Если до сих пор Украина не проводила маневров с участием НАТО на Азовском море, то с 2022-го их планируется целых шесть. А военных из Северо-атлантических стран высадится вдвое больше, чем год назад

Больше штыков, больше техники, больше территории

Под маской военных учений © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Так, маневры на Яворовском полигоне под неброским названием «Многонациональное учение по подготовке подразделений вооруженных сил» стали проходить круглый год в режиме нон-стоп (об этом мы свое время писали). Но принятый в этот вторник закон оказывается качественно новым шагом в плане военного освоения Западом украинской территории.

Маневров становятся больше, они длятся дольше и приобретают все более широкий размах.

Например, в прилагаемом к соответствующему закону плане на 2021 год место проведения командно-штабных учений с привлечением войск «Рэпид Трайдент» («Быстрый Трезубец») называлось так: «Международный центр миротворчества и безопасности (с. Старичи, Яворовский р-н, Львовская обл.), определенные для данных учений полигоны и аэродромы Вооруженных Сил Украины». В аналогичном плане на 2022 год, утвержденном законом сейчас, помимо Яворовского полигона указаны следующие места очередного «Быстрого Трезубца»: «235-й межвидовой центр подготовки подразделений (с. Михайловка, Николаевская обл.), 241-й общевойсковой полигон (г. Алешки, Херсонская обл.), военные аэродромы "Школьный" (г. Одесса), "Кульбакино" (г. Николаев), "Озерное" (с. Озерное, Житомирская обл.), Военно-морская база "Юг", акватории Черного и Азовского морей, причалы Одесского морского торгового порта, морского порта "Южный", военный порт г. Очаков (Николаевская обл.), о. Тендровская коса, о. Кинбурнская коса, река Днепр, тренировочные площадки Одесской, Николаевской, Херсонской областей, воинские части, полигоны, аэродромы и посадочные площадки Вооруженных Сил Украины, Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (г. Киев), международные аэропорты Украины (г. Ивано-Франковск, г. Борисполь, г. Львов, г. Николаев, г. Одесса), Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины (с. Старое, Бориспольский р-н, Киевская обл.)».

New York Times: украинская армия будет разбита менее, чем за час © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

Ясно, что туда натовский трезубец должен прийти впервые, равно как и в акваторию Азовского моря, которое до сих пор не было местом международных маневров.

Сравниваем дальше. В плане на 2021-й год длительность упомянутых учений составляла до 25 дней, в плане на год будущий — до 45 дней. Ну и главные цифры, говорящие о масштабе учений: численность войск и техники. Количество солдат на них вырастет более чем в полтора раза — с 5500 до 8500, правда большей частью за счет украинского контингента. Он увеличится вдвое, составив 5000, численность же военных из государств НАТО вырастет на 3000 до 3500, исключительно за счет американского контингента, который составит полторы тысячи военных.

Но привлечение техники идет куда более быстрыми темпами. Так, число самолетов и вертолетов на этих маневрах вырастает вчетверо — с 15 до 60. При этом, как и в нынешнем году 2/3 воздушных судов будут натовскими. Впервые появятся на этих учениях и военные корабли, всего их будет 30, из них 20 — из стран Северо-Атлантического альянса.

Развитие особых отношений с Великобританией хорошо видно по учениям «Козак Мейс» («Казацкая Булава»). Их длительность увеличивается с 14 суток до 45, а число задействованных военных почти вчетверо с 1400 до 5500 (рост иностранного контингента предполагается с 800 до 2500). В отличие от прошлого года на учениях появятся самолеты и вертолеты (всего 30), и военные корабли (11). 20 воздушных и 6 водных судов будут натовскими. А территориальный охват ожидается лишь чуть-чуть меньший, чем с «Быстрым Трезубцем», тогда как в этом году местом проведения значились также лишь Яворовский полигон и не конкретизированные полигоны и аэродромы ВСУ.

Эти учения также охватят акваторию Азовского моря. Всего же ее планируют сделать местом 6 маневров из намеченных 10, в том числе и тех круглогодичных учений, которые изначально были ограничены только Яворовским полигоном.

От Кучмы до Зеленского: год, превосходящий двадцатилетие

В целом же наращивание натовского освоения украинской территории хорошо видно при сопоставлении предыдущих подобных планов.

Так, в 2002-м, при Кучме, планируемая суммарная длительность военных учений составляла 92 дня, а число задействованных военнослужащих из стран Запада — 6810 человек, количество боевой техники не указывалось (годом ранее не указывалось и количество самих военных).

В 2008-м, при Ющенко, западных военных планировалось меньше (2790), но длительность учений была больше 135 дней, и предполагалось участие 28 самолетов и вертолетов и 17 боевых кораблей (имеется в виду только натовская техника).

В 2011-м при Януковиче наблюдается рост всех цифр, но не слишком большой: 191 день маневров, 3100 западных военных, 45 самолетов и вертолетов и 23 корабля.

В 2015-м году, в начале правления Порошенко, заметно вырастает и длительность учений (382 дня) и число натовских солдат (6250), но их воздушных и водных судов предполагается меньше, соответственно 37 и 16. На 2019-й год, то есть в последний раз при Порошенко принимают план учений с ростом почти всех показателей (лишь число самолетов и вертолетов не меняется). Длительность учений — 450 дней, натовских солдат — 7850, военных кораблей — 26.

План на 2021 год предполагал что учения продлятся 513 дней, американцев и их союзников на них будет почти в 1,5 раза больше 11 300,число их самолетов и вертолетов вырастет до 37, но количество боевых кораблей останется неизменным (26).

Кулеба призвал Запад «выиграть время» для вступления Украины в НАТО © REUTERS, Ints Kalnins

Естественно, все эти годы рос и украинский контингент который обычно превосходил натовский как в людях, так и в воздушных и водных судах. Так на 2021 год в маневрах планировалось участие 20 350 украинских военных, 63 самолетов и вертолетов ВСУ и 39 военных кораблей.

На будущий год по всем показателям также запланирован заметный рост, планируется привлечь 41 600 человек личного состава, 120 самолетов и вертолетов и 95 военных кораблей. Но тем не менее окажется, что впервые натовские военно-воздушная и военно-морская компоненты на учениях очень заметно превзойдут украинскую.

Главное же, что из закона следует что за один 2022 год число как участников учений (как украинских так и натовских) так и задействованных в них единиц авиации и флота вырастет больше, чем за все предшествующие 20 лет.

Также увеличивается интенсивность участия Украины в учениях за ее пределами. В 2022 на маневрах за рубежом планируют задействовать 2190 украинских военных, 28 самолетов и вертолетов, 26 боевых кораблей. По сравнению с прошлым годом это почти в 1,5 раза больше по живой силе и более чем вдвое по технике.

В общем, цифры показывают, что Украина становится таким же неформальным членом НАТО, каