает применение силы и глубоко сожалеет об эскалации ситуации на территории Украины. Справедливые и прочные решения могут быть достигнуты только посредством диалога, а также при соблюдении взаимных обязательств, которые обеспечат мирное сосуществование. Поэтому Аргентина призывает Российскую Федерацию прекратить военные действия на Украине».

Казалось бы, позиция государства скоординирована между ветвями власти и понятна, но в Министерстве иностранных дел вся эта ситуация спровоцировала разногласия, сообщило издание La Nación.

«Масштаб операции привел к тому, что тише стали звучать голоса тех, кто продолжал выступать за торговые и политические связи с Владимиром Путиным. Внутреннее противостояние продолжается, и тех, кто защищал эту точку зрения, заставляли замолчать или незаметно оттесняли. А между тем связи с Соединенными Штатами — главным конкурентом Путина — укреплялись параллельно соглашениям с МВФ.

Стало известно о предъявлении счётов заместителю министра иностранных дел и бывшему послу в России Пабло Теттаманти и другим чиновникам, придерживающимся идеи сближения с Путиным», — говорится в статье. Азаров: Аргентина является прекрасным примером того, что сотрудничество с МВФ не панацея © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Некоторые политики открыто выражают своё недовольство изменением позиции Аргентины. В частности, привлекло к себе внимание изменение нарратива правительства: первое робкое заявление о спецоперации переросло в осуждение действий России на международных форумах, точка зрения Буэнос-Айреса изменилась в соответствии с той позицией, которую изначально заняли Вашингтон и Европейский союз.

«Позиция МИДа игнорирует роль Соединённых Штатов и НАТО, которые подстёгивали военный экспансионизм к российским границам. Мне кажется, что это предвзятая позиция, ориентированная на Вашингтон. Соглашение с МВФ выступает в качестве фона», — заявил в комментарии La Nación бывший депутат Хосе Крус Кампаньоли.

В аргентинских СМИ освещение событий на Украине происходит в русле западной прессы. Например, авторитетное издание Аргентины Clarin пишет, что Вооружённые силы РФ, «вторгшиеся на территорию Украины, устраивают в Киеве «ночи террора», в течение которых непрерывно звучат сирены и раздаются авиаудары»; «сухопутное наступление России на Киев, похоже, застопорилось в черте города на фоне согласованного украинского сопротивления»; «Россия сталкивается с очень сложной ситуацией и, даже если она возьмёт Киев, ей придётся столкнуться с жёстким мятежом в стране, с партизанской войной… Ободрённый этим украинский президент Владимир Зеленский пообещал 26 февраля в одном из своих последних выступлений организовать непрекращающееся сопротивление, которое он назвал «войной народа».

При всём при этом, как рассказал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, в стране существует запрос на альтернативное мнение.

«Аргентинские СМИ носят, прежде всего, оппозиционный характер, в них про Россию сейчас ничего хорошего не пишут, но надо отдать должное, что есть большой интерес на альтернативную точку зрения. Обращались ко мне все крупные издания и публиковали без купюр интервью.

Люди хотят знать, чем руководствовалась Россия, какая альтернативная точка зрения, может быть, та «правда», которая пестрит в западных СМИ, а затем перепечатывается в аргентинских, это вовсе и не правда, или это полуправда. Очень легко манипулировать общественным сознанием, смешивать факты и враньё, поэтому люди хотят знать, что думаем мы», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Аргентину в отличие от многих других стран не захлестнула волна политической русофобии, власти этого не допускают. По словам Феоктистова, во многом это объясняется тем, что там проживает самая крупная российская диаспора, «и просто так нас, наверно, унизить тут нельзя», но этого никто и не хочет, аргентинское общество исторически было толерантным, и это хорошо.

Любопытно, что на фоне проведения спецоперации РФ на Украине среди аргентинцев вырос интерес к русскому языку, сообщила глава местного представительства Россотрудничества Ольга Муратова: если раньше в день поступало 10-12 заявок от желающих заниматься на языковых курсах, то теперь — 40-50.

«Такого количества заявок мы очень давно не получали, люди постоянно пишут. Возможно, это объясняется тем, что люди хотят получать информацию не только из местных прозападных СМИ, но и из российских источников на русском языке», — сказала Муратова.

Кроме того, аргентинцы интересуются правилами поступления в российские вузы, а из тех, кто уже прошёл отбор, никто из них не отказывается от планов из-за событий на Украине.

