Спустя несколько часов после заявления президента РФ Владимира Путина, что Россия готова предпринять ответные военно-технические меры на недружественные шаги Запада, стало известно: Москва и Вашингтон согласовали кандидатуры переговорщиков по вопросам безопасности, время и площадки их встреч

Российская сторона настоятельно призвала Соединённые Штаты не затягивать с ответом на предложение о подписании соглашений о взаимных гарантиях безопасности как на двусторонней основе, так и между РФ и НАТО.

Во вторник, 21 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя обсуждение инициатив Москвы, заявил: «Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперёд путём дипломатии по вызывающим разногласия вопросам. Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: существующий диалог по стратегической стабильности между Россией и США, через Совет Россия — НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ». Началось ещё в 1994 году. Почему Россия предложила США договориться по безопасности © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что среди предложений Москвы для американской стороны есть весьма очевидные непроходные элементы, но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать.

«Пока деталей по времени и месту встречи нет. Мы хотели до конца года провести, но в США праздники, каникулы — война войной, а обед по расписанию. Поэтому настрой на вторую половину января. От переговоров с США будет зависеть то, каким будет диалог с НАТО, так как у Вашингтона, условно говоря, контрольный пакет акций в этом альянсе», — рассказал источник издания «Известия» в дипломатических кругах.

«По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон. После чего мы планируем в обозримой перспективе — тоже в январе хотим это сделать — задействовать переговорную площадку и для обсуждения второго документа, проекта соглашения между Россией и странами НАТО», — сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

21 декабря генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил о намерении провести заседание Совета Россия — НАТО в начало 2022 года.

«Совет Россия-НАТО не функционирует, наша миссия при НАТО закрыта, отношения с альянсом заморожены. Это, во-первых. А во-вторых, легко предсказать исход переговоров в рамках этого совета, если его работа будет возобновлена: страны Восточной и Северной Европы уже заявили о неприемлемости российских требований. Пока этот совет если что и доказал, то свою бесполезность», — ответил ему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своём Telegram-канале. До середины января — дипломатия, а потом — Шойгу. Что предъявила Россия Западу © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По информации газеты Financial Times, единого мнения о формате и составе участников переговоров с Россией среди членов НАТО нет, они страны-члены НАТО и Евросоюза ещё обсуждают, какой ответ дать на полученные проекты договорённостей.

В частных беседах западные чиновники называют российские предложения «невозможными, неправдоподобными и противоречащими договорам, заключённым после окончания холодной войны», написано в статье, но при этом признают, что закрытие двери для диалога с Москвой лишь осложнит обстановку, и теперь военные пытаются найти «области взаимного согласия и успокоить ситуацию» и хотят избежать прямого отказа от предложения РФ.

Эксперт Федерации американских учёных Томас Ши считает, что предложения России «могут стать основой для новых соглашений о контроле за вооружениями между Россией, США и НАТО: как минимум России и США стоит стать сторонами Договора о запрещении ядерного оружия при условии, что они будут проводить скоординированное двустороннее сокращение ядерных вооружений».

Сам факт запуска переговоров двух держав на такие темы глобального характера — это уже позитивный сигнал, однако достичь результатов, которые устроят все стороны, будет крайне сложно.

«Это прекрасный старт для переговоров. Хорошее заключается в том, что проекты соглашений очень чётко очерчивают «дорожную карту», но я знаю, что США не могут в условиях текущего климата (в нынешней внутриполитической ситуации в США — ред.) согласиться на подписание договора, в котором США пойдут на нерасширение НАТО. Я думаю, что в России должны это понимать», — сказал в комментарии РБК профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алан Кафруни. Александр Костин: это не ультиматум Москвы, а худший кошмар Вашингтона © Facebook, Alexandr Kostin

Конечно, в России этого не могут не понимать. Очевидно, что предложения Москвы даже с самыми мягкими формулировками в полном объёме Запад не примет ни при каких обстоятельствах — это будет расценено как сделка с дьяволом, ведь именно такой образ придумали России американцы и их союзники. Потому нужно выдвигать максимально завышенные требования, чтобы оставить манёвр для уступок и в конце концов достичь договорённостей, что Россия, собственно, и сделала.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сказала, что НАТО обсуждает, нужно ли наращивать американское военное присутствие в Восточной Европе, и сразу добавила, что на сегодняшний день у Госдепартамента нет объявлений об изменениях в расстановке сил.

Говоря об изменениях в размещении войск в Европе, Госдепартамент может планировать отвод американских войск из Прибалтики и Польши на запад, это удаление от границ России, возможно, и есть та самая деэскалация, на которую готов пойти Вашингтон, такое мнение в комментарии изданию «Известия» выразил программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Тогда и России придётся пойти на уступки, самые очевидные варианты, по мнению эксперта: помощь в деэскалации конфликта в Донбассе и демилитаризация Калининградской области, отвод войск РФ с западных границ вглубь страны.

«Сам же российский проект договора не будет подписан, поскольку понятно, что он подорвёт единство НАТО. США на это вряд ли готовы пойти. Но даже если представить, что Джо Байден со своей стороны подпишет соглашение, этот документ имеет юридическую силу, а это значит, что его должен ратифицировать Конгресс, но они-то точно на это не согласятся. При этом переговорный процесс продолжится, и это хорошо», — сказал Барабанов. Алексей Леонков: Россия в последний раз предлагает США и НАТО договориться по-хорошему © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Для России ключевой гарантией безопасности стало бы принятие Соединёнными Штатами обязательства не предоставлять членство в НАТО Украине, поскольку размещённое на территории страны вооружение будет представлять реальную угрозу для РФ.

«Члены НАТО не будут брать на себя юридические обязательства о неприсоединении новых членов. Такое обещание противоречит принципам альянса, и правительствам некоторых стран-членов будет сложно добиться ратификации какого-либо обязательства в парламенте. Тем не менее, это ложная постановка вопроса, поскольку у Украины в ближайшем времени нет перспектив стать полноправным членом НАТО из-за отсутствия консенсуса в альянсе по этому вопросу», — уверен директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц.

В целом Лавров охарактеризовал реальную — не риторическую — реакцию США на предложения России как деловую. А во что это выльется на практике, покажут 3 переговорных трека, которые будут запущены в 2022 году.