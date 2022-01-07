Петр Порошенко попал в ту самую ловушку, которая была приготовлена им для других. Ему, если он решит вернуться на родину, угрожает арест. Уже арестованы имущество и счета пятого президента Украины. Но это не «фенита ля комедия», а только ее начало

Конечно, Порошенко не дурак и кое-что успел переписать на своих родственников и компаньонов. Но в том-то и дело, что беспредел, который именно Порошенко установил в стране, позволяет теперь его приемнику Зеленскому, творчески развившему наследие своего предшественника, наплевать на закон и арестовывать имущества и счета не только те, которые лично записаны на Порошенко, но и на его ближайших родственников. Ну, арестовал же Зеленский счета жены Медведчука, почему бы теперь не проделать тоже самое и с Порошенко, арестовав имущество и предприятия, которые он переписал на сына и других родственников.

Короче, по возвращению на родину Порошенко ожидает много неприятных открытий. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

"Автора!"

Лично мне Порошенко не жаль. При том, что в отношении Порошенко творится все тот же самый беспредел, который режим Зеленского творит в отношении других политических противников главы государства, именно в данном конкретном случае, что называется «награда нашла героя».

Ведь именно Порошенко первым ввел в практику аресты своих политических оппонентов, прежде всего журналистов по сходным обвинениям: Вышинского, Скачко, Муравицкого, Васильца, Коцабы, Диденко и многих других.

При этом у большинства из них арест и заключение под стражу сопровождалось арестом имущества и денежных средств. Мало кто знает, но все они остались в результате без честно заработанных денег, без работы в Украине, без жилья и вынуждены по вышеперечисленным причинам, уехав из страны, в которой до сих пор с их счетов и квартир не сняты аресты, арендовать жилье, перебиваться после десятков лет служения Родине «с хлеба на квас» в результате произвола, учиненному в их адрес экс-президентом Порошенко.

Нынешний глава государства Зеленский, арестовавший имущества и счета Порошенко и угрожающий беглецу арестом в аэропорту Борисполь по возвращению на «неблагодарную родину», ранее не снял надуманные обвинения в адрес моих товарищей и коллег, не освободил от ареста их счета, что свидетельствует, он такой же беспредельщик и узурпатор власти, как и его предшественник и нынешний "пострадавший от произвола властей" Порошенко.

А то, что он учинил в отношении пятого президента, не акт справедливого возмездия, а всего лишь тактика политических репрессий в отношении политических противников режима, которую изобрел, конечно, Порошенко, но творчески развил Зеленский. Суд арестовал активы. Посадят ли Порошенко в тюрьму © Петр Порошенко/Фейсбук

За что Зеленский покусился на Порошенко? Да уж, наверное, не за то, в чем его, Порошенко, официально обвиняют — "финансирование терроризма" выразившееся в покупке угля в Донбассе для котельных Украины. Это самое нелепое из обвинений, которые можно предъявить Порошенко с точки зрения здравого смысла. Во-первых, потому что согласно международному праву Донбасс остается частью Украины, а поэтому невозможно предъявить обвинения в госизмене и финансировании терроризма главе государства за то, что он способствовал торговле углем одной части вверенной ему территории для удовлетворения нужд другой.

Во-вторых, даже объявив неподконтрольный Киеву Донбасс «террористической организацией», украинская власть не прекращала, например, выплат пенсионерам, продолжали и продолжают работать некоторые энергетические предприятия, завязанные в единое целое на востоке Украины. То есть жизнь продолжается, но Зеленским обозначены пределы этой жизнедеятельности, за нарушения которых он произвольно может карать и миловать. Порошенко будут карать.

Так что же здесь не так? Очевидно, и это вскроется, если следствие пройдет непредвзято, что сам Петр Порошенко, что называется «погрел руки» на донецком угле как бизнесмен, пропуская его через подконтрольные ему предприятия, а рассчитывался за него из госбюджета как глава государства.

Так-то оно так. Но таких эпизодов у Порошенко за время его президентства, что блох у собаки. Он, как мы неоднократно писали, таким же образом действовал при поставках машин «Скорой помощи» для нужд ВСУ, а так же бронетранспортеров, а еще на угле, который продавался Украине по формуле «Роттердам+», что позволило Порошенко обогатиться вместе с Ахметовым.

