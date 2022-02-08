В последние месяцы многие российские эксперты и СМИ отмечали, что «Газпром» не воспользовался в полной мере периодом сверхвысоких цен на газ в Европе, а основными выгодоприобретателями стали некие трейдеры - спекулянты. При этом ни в одной публикации «имена героев» не раскрывались

И все же, кто реально уже заработал и продолжает зарабатывать на военной истерии "российского вторжения" в Украину?

Для начала стоит вспомнить, что послужило причиной рекордного роста цен на газ в Европе, позволившего трейдерам как следует заработать.

История успеха

Абсолютный рекорд на европейском газовом рынке был установлен в двадцатых числах декабря 2021 года, когда цены почти достигли фантастических $2000 за тысячу кубометров газа.

К тому моменту уже было известно про низкие запасы газа, быстрое их истощение из-за высокого потребления, уменьшение выработки ветровой генерации из-за слабого ветра и надвигающиеся холода — однако цены колебались на уровне $800-1000 за тысячу кубометров.

Это было несколько ниже, чем на азиатских рынках, и весь сжиженный природный газ (СПГ), в том числе американский, отправлялся преимущественно в Китай.

Тем не менее, цены в ЕС были сверхвысокими и убивали спрос. Это привело к тому, что клиенты «Газпрома» стали заказывать меньше дополнительных объемов газа.

Как следствие, отпала необходимость в бронировании мощностей проходящего через Польшу газопровода «Ямал-СПГ». И именно в этот момент появились совершенно абсурдные сообщения о том, что Россия якобы вторгнется на Украину аккурат на католическое Рождество, приходящееся на 25 декабря.

Эти панические заявления и стали тем «пером», которое сломало спину «верблюда» — европейского рынка газа. Цена моментально подскочила до почти $2000 за тысячу кубов.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков в комментарии Украина.ру утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли предполагать сознательное давление на рынки, которое позволило получить эти сверхвысокие цены.

Сбылись мечты Варшавы — Украина переходит на американский СПГ. Но на очень короткое время © AP, Lukasz Szelemej

Они знали: большинство контрагентов «Газпрома» в Европейском союзе перешли на контракты с привязкой к котировкам на споте, и в следующем месяце газ «Газпрома» станет для них сверхдорогим.

Это и подтвердилось в январе, когда «развернутые» американские танкеры дошли до ЕС. Впервые в истории европейцы приобрели за месяц больше американского СПГ, чем российского газа.

Хотя цена на СПГ была сверхвысокой — на уровне $1000 за тысячу кубов — стоимость газа по контрактам «Газпрома» была еще выше, так как средняя цена газа на рынках в декабре составляла $1400 за тысячу кубов, и как раз эта цена учитывалась при расчетах стоимости газа «Газпрома» в январе.

Кому выгодно

Как выяснил американский журналист Кейт Аронофф, главными спонсорами антироссийской кампании во влиятельных американских СМИ были крупные энергокомпании — те самые, что нажились на поставках СПГ в ЕС.

«Эскалация напряженности в отношениях с Россией может оказаться выгодной с точки зрения газовых интересов внутри США и за рубежом. Все труднее отделаться от ощущения, что потенциальный конфликт на Украине является не более чем "обдираловкой"», — пишет он в своей статье для издания New Republic.

Аронофф отмечает, что именно энергокомпании финансируют крайне антироссийский интеллектуальный центр Atlantic Council, который приложил немало усилий для демонизации РФ.

Как указано на сайте организации, среди ее спонсоров компании-гиганты Chevron, Crescent Petroleum и Cheniere, владеющая заводами, отгружающими СПГ на экспорт.

Последняя, очевидно, прямо заинтересована в росте отгрузок американского СПГ. Однако она далеко не единственная. Все крупные мировые энергокомпании имеют своих трейдеров, которые зарабатывают на продажах СПГ баснословные деньги, отмечает Игорь Юшков.

Среди получивших гигантские прибыли благодаря ситуации на рынках, в которой не последнюю роль сыграла антироссийская истерия, он назвал британскую BP, американскую Shell, испанскую Fenosa и французскую Total, отметив, что абсолютно все «мэйджоры» рынка получили свой «кусок пирога».

«Они покупают с американских СПГ-заводов газ с привязкой к стоимости нефти, а продают его на спотовых рынках — и навар у них идет по $700-800 на тысяче кубометров», — констатировал эксперт.

Это гигантская прибыль, особенно если учесть, что за 2021 год США отгрузили на экспорт свыше 97 млрд кубометров газа, увеличив поставки на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Опираясь на данные Игоря Юшкова, можно оценить прибыль трейдеров на экспорте американского СПГ на уровне не менее $70 млрд за 2021 год.

Понятно, что основная часть этой суммы досталась крупным компаниям, которые постоянно прибегают к практике лоббирования своих интересов.

Для них нет никаких проблем в том, чтобы абсолютно легально «простимулировать» американских политиков, чиновников и СМИ на усиление антироссийской истерии.

Это позволяют сделать и прибыли от продажи СПГ, и особенности американского законодательства, разрешающего лоббизм, а по сути — взяточничество, если с него уплачены налоги.

Тем более, что геополитическим интересам Вашингтона антироссийская истерия не противоречит. Штаты давно объявили Москву своим главным конкурентом на мировой арене наравне с Китаем.

Однако представители энергокомпаний пожалуй даже более радикальны в своих заявлениях, чем представители американской власти.

Бизнес и ничего личного

Администрация Байдена после консультаций с крупными энергокомпаниями в январе признала, что российский газ в Европе в ближайшей перспективе заменить нечем, так как нет свободных объемов.

Но вот гендиректор американской газовой компании EQT Тоби Райс на вопрос корреспондента CNN о поставщиках, которые смогут заменить Россию в поставках газа в ЕС, ответил: «Безусловно, они существуют, и это Соединенные Штаты».

«Американская индустрия сжиженного природного газа при поддержке сланцевых разработок — то решение, с помощью которого можно предотвратить кризис наподобие того, что мы наблюдаем в Европе», — добавил он.

При этом предотвращать Райс и подобные ему собираются тот самый кризис, который сами создали собственными руками. Как говорится, только бизнес и ничего личного.

Американский СПГ для Украины: план США по «отрезанию» Европы от российского газа выходит на финишную прямую © globalenergymegatrend.com

В данным случае больше всех потеряли и продолжают терять европейцы, которые под давлением Еврокомиссии сначала сократили собственную добычу газа, потом изменили контракты с «Газпромом» так, что стали платить за газ втрое больше.

Теперь та же Еврокомиссия устами своего председателя Урсулы фон дер Ляйен предлагает европейцам переходить на американский СПГ и радоваться приобщению к «молекулам свободы».

Кстати, примерно ту же самую идею продвигал третий украинский президент Виктор Ющенко своим согражданам, утверждая, что лучше быть голым и босым, но зато «независимым». В итоге он полностью потерял доверие сограждан и больше никогда не играл существенной роли в политике.

Остается только надеяться, что и европейцы рано или поздно осознают, что те, кто их обдирает как липку под сказочки о свободе и демократии, не заслуживают их доверия. Впрочем, пример той же Украины показывает, что такого осознания может оказаться недостаточно.