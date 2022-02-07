Евросоюз ведёт переговоры с США и другими странами о поставках газа. Об этом заявила 7 февраля агентству Reuters глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Она утверждала, что российская компания «Газпром» не заинтересована в наращивании поставок газа в Европу, несмотря на огромный спрос и рекордные цены на топливо.

«Появляется всё больше признаков того, что Кремль продолжает использовать поставки газа как средство оказания политического давления», — отметила фон дер Ляйен.

«Газпром» отверг обвинения в недостаточных объёмах поставок газа в Европу © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Она также сообщила, что Евросоюз ведёт переговоры с США, Норвегией и другими странами о поставках сжиженного природного газа с целью компенсации существующего дефицита.