Поэтому, интересно не то, что Порошенко хотят судить за финансирование терроризма, а, например, не за госизмену (по большому счету, вся его деятельность — сплошная госизмена, то есть работа в интересах иностранного государства — США в ущерб национальным интересам Украины, просто это никто не хочет в украинской власти признавать), а то, почему Порошенко обвиняют в том, что, во-первых, легко будет опровергнуть в суде (мол уголь покупал, чтобы страну не заморозить), а, во-вторых, не за те художества и беспредельный по своему характеру бизнес, который вел на Украине Порошенко, превратив Администрацию президента в филиал своей бизнес-империи (включая и кадровую расстановку). Между Путиным и Байденом. Почему именно эти два политика решают судьбу Украины © коллаж Украина.Ру

Но главный вопрос момента, почему сейчас, а не год или два назад (когда был еще актуален слоган Зеленского «я ваш приговор»), вдруг на Украине взялись за Порошенко? И почему именно за «финансирование терроризма», то есть, грубо говоря за Донбасс, а скажем не за поставку в ВСУ дорогостоящих, но несовершенных и бракованных вооружений с предприятий самого Порошенко, что подтверждается актами, документами и живыми свидетельствами?

Ответив на эти два вопроса: почему сейчас и почему за Донбасс, мы поймем скрытую логику украинской власти, поскольку в том, что мы видим в официальных действиях власти никакой логики нет.

Политический псевдоарест

Почему сейчас, ответить не сложно, если обратить внимание на события, предшествующие начавшемуся в Украине преследованию Порошенко.

Еще весной прошлого, 2021-го года, генпрокурор Венедиктова официально заявляла, что против Порошенко нет ни одного уголовного дела. И вдруг в конце года образовалось и дело, и обвинения, а через несколько дней, уже в наступившем году — и арест счетов и имущества.

При этом интересна так сказать обстановка, в которой это происходило. Порошенко вызвали в Генпрокуратуру в пятницу, 17 декабря, и там следователь предупредил его официально, что через несколько дней, то есть в понедельник, 20 декабря, он получит обвинения и будет арестован. И предложил ему расписаться в том, что он получил повестку с вызовом на понедельник для совершения этого самого ареста.

То есть Генпрокуратура предупреждает Порошенко загодя, что а) мы тебя арестуем, если ты придешь в следующий раз в Генпрокуратуру и б) что у тебя есть три дня для бегства. Более того, Генпрокуратура не препятствует его бегству, которое он совершает 18 декабря, в субботу.

Таким образом, Генпрокуратура всё сделала, чтобы Порошенко не арестовывать, при этом дав ему бежать за границу. И все это продемонстрировать миру — вот Порошенко бежит из Генпрокуратуры, а вот вылетает за границу. Андрей Золотарев: Арестовывая Порошенко, Зеленский вовсе не делает Западу фигуру из трех пальцев © Facebook, Золотарев Андрей

Очевидно, что ни власти, ни генпрокуратуре арестованный Порошенко с кучей высокооплачиваемых адвокатов не нужен. В этом смысле и объявление об аресте счетов, имущества и предупреждение Порошенко, что он будет арестован при его возвращении в Украину за 10 дней до объявленного им этого самого возвращения, преследует ту же цель — сделать всё, чтобы он остался там, куда уехал. Это даст возможность судить его заочно (прецедент Януковича), но главное это полностью устраняет его из украинской политической жизни.

Потому что большинство социологических служб Украины в начале декабря сообщили о довольно заметном росте рейтинга Порошенко на фоне стагнации рейтинга Зеленского. То есть, объявив об аресте Порошенко и дав ему возможность бежать, Зеленский тем самым устранил с политического поля Порошенко, который ему в качестве конкурента явно не нужен.

А политический противник, скрывающийся от правосудия за границей, Зеленскому не страшен, поскольку и допускать его к выборам никто не будет (он должен находится по закону на территории Украины не менее 180 дней до назначенных выборов), да и рейтинг отсутствующего кандидата начнет неумолимо стремиться к нулю.

Иными словами, пятого президента Украины Порошенко тогда стали преследовать правоохранители, когда он стал угрозой рейтингу действующего президента. Напомню, точно так же и по тем же основаниям начались преследования в 2020-ом Медведчука.

Накануне переговоров России с США и НАТО

А теперь разберемся с тем, почему именно финансирование терроризма вменяют Порошенко.