Несмотря на призывы поверенного в делах Украины в Аргентине Сергея Небрата, Буэнос-Айрес не ввёл экономические санкции в отношении России. Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро подчеркнул, что односторонние ограничительные меры не могут способствовать урегулированию кризиса и установлению мира.

«У нас впереди очень много планов. Вопрос в том, насколько эти планы могут быть осуществлены в той мере, в которой мы бы хотели. Потому что хоть Аргентина и не присоединилась к санкциям, есть объективные обстоятельства — логистические цепочки, финансовые потоки. Мы и здесь уже почувствовали, что эти трудности объективно появляются, и возможно, будут нарастать», — сказал Феоктистов. Азаров: Аргентина является прекрасным примером того, что сотрудничество с МВФ не панацея © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Американская газета The National Interest отмечает, что Бразилия и Аргентина, чьи президенты незадолго до начала военной спецоперации на Украине совершили визиты в Москву и встретились со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сделали выбор в пользу России, и никакие запугивания Запада на них не действуют.

Обе эти страны были в числе тех, кто отказался подписать заявление Организации американских государств с осуждениями в адрес России из-за начала военной спецоперации на Украине (аналогично поступили Боливия, Сальвадор и Уругвай). Представитель Аргентины мотивировал свой поступок тем, что «российско-украинский конфликт происходит на другом континенте».

С Россией всегда и везде

Одним из первых, кто одобрил решение Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, был президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявивший, что Каракас «стоит на стороне Путина». Он позвонил российскому коллеге 1 марта, чтобы лично выразить ему поддержку, а также «осудить дестабилизирующую активность США и НАТО, а также акцентировать важность противодействия развёрнутой западными странами кампании лжи и дезинформации».

По его словам, Вашингтон и Североатлантический альянс пытаются военным путём покончить с Россией и разрушить полицентричный мир, ставший уже реальностью.

Кроме того, Мадуро направил Путину послание, в котором отметил, что президент России на всех этапах конфликта на Украине настаивал на установлении дипломатического диалога, результатом чего стало заключение Минских соглашений, однако эти мирные договорённости «были проигнорированы, растоптаны, разорваны в клочья неофашистской элитой, которая правит Украиной — колониальным союзником, всецело преданным элитам США и Европы», а пришедшие к власти на Украине правые экстремисты никогда не были заинтересованы в разрешении конфликтов путём диалога, установлении мира и взаимопонимания.

«Две области провозгласили себя народными республиками: Луганск и Донецк взяли на себя функции народных республик, чтобы защититься от массовых убийств, к которым приступили фашистские силы, захватившие власть на Украине, охотясь на мужчин и женщин, нападая на семьи, устраивая обстрелы с применением тяжёлого вооружения», — говорится в документе. «Встретят с мармеладом»: журналист из Венесуэлы сравнил военные базы РФ и США © REUTERS, Mauricio Campino

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла заявляет о своей полной поддержке президента Путина в деле защиты мира, России, защиты мира в этом регионе. Эту позицию разделяют и его соотечественники: в Каракасе 15 марта прошла акция в поддержку спецоперации РФ на Украине, участники которой выстроились в виде буквы Z в знак солидарности с российской армией.

В отличие от многих зарубежных коллег, венесуэльские журналисты рассказывают об официальной позиции Москвы по украинскому кризису. А чтобы информация была максимально достоверной, сотрудники местных СМИ приняли приглашение российской стороны об участии в пресс-туре в зону проведения спецоперации. Своими впечатлениями поделился корреспондент новостной сети TeleSUR:

«Нам удалось отправить сюда съёмочную группу, чтобы рассказать правду о происходящем. В мировых СМИ много токсичной, манипулятивной, лживой информации. Многие в Латинской Америке и Карибских странах получают информацию от основных мировых СМИ. При этом о трагедии Донбасса в них не говорили на протяжении последних лет.

Ни слова о постоянных бомбардировках, жертвах среди мирного населения. Этот конфликт многие СМИ показывают как борьбу диктатуры с демократией в лице Украины. Мы знаем, что это неправда, мы знаем, что нацисты тут делали на самом деле, но люди отравлены ложью крупных западных СМИ».

Отношение Венесуэлы к происходящему более чем понятно — она полностью и безоговорочно поддерживает Россию, и на фоне этого в Боливарианскую республику нежданно-негаданно нагрянула правительственная делегация США, которые на протяжении многих лет только расширяют и расширяют против неё санкции.

