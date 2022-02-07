Она утверждала, что российская компания «Газпром» не заинтересована в наращивании поставок газа в Европу, несмотря на огромный спрос и рекордные цены на топливо.
«Появляется всё больше признаков того, что Кремль продолжает использовать поставки газа как средство оказания политического давления», — отметила фон дер Ляйен.
По её словам, российская компания ведёт бизнес «странным образом».
Она также сообщила, что Евросоюз ведёт переговоры с США, Норвегией и другими странами о поставках сжиженного природного газа с целью компенсации существующего дефицита.