Печенек больше не будет: как на Украине оценили заявления Виктории Нуланд
Печенек больше не будет: как на Украине оценили заявления Виктории Нуланд
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
11 ноября, когда в Москве уже почти наступила полночь, замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая перед журналистами на брифинге в Госдепартаменте, сделала шокирующее признание.

«Что мы делаем сейчас, так это работаем с немецкой стороной и с Евросоюзом над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода («Северный поток-2» — ред.). Действующее правительство Германии приняло значительные шаги для этого», — сказала она.

Это настоящий скандал. Нуланд прямым текстом призналась во вмешательстве властей США в вопросы европейской энергетики, а также в том, что нынешнее правительство ФРГ им покорно подчиняется, нарушая при этом собственное законодательство.

«Поразительно, насколько легко американцы признают, что они политизируют европейскую энергетику — хотя до этого десятилетиями говорили, что это Россия политизирует энергетику и использует ее как оружие, и что делать этого якобы нельзя ни в коем случае», — сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру.

По его мнению, со стороны Соединенных Штатов это «такая откровенная «подстава» немцам», которые заявляют, что в отношении «Северного потока-2» действуют исключительно по букве закона, попросив перерегистрировать дочернюю компанию «Газпрома» Nord Stream 2 AG на немецкой территории, после чего обещают продолжить процесс сертификации.

«А американцы заявляют, что все это ерунда, вранье, никакой перерегистрации не нужно, просто немцы специально затягивают процесс сертификации в угоду США», — подчеркнул Юшков.

Он считает такой подход странным, потому что до этой откровенной провокации администрация Байдена пыталась выстроить хорошие отношения с Берлином.

Что объясняет такую неоднозначную риторику замгоссекретаря США? Во-первых, ее заявление было сделано исключительно в рамках внутриполитической борьбы и не было предназначено для «экспорта», а во-вторых — ситуация вокруг санкций против «Северного потока-2» складывается не лучшим образом для команды президента Байдена.

Случайное откровение или ложь во спасение

Трудно себе представить, что Виктория Нуланд, человек с солидным опытом во внешней политике, могла допустить столь недипломатичные заявления случайно. Нужно вспомнить, что Белый дом в начале января 2022 года поставил перед ней задание отговорить сенаторов-демократов от голосования за поправки к оборонному бюджету, вводящие реальные санкции против «Северного потока-2».

Одного того, как украинский президент Украины Владимир Зеленский радостно приветствовал законопроект, достаточно, чтобы понять: предложенные сенатором-республиканцем Тедом Крузом санкции действительно не допустят ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию.

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США
Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США
© РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев
Что интересно, на прошлой неделе сообщалось, что сенаторы от Демпартии не будут поддерживать данный проект закона. Однако уже то, что Нуланд направили добиваться такого результата от коллег по партии, говорит о том, что на самом деле поддержка санкций среди демократов все еще достаточно высока. Ну а ее громкие заявления, что Вашингтон контролирует политику Германии, и вовсе позволяют предположить, что санкции против «Северного потока-2» более чем вероятны.

Даже факт, что закон Круза поставлен на голосование — хотя до этого аналогичные его законопроекты успешно проваливались, не доходя до стадии полноценных дебатов — говорит о том, что позиции администрации Байдена по «Северному потоку-2» ослабли и не пользуются безоговорочной поддержкой коллег по партии.

Байден и его окружение неоднократно давали понять, что, хотя и считают «Северный поток-2» «плохим» проектом, однако считают, что противодействие ему после того как трубопровод достроен принесут больше вреда, чем пользы. В частности, рассорят с европейскими союзниками.

Судя по всему, у команды президента США не осталось более весомых аргументов против санкций. Да и эти выглядят весьма сомнительными с точки зрения соответствия истине.

Тактическое отступление

Во-первых, сертификация «Северного потока-2» была приостановлена предыдущим правительством Германии, а не нынешним, не имеющем к этому никакого отношения. Поэтому заявление Нуланд о том, что США вместе с действующим правительством ФРГ «тормозит» газопровод, не выдерживают никакой критики.

Как отметил Игорь Юшков, у правительства Ангелы Меркель в ноябре прошлого года были весьма веские причины отложить сертификацию газопровода на несколько месяцев для того, чтобы избежать серьезных проблем в более отдаленном будущем.

«Тут открыто можно сказать, что Польша как некий проводник интересов Соединенных Штатов в Европе намерена оспорить решение о сертификации «Северного потока-2» в суде, если оно будет в пользу «Газпрома», — отметил эксперт.

«Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию
«Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
Помимо Польши в ЕС есть еще группа сателлитов США — в частности, страны Прибалтики — которые могут создать газопроводу проблемы в европейских органах власти. Поэтому перевод Nord Stream 2 AG в немецкую юрисдикцию делает позиции Германии в судебных разбирательствах гораздо более надежными.

Нынешнее же правительство Германии ничего еще не могло сделать для торможения процесса сертификации, так как мяч сейчас на стороне «Газпрома» и только от российской компании зависит, когда немецкий регулятор сможет возобновить рассмотрение вопроса, крайне важного не только для Германии, но и для Европы в целом.

Партизанский отряд с предателем

Тот факт, что в нынешнем отопительном сезоне «Северный поток-2» не будет поставлять газ в Европу, уже оказал и продолжает оказывать давление на рынок газа, взвинчивая цены до умопомрачительного уровня.

Рекорд — $2194 за тысячу кубометров — может быть побит в самое ближайшее время. Если санкции США все же будут введены, то дефицит газа в ЕС из временного фактора может стать перманентным, ведь Штаты очень легко вводят санкции и крайне неохотно их отменяют.

Так как более 80% всех газовых контрактов в ЕС имеют привязку к биржевым котировкам, хотя и с временным лагом в несколько месяцев, длительные сверхвысокие цены на газ приведут к тому, что европейские контрагенты будут вынуждены покупать газ по рыночным ценам даже у «Газпрома».

В газовых контрактах есть пункт «бери или плати», который обязывает оплачивать определенные объемы топлива, даже если они физически не выбираются.

Для многих европейских стран, которые, как, к примеру, Польша, в свое время потребовали от «Газпрома» вместо привязки к стоимости нефти ввести в контракты коррелляцию с биржевыми котировками, наступят в прямом смысле темные и холодные времена.

Это будет серьезный удар по нынешним политическим элитам в ЕС, так как им будет очень трудно объяснить своему электорату, почему он мерзнет и голодает при наличии трубы, готовой поставлять дешевый газ из России.

Такого рода санкции будут прямым предательством интересов Европы, следствием чего будет то самое сближение ЕС с Россией, которого боялся Вашингтон, начиная свою борьбу против «Северного потока-2».