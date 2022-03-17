Президент Франции Эммануэль Макрон копирует сценический образ Владимира Зеленского. На это обратила внимание европейская пресса — Макрон, который славился любовью к классическому стилю в своем представительском гардеробе, отныне предстает перед согражданами в нарочито неформальных футболках, с небрежно причесанными волосами и легкой небритостью

Все это слишком похоже на новое амплуа украинского президента — ведь он появляется перед своей аудиторией в мешковатых армейских свитерах и с трехдневной щетиной, изображая из себя военного лидера, который якобы днюет и ночует прямо в окопах, среди простых солдат ВСУ. Так что у него даже не хватает минутки, чтобы переменить одежду и хотя бы раз пройтись по своей физиономии обыкновенным «джилеттом».

«С момента начала российской спецоперации на Украине президент Зеленский сменил деловые костюмы на простые толстовки и футболки цвета хаки», — отмечает этот факт обозреватель британской The Times.

Конечно, перед нами хорошо просчитанная игра на публику — ведь у Зеленского вряд ли закончились костюмы и бритвы. Однако он понимает, что этот милитаристский стиль легко продать иностранным медиа. Американские и европейские телеканалы постоянно транслируют видеообращения украинского президента, представляя его героическим защитником своего народа, который ежеминутно рискует жизнью под вражескими пулями и снарядами. Хотя он благоразумно воздерживается от поездок на фронт, предпочитая воевать в стенах своей телестудии.

Многие украинцы понимают, насколько лицемерным является этот образ. Но зато он выгодно смотрится на Западе, где давно привыкли к скучным, бесцветным и политкорректным политикам, вызывающим у избирателя иронию и зевоту. Воинственная маскулинность украинского президента находит там известную популярность, и сейчас ей даже пытаются подражать: как это видно на примере все того же Эммануэля Макрона, который по-парижски, на лету перенимает новую кризисную моду на искусственную небритость. Как бы намекая на то, что в трудную годину он тоже готов возглавить борьбу с агрессором.

Известный журналист Рафаэль Грэбли прямо называет новые фотоснимки Макрона «Эффектом Зеленского». Впрочем, стоит заметить, что Макрон был замечен в этом косплее не первым. Натовские военные свитера, бронежилеты и бутафорские каски мелькали в последнее время на британских, польских и прибалтийских чиновниках — явно представляя собой текущий тренд, под который спешат подстроиться западные элиты, наперегонки упражняясь в показной игре мускулами. Макрон обсудил Украину с Байденом и Зеленским © REUTERS, Ludovic Marin

Критики Зеленского давно привыкли уничижительно называть его клоуном, что уже стало общим местом для блогосферы и СМИ. Действительно, бывший телевизионный шоумен, по сути, оставался таковым на посту главы Украины, не демонстрировал никаких достижений в области управления государством и постоянно подменял реальные дела оголтелым самопиаром. Но дело в том, что в эпоху постправды и постмодерна шоумены востребованы глобальной политикой так, как этого еще никогда не было в современной истории.

Вашингтон, Брюссель, Париж, Лондон, Берлин — все они по-своему нуждаются сегодня именно в таком Зеленском, с его брутальным милитаристским образом. Потому что он помогает продавать пропагандистские тезисы о сражающейся за священные европейские ценности Украине, которая грудью прикрывает собой Европу.

Зеленский стремится представить себя эффективным командующим воюющей страны, ни разу не являясь таким на деле. Но в современном мире важнее не быть, а казаться — и бывший кавээнщик справляется с этим лучше Петра Порошенко, который когда-то безуспешно продавал на Западе лозунг «Je suis Волноваха». Просто потому, что он играл свою роль без актерского опыта нынешнего украинского президента.

Несмотря на слабости, промахи и ошибки Владимира Александровича, его не стоит недооценивать — особенно если это касается его профессиональных актерских навыков. Важно понимать: коллективный Запад никогда не нуждался в Зеленском-управленце, Зеленском-реформаторе и даже в Зеленском-полководце. Президент Украины нужен ему сейчас именно как шоумен, который способен без устали выступать перед журналистами, записывать бесконечные видеообращения, драматически обращаться к мировой общественности, выступать перед американскими конгрессменами и европейскими парламентариями, встречаться с Байденом, Джонсоном и Макроном, старательно размазывая по своим щекам слезы страдающих от войны украинцев.

Именно эта роль, которую играет сейчас Зеленский, востребована сегодня в США и Европе. Потому что Зеленский в свитере хаки, рассказывающий о войне до последнего украинца, помогает Западу оправдывать курс на эскалацию конфликта и отказ от мирного договора, создавая очередные предлоги для наращивания военной помощи Киеву. Такой Зеленский больше всего нужен Байдену, который еще полгода назад откровенно оттягивали встречу с украинским президентом, а теперь собирается провести ее уже в конце марта, по инициативе из Вашингтона. Потому что это представляется хорошей возможностью для пиара.

Все идет к тому, что из Зеленского будут делать медийную фигуру глобального масштаба. Причем над такой серьезной задачей будут работать не доморощенные киевские пиарщики, а лучшие западные пропагандисты. Макрон: украинский кризис продлится долго © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Это не обязательно приведет к итоговому успеху, потому что Владимир Александрович обладает волшебной возможностью превращать перемогу в зраду, и уже не раз доказал это украинцам. В конце концов, можно вспомнить, что Зеленский уже получил на Западе популярность сразу после своего избрания президентом, когда его зазывал к себе в гости все тот же Макрон. Но затем быстро и бездарно растратил выданные ему авансы.

Однако обстоятельства изменились, и попытка представить его моральным лидером свободного мира будет вполне серьезной — учитывая моду на легкую небритость и армейские свитера.