Недавние заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд показывают, что вероятность ввода санкций против «Северного потока-2» американским сенатом весьма высока. И это крайне беспокоит администрацию президента Джо Байдена

Печенек больше не будет: как на Украине оценили заявления Виктории Нуланд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктория Нуланд, выступая перед журналистами на брифинге в Госдепартаменте, сделала шокирующее признание.

«Что мы делаем сейчас, так это работаем с немецкой стороной и с Евросоюзом над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода («Северный поток-2» — ред.). Действующее правительство Германии приняло значительные шаги для этого», — сказала она.

Это настоящий скандал. Нуланд прямым текстом призналась во вмешательстве властей США в вопросы европейской энергетики, а также в том, что нынешнее правительство ФРГ им покорно подчиняется, нарушая при этом собственное законодательство.

«Поразительно, насколько легко американцы признают, что они политизируют европейскую энергетику — хотя до этого десятилетиями говорили, что это Россия политизирует энергетику и использует ее как оружие, и что делать этого якобы нельзя ни в коем случае», — сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру.

По его мнению, со стороны Соединенных Штатов это «такая откровенная «подстава» немцам», которые заявляют, что в отношении «Северного потока-2» действуют исключительно по букве закона, попросив перерегистрировать дочернюю компанию «Газпрома» Nord Stream 2 AG на немецкой территории, после чего обещают продолжить процесс сертификации.

«А американцы заявляют, что все это ерунда, вранье, никакой перерегистрации не нужно, просто немцы специально затягивают процесс сертификации в угоду США», — подчеркнул Юшков.

Он считает такой подход странным, потому что до этой откровенной провокации администрация Байдена пыталась выстроить хорошие отношения с Берлином.

Что объясняет такую неоднозначную риторику замгоссекретаря США? Во-первых, ее заявление было сделано исключительно в рамках внутриполитической борьбы и не было предназначено для «экспорта», а во-вторых — ситуация вокруг санкций против «Северного потока-2» складывается не лучшим образом для команды президента Байдена.

Случайное откровение или ложь во спасение

Трудно себе представить, что Виктория Нуланд, человек с солидным опытом во внешней политике, могла допустить столь недипломатичные заявления случайно. Нужно вспомнить, что Белый дом в начале января 2022 года поставил перед ней задание отговорить сенаторов-демократов от голосования за поправки к оборонному бюджету, вводящие реальные санкции против «Северного потока-2».

Одного того, как украинский президент Украины Владимир Зеленский радостно приветствовал законопроект, достаточно, чтобы понять: предложенные сенатором-республиканцем Тедом Крузом санкции действительно не допустят ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию.

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Даже факт, что закон Круза поставлен на голосование — хотя до этого аналогичные его законопроекты успешно проваливались, не доходя до стадии полноценных дебатов — говорит о том, что позиции администрации Байдена по «Северному потоку-2» ослабли и не пользуются безоговорочной поддержкой коллег по партии.

Байден и его окружение неоднократно давали понять, что, хотя и считают «Северный поток-2» «плохим» проектом, однако считают, что противодействие ему после того как трубопровод достроен принесут больше вреда, чем пользы. В частности, рассорят с европейскими союзниками.

Судя по всему, у команды президента США не осталось более весомых аргументов против санкций. Да и эти выглядят весьма сомнительными с точки зрения соответствия истине.

Тактическое отступление

Во-первых, сертификация «Северного потока-2» была приостановлена предыдущим правительством Германии, а не нынешним, не имеющем к этому никакого отношения. Поэтому заявление Нуланд о том, что США вместе с действующим правительством ФРГ «тормозит» газопровод, не выдерживают никакой критики.

Как отметил Игорь Юшков, у правительства Ангелы Меркель в ноябре прошлого года были весьма веские причины отложить сертификацию газопровода на несколько месяцев для того, чтобы избежать серьезных проблем в более отдаленном будущем.

«Тут открыто можно сказать, что Польша как некий проводник интересов Соединенных Штатов в Европе намерена оспорить решение о сертификации «Северного потока-2» в суде, если оно будет в пользу «Газпрома», — отметил эксперт.

«Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Нынешнее же правительство Германии ничего еще не могло сделать для торможения процесса сертификации, так как мяч сейчас на стороне «Газпрома» и только от российской компании зависит, когда немецкий регулятор сможет возобновить рассмотрение вопроса, крайне важного не только для Германии, но и для Европы в целом.

Партизанский отряд с предателем

Тот факт, что в нынешнем отопительном сезоне «Северный поток-2» не будет поставлять газ в Европу, уже оказал и продолжает оказывать давление на рынок газа, взвинчивая цены до умопомрачительного уровня.

Рекорд — $2194 за тысячу кубометров — может быть побит в самое ближайшее время. Если санкции США все же будут введены, то дефицит газа в ЕС из временного фактора может стать перманентным, ведь Штаты очень легко вводят санкции и крайне неохотно их отменяют.

Так как более 80% всех газовых контрактов в ЕС имеют привязку к биржевым котировкам, хотя и с временным лагом в несколько месяцев, длительные сверхвысокие цены на газ приведут к тому, что европейские контрагенты будут вынуждены покупать газ по рыночным ценам даже у «Газпрома».

В газовых контрактах есть пункт «бери или плати», который обязывает оплачивать определенные объемы топлива, даже если они физически не выбираются.

Для многих европейских стран, которые, как, к примеру, Польша, в свое время потребовали от «Газпрома» вместо привязки к стоимости нефти ввести в контракты коррелляцию с биржевыми котировками, наступят в прямом смысле темные и холодные времена.

Это будет серьезный удар по нынешним политическим элитам в ЕС, так как им будет очень трудно объяснить своему электорату, почему он мерзнет и голодает при наличии трубы, готовой поставлять дешевый газ из России.

Такого рода санкции будут прямым предательством интересов Европы, следствием чего будет то самое сближение ЕС с Россией, которого боялся Вашингтон, начиная свою борьбу против «Северного потока-2».