Псевдоарест Порошенко и арест его имущества и счетов происходят накануне больших переговоров между Россией, НАТО и США, на которых будут решаться вопросы, что делать с планами НАТО о размещении ударных ракетных комплексов в странах постсоветского пространства, прежде всего на Украине.

Но главное — между Россией и США будут обсуждаться дальнейшие перспективы Украины — будут ли США поддерживать их так же как сегодня или откажутся полностью или частично от этого. Например, как вариант, «передадут», возможно в устной форме или через секретные протоколы России в обмен на какие-либо уступки. Речь в данном случае не о том, готова ли к этому Россия, вопрос в том, что США, судя по всему, уже готовы отказаться от безусловной поддержки Украины в обмен на что-то более нужное им. Началось. Суд арестовал все активы и имущество Порошенко © Петр Порошенко/Фейсбук

Этот вариант для режима Зеленского и, главное, для самого Зеленского означает политическую смерть с последующей полной конфискацией имущества — потому что в случае смены режима (а это неминуемо произойдет, но уже без участия США, а следовательно, придет вменяемая законопослушная власть) Зеленскому и Ко придется расплачиваться за все внесудебные и противозаконные действия, которые совершали они в интересах США на протяжение последних двух с половиной лет — арест Медведчука, закрытие телеканалов, незаконные аресты людей, антироссийское законодательство и прочее, что неминуемо вскроется теми же следователями, которые сегодня предано смотрят Зеленскому в рот, а завтра вызовут его в кабинет для предъявления обвинений. Вот этого поворота судьбы и хочет заранее избежать Зеленский.

Но при этом возможности воздействовать на решения больших политиков, Байдена, Путина, Столтенберга и других, решающих судьбу Украины без участия Украины, у Зеленского нет.

К тому же, главным вопросом войны и мира в Украине и в целом в Европе сегодня является гражданская война в Донбассе — между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и народным ополчением ЛДНР. Для Зеленсукого в этой войне, судя по его заявлениям, может быть только два варианта — либо полная и безоговорочная капитуляция восставшего Донбасса с последующим лишением избирательных прав жителей региона на неопределенное количество лет (так во всяком случае, написано в законопроектах по Донбассу, поданных в парламент Украины), либо вялотекущий на востоке конфликт, позволяющий режиму Зеленского постоянно тянуть с Запада деньги на "войну с Россией".

Понимая что в переговорах между США и Россией скорее всего будет жёстко поставлен вопрос о безукоснительном выполнении Минских соглашений, и невозможность воздействия на "высокие договаривающиеся стороны", Зеленский и хочет преследованием Порошенко дать понять Западу, что, во-первых, считает ДНР и ЛНР террористическими организациями, а, следовательно, не подлежащими обсуждению без него, президента той страны, где действуют «террористы». А, во-вторых, за помощь им будет осужден пятый президент Порошенко, которого на Западе поддерживали, когда он был главой украинского государства и, похоже, склонны поддерживать сейчас, как возможную альтернативу Зеленскому.

В-третьих, если Порошенко осмелится очно участвовать в суде (что маловероятно), то он будет не просто осужден, а попадет в тюрьму, где за него возьмутся следователи, которые вытрясут из него всю информацию о его личном взаимодействии с администрацией США и работу на США в качестве агента влияния. А это скандал с огромными для США имиджевыми потерями.

Поэтому США заинтересованы либо в прекращении процесса над своим "сукиным сыном", либо во включении Зеленского в переговорный процесс в обмен на снятие с Порошенко всех обвинений.

При всей фантастичности таких предположений, именно такая логика действий власти объясняет, почему именно в эти дни и почему именно за "финансирование терроризма" привлекают Порошенко к уголовной ответственности, арестовывая его счета и имущество. Как и то, почему ему дали возможность сбежать за границу из-под псевдоареста.

Ведь и с Медведчуком, когда Зеленский в 2020-ом решил шантажировать Россию, поступали точно по той же схеме. Только он не уехал, а остался в стране, а Порошенко сбежал.

В этом смысле, угрозой ареста Порошенко Зеленский сделал из него свое оружие — автомат Калашникова, на перевес с которым идет в политическое наступление на сильных мира сего.

А как эта угроза будет воспринята на Западе, мы узнаем уже в ближайшие дни.