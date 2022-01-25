Становится все более понятной энергетическая стратегия США в отношении Европы: максимально изолировать регион от дешевых энергоносителей. Очередным подтверждением этого стал отказ Вашингтона от поддержки трубопровода EastMed, случившийся в январе

Проект Восточно-Средиземноморского трубопровода (EastMed) должен был связать израильские и кипрские газовые месторождения «Левиафан» и «Афродита» с Грецией, а через нее и с остальной Европой.

Его поддерживал предыдущий президент США Дональд Трамп, так как в случае его постройки газопровод мог поставлять в Европу 30 млрд кубометров трубопроводного газа ежегодно и составить некоторую конкуренцию «Газпрому».

Также не последним фактором поддержки США было то, что за проект ратовало влиятельное израильское лобби в Вашингтоне, а газ на месторождениях добывали американские компании.

Однако с приходом к власти президента Джо Байдена ситуация кардинально поменялась. Новая администрация сделал выбор в пользу успехов во внешней политике, а не поддержки американских корпораций.

Экономика в жертву политике

Аналогично тому, как желание восстановить пошатнувшиеся отношения с Германией сподвигли Байдена отказаться от препятствования достройке «Северного потока-2», ради улучшения отношений с Турцией Вашингтон без всяких сомнений пожертвовал интересами Греции.

Это вызвало горячее одобрение в Анкаре. «Если газ поступит в Европу, то только через турецкую территорию», — гордо заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя решение США.

В качестве главного предлога для отказа Штатов от финансирования строительства трубопровода стала, конечно же, экология и продвигаемая администрацией Байдена климатическая политика.

В частности, официальный представитель посольства США в Афинах заявил, что США предложили Греции переключиться на электрические интерконнекторы EuroAfrica и EuroAsia, по которым «зеленая» электроэнергия и электроэнергия, полученная путем сжигания газа будет поставляться в Европу из Египта и Израиля.

Также утверждалось, что проект «экономически несостоятелен». В частности, утверждалось, что он якобы получится слишком дорогим в обслуживании — $90 млн в месяц. Однако этот аргумент более чем спорный.

При планируемых объемах прокачки в 20 млрд кубометров газа в год стоимость транзита одной тысячи кубометров составит $54, что практически идентично действующему тарифу на поставки газа через территорию Украины.

Там цена составляет $2,66 за тысячу кубометров на каждые 100 км. С учетом того, что протяженность EastMed составила бы около 2 тыс. км, «украинский» тариф составил бы $53,2 за прокачку тысячи кубометров через весь Восточно-Средиземноморский трубопровод.

При этом США активно продолжают поддерживать украинскую ГТС, заявляя что она превосходна и «Северный поток-2» совершенно не нужен для снабжения Европы газом.

Оказанная услуга оплате не подлежит

Еще одно циничное предложение США грекам — покупать американский сжиженный природный газ. Из-за существенных расходов на сжижение, транспортировку СПГ-танкерами при поддержании температуры в —170 градусов Цельсия и последующую регазификацию СПГ может быть сравним по стоимости с трубопроводным газом только в случае крайне низкой себестоимости добычи и короткой дистанции доставки — транспортного плеча.

Европа собирается отказаться от американского газа в пользу российского СПГ © РИА Новости, Артем Житенев / Перейти в фотобанк

Особый цинизм США заключается в том, что они предлагают грекам получать СПГ через порт в Александруполисе, который греческие власти в 2021 году отдали американцам под военную базу вместе с территориями в Стефановикио и Лариса, позволив также расширить единственную имевшуюся до текущего момента базу на Крите.

«Сначала превратили Грецию в американский плацдарм против России, а теперь понижают ее роль в Средиземноморье! Подарок Эрдогану и пощёчина Греции», — написало местное издание el.gr, комментируя ситуацию.

Турция намного сильнее Греции в военном плане и занимает гораздо более важное положение с точки зрения геополитики — как мост между Ближним Востоком, Африкой и Европой. Поэтому ничего удивительного в том, что Штаты выбрали Анкару, а не Афины, нет.

Такая ситуация — повод для Украины задуматься. В данный момент Киев — важный партнер для США, ведущих «ползучее наступление» на Россию. Однако в случае необходимости интересами Украины Штаты пожертвуют незамедлительно.

И это видно уже сейчас по намерениям Вашингтона. Из греческого порта, куда будет поступать американский СПГ, его планируют поставлять в том числе на Украину.

СПГ для Украины

Создание плавучей платформы для регазификации СПГ в порту Александруполиса уже профинансировано Евросоюзом, рассказал греческий политик, глава партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас в интервью РИА Новости.

«Учитывая финансирование из фондов ЕС и кредиты на FSRU (плавучая платформа по приему СПГ- ред.) и гарантированные продажи американского СПГ на рынках не только Греции, Болгарии, Скопье, Косово и Румынии, но также Молдавии и Украины, куда американский сланцевый газ попадет по соединительным трубопроводам, которые также будут построены на средства ЕС и кредиты европейских банков, США завершают свой стратегический план, направленный на то, чтобы эти страны и ЕС были независимы от российского газа и, конечно же, полностью зависели от сланцевого газа США», — приводит его слова агентство.

Украина открыла новый фронт против России. На этот раз газовый © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Все это ляжет грузом на плечи и карманы украинских потребителей, в том числе вызовет очередной рост и так уже заоблачных тарифов ЖКХ, продуктов питания и вообще всей производимой в стране продукции.

Отказ от всего русского традиционно обходится Украине дорого, не стоит ожидать обратного от американских «молекул свободы».