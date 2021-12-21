Президент и министр обороны России Владимир Путин и Сергей Шойгу рассказали, почему так важно заключить с Западом соглашение о гарантиях безопасности и что произойдёт, если США и НАТО попытаются избежать переговоров по этому вопросу

Прошла почти неделя с того момента, как заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков передал лично в руки помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид проекты 2 документов: Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО — однако ответа ни из Вашингтона, ни из Брюсселя до сих пор нет. Ждать реакции бесконечно Москва не будет, об этом российские дипломаты сказали прямым текстом — проблема срочная, поскольку ситуация в регионе имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, подчеркнул Рябков. Жёсткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войну © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В чем заключается опасность сложившейся на сегодняшний день ситуации и почему России и Западу нужно срочно заключить соглашение о гарантиях безопасности, 21 декабря на коллегии Министерства обороны объяснили Шойгу и Путин.

НАТО у рубежей России

«Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире. Возрастает напряженность на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 000 военнослужащих. В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на театре военных действий. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности», — сообщил Шойгу.

Министр отметил, что США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России, все чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по российским объектам, а частота полётов у российских границ увеличилась более чем в 2 раза.

По его словам, особое внимание Североатлантический альянс уделяет переброске войск на восточный фланг, в том числе с континентальной части США, а в ходе учений отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств: Грузии, Молдавии и Украины. Военный эксперт рассказал, зачем на самом деле США и НАТО хотят устроить на Украине «кровавую баню» © скриншот с видео "Первый канал" / скриншот с видео "Первый канал" / Перейти в фотобанк

«Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несёт угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса. Усугубляют ситуацию поставки США и их союзниками вертолётов, ударных беспилотных летательных аппаратов, противотанковых управляемых ракет», — отметил Шойгу.

Накануне временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в интервью изданию «UA. Суспільне» напомнила, что Вашингтон уже на протяжении многих лет оказывает Киеву помощь в сфере безопасности, в частности в виде поставок оборонного оружия, последняя партия прибыла буквально пару недель назад. Указала она и на сумму, которую только в 2021 году Штаты потратили на помощь Украине для обеспечения безопасности — 450 миллионов долларов. Проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год, одобренный обеими палатами Конгресса, предусматривает $300 млн заложено на оказание военной помощи Украине, что на 50 миллионов долларов больше, чем годом ранее.

По словам Шойгу, страны НАТО продолжают военное освоение территории Украины, а в Донецкой области насчитывается около 120 сотрудников частных военных компаний США, и они готовят провокацию в Донбассе с химическими компонентами. Военный эксперт рассказал, что сделали бы на Западе, если бы Россия сдала Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — предупредил министр.

Мы войны не хотим

В ходе своего выступления на коллегии Министерства обороны, Путин подчеркнул, что переданные Соединенным Штатам и НАТО предложения — это вовсе не ультиматум, как интерпретируют некоторые недоброжелатели России.

Глава государства рассказал, что в телефонной беседе 7 декабря обозначил президенту США Джо Байдену «красные линии» для России — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений, — в связи с чем предложил американскому коллеге начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. И тогда, по словам Путина, Байден сам предложил назначить ответственных работников по этому направлению, в ответ на его предложения Москва и направила свои проекты по гарантиям безопасности.

Российский лидер пояснил, что в случае дальнейшего расширения НАТО ракетные комплексы альянса и США появится на Украине, и тогда их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до 5, а это серьезнейший вызов для России.

«Разумеется, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги — жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», — заявил Путин. Военный эксперт рассказал, что сделали бы на Западе, если бы Россия сдала Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Президент указал на двойные стандарты в поведении стран Запада, которые под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории.

«Когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным, а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», — сказал Путин.

Российский лидер надеется на получение ясного и исчерпывающего ответа Вашингтона на инициативы Москвы и достижение видимого конечного результата.

«Вооруженные конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии, вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и в Вашингтон. Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Чтобы всем было понятно, мы это понимаем, и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит», — подчеркнул Путин.