Как сообщали источники информационного агентства Reuters, одной из тем переговоров были перспективы ослабления тех ограничительных мер, которые касаются экспорта нефти. Многие американские заводы технологически настроены под тяжёлую нефть, раньше её импортировали из Венесуэлы, однако после введённого в 2019 году запрета Штаты придумали новую формулу: к российской нефти марки Urals добавляют битум, мазут и дизель, разбавляют в разных пропорциях, и в итоге получается аналог венесуэльской.

Из-за санкций США объём производства нефти в республике сократился почти в 4 раза (с 3 млн до 800 тыс. баррелей в день), и вот теперь глава Венесуэльской нефтяной палаты Рейнальдо Кинтеро выразил готовность увеличить этот показатель до 1,2 млн баррелей — чтобы «удовлетворить некоторые потребности на рынке Северной Америки». Однако эксперты выражают сомнение в том, что это возможно с технической точки зрения, поскольку отрасль нуждается в многомиллиардных инвестициях для модернизации и разработки новых скважин, а также в отмене санкций, введённых предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Военкор Стешин объяснил, чем закончилась бы затея о российских ракетах на Кубе и в Венесуэле © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Дмитрий Стешин

Поддержала Россию и Куба. Правительство островного государства в опубликованном заявлении отмечает, что нельзя рассматривать ситуацию на Украине и в Донбассе в отрыве от справедливых претензий России к США и НАТО в сфере безопасности.

«Попытки США продолжить постепенное расширение НАТО к границам РФ привели к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, которого можно было бы избежать. Хорошо известны перемещения военного характера, осуществлённые США и НАТО в последние месяцы в направлении регионов, прилегающих к РФ, которым предшествовала поставка современного оружия на Украину, а в совокупности это постепенное военное окружение.

Было ошибкой десятилетиями игнорировать вполне обоснованные требования РФ о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы её национальной безопасности. Россия имеет право защищаться. Невозможно достичь мира, окружая или загоняя государства в угол», — говорится в документе.

Традиционно пророссийской позиции на международной арене придерживается Никарагуа: в 2014 году страна признала переход Крыма в состав РФ, а в 2020-м открыла на полуострове консульство; в 2021 году зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»; а в 2022-м поддержала решение России признать независимость ДНР и ЛНР, тогда президент республики Даниэль Ортега заявил, что этот шаг нацелен на создание условий для взаимопонимания, а просит Россия только безопасности, и никакого вторжения не происходит, хотя утверждают, что Россия собирается вторгнуться на Украину.

При голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 2 марта по резолюции, осуждающей действия РФ на Украине, и 24-го — по резолюции о гуманитарной ситуации на Украине Никарагуа вместе с Кубой воздержались (Венесуэла временно лишена права голоса на Генеральной Ассамблее ООН из-за задолженности по взносам).

Прямо в преддверии начала военной спецоперации на Украине эти латиноамериканские государства посетили российские правительственные делегации: председатель Государственной Думы Вячеслав Володин побывал на Кубе и в Никарагуа, а заместитель премьер-министра РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы оборонной промышленности и военно-техническое сотрудничество, — во всех трех республиках.

А в Москве в конце марта заместитель председателя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и защите соотечественников за рубежом Андрей Климов провёл встречу с послами Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Боливии, на которой дипломаты выразили поддержку России в условиях санкций со стороны Запада и готовность продолжать сотрудничество. Латинская Америка возвращается в глобальную политику © РИА Новости, Мария Плотникова / Перейти в фотобанк

Доцент кафедры американских исследований РГГУ Ирина Акимушкина отмечает:

«Я бы выделила надёжность и верность своим принципам и ориентирам главных союзников РФ на континенте — Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Эти страны всегда и во всём поддерживают Россию во всех ведущих международных организациях и всегда голосуют за российские предложения и инициативы на любом уровне, включая Совбез ООН.

Замечу, что ни одно постсоветское государство Россию безоговорочно никогда не поддерживает, а в моменты, когда именно подобная поддержка чрезвычайно важна, они, грубо говоря, прячут голову в песок. Посмотрите, как буквально изворачиваются те же Казахстан, Белоруссия, Киргизия в отношении признания республик Донбасса по примеру России. Так вот, ничего подобного у союзных стран Латинской Америки с Россией нет и на ближайшую перспективу не планируется».

Что касается остальных стран региона, то Парагвай и Боливия объявили о нейтралитете в ситуации с украинским кризисом, а Колумбия, Гватемала и Чили ограничились призывом к России приостановить спецоперацию на территории Украины, однако отказались вводить какие бы то ни было санкции.

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, Латинская Америка имеет своё собственное мнение о событиях на Украине и отступать от него не намерена.