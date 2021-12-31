В четверг, 30 декабря, на последнем в этом году заседании Совета по национальной безопасности и обороне Украины выяснилось, что Россия не собирается, во всяком случае пока, на Украину. Кроме того, члены СНБО приняли еще ряд резонансных решений

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, в частности, что Украина внимательно отслеживает ситуацию возле своих границ, надо полагать, с Россией — «то, что касается периметра 200 километров от нашей границы, следующий (периметр — Ред.) — 400 километров от нашей границы», и власти знают, что там происходит. А именно: будто бы наблюдается небольшое увеличение войск Российской Федерации, но — «оно не является критичным».

«На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации… мы с вами не видим», — сказал Данилов. Впрочем, фразу можно понимать двояко: то ли в СНБО не видят угроз вторжения, то ли констатируют отсутствие угроз для вторжения, как буквально и было сказано. По всей видимости, секретарь СНБО просто оговорился. Поскольку затем еще несколько раз сказал об отсутствии угрозы большого вторжения. Было также заявлено, что в Украине пока не собираются вводить военное положение.

«Сегодня вводить (военное положение — Ред.), раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит», — сказал Данилов.

Сегодня не нужно, а завтра? По словам чиновника, «это будет зависеть от обстоятельств», но пока всё спокойно.

«Таких обстоятельств на сегодняшний день нет. Более того, наши специалисты говорят, что большого вторжения РФ не может делать даже физически на территории нашей страны», — отметил секретарь СНБО.

Он также констатировал, что сейчас нет повода раздувать панику, ситуация контролируема. Что касается вала недавних заявлений как западных политиков, так и украинских должностных лиц о реальности и даже неизбежности скорого военного вторжения войск РФ, то Данилов назвал это одной из информационных атак: «нас пытаются запугивать».

«Все бы ничего, но заявления о скором нападении на Украину звучат на Западе, а не из России», — иронизирует по этому поводу телеграм-канал «Политика Страны».

Действительно, информационная кампания о якобы готовящемся вторжении, о скоплении российских войск у границ велась в последние месяцы очень интенсивно. Достигнут определенный политический эффект внутри Украины. Согласно результатам соцопроса, проведённого 13-16 декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС), угрозу вторжения России считают реальной почти половина (49,2%) украинцев. При этом 41,4% респондентов полагают, что вторжения не будет (еще 9,5% затруднились с ответом).

Нагнетание военной истерии позволило властям принять ряд неоднозначных решений, например, обязать всех женщин встать на воинский учёт.

Тем временем в Москве неоднократно опровергали слухи о будто бы готовящемся вторжении на территорию Украины. Хотя, в случае продолжения агрессивной линии Запада, президент РФ Владимир Путин пообещал принять адекватные ответные военно-технические меры (это заявление вызвало новую волну паники в Киеве).

Теперь же в адрес уже самого Данилова звучат призывы проявлять большую бдительность. Так, американский политолог-международник Питер Залмаев в эфире канала «Украина 24» посоветовал секретарю СНБО «перестать успокаивать, вгонять этот морфий в вены украинского телезрителя, по поводу, что всё на самом деле хорошо — потому, что мы знаем: хочешь мира, готовься к войне».



Заседание СНБО первоначально должно было состояться 28 декабря, но затем было перенесено, так как в число обсуждаемых вопросов были внесены дополнения.

Однако еще до того, как это заседание состоялось, президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь именно на решение Совбеза от 28 декабря (об этом говорится в указе президента), хотя к тому моменту оно еще не состоялось, ввел санкции против трёх медиакомпаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ. В частности, закрыты телеканалы «Первый Независимый» и UkrLive. Ограничительные меры введены на пять лет.

В связи с этим возникли споры: было ли 28 декабря реальное заседание Совбеза, и, если да, то почему о нем ничего не сообщалось — оно было тайным? На брифинге Данилов пояснил, что в тот день членам СНБО просто разослали подписные листы относительно санкций.

Совладелец каналов UkrLive и «Первый Независимый», депутат Верховной Рады от ОПЗЖ, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич назвал такое решение СНБО «циничным и беззаконным», направленным на установление цензуры в Украине.

«Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы», — заявил Шуфрич, пообещав, что такие действия нынешней украинской власти не останутся безнаказанными.

Вопреки ожиданиям многих экспертов, никаких ограничений не ввели против телеканалов, связанных с опальным, как будто бы, экс-президентом Петром Порошенко. При этом секретарь Совбеза не исключает, что в будущем под санкции могут попасть и другие СМИ.

«Что касается того, какие каналы будут следующие, это будет зависеть от того, какие ходатайства будут подавать те органы, которые имеют на это право. Как только они будут подаваться — СНБО будет реагировать», — заявил Данилов на брифинге в четверг.

Он также сообщил, что на заседании 30 декабря СНБО применил санкции к ряду физических и юридических лиц.

Напомним, за последний год Зеленский вводил через механизм СНБО внесудебные санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а так же его родственников, против политика и блогера Анатолия Шария, а так же его родственников, против лиц, причастных к выборам в Госдуму РФ на территории Крыма, против нескольких оппозиционных телеканалов и изданий.