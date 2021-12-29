Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич 28 декабря прокомментировал санкции президента Украины Владимира Зеленского против оппозиционных СМИ, говорится на Facebook-странице «Пресс-служба Нестора Шуфрича»

Зеленский ввел санкции против трех украинских медиакомпаний © пресс-служба Президента Украины

«Это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае «Первого Независимого» — наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты», — возмутился депутат.

По его словам, ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло.

«Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы», — добавил Шуфрич.

Он подчеркнул, что не было ни одного повода, чтобы закрыть телеканал UkrLive. За то время, что он пробыл в эфире, просто невозможно было нарушить закон. Но даже, если бы это и произошло, потребовались бы месяцы, в которые проводились проверки, суд рассматривал бы дело и принимал законное решение.

«Поэтому я заявляю: подобное пренебрежение и откровенное наплевательство на свободу слова, как одну из важнейших признаков демократии, просто невозможно оставлять незамеченной. Мы будем об этом говорить и в Украине, и во всем мире! Действия украинской власти не останутся безнаказанными!», — подытожил депутат.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ. В частности, под ограничения попали медиахолдинг «Новости», в который входят оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал UkrLive). Меры будут действовать пять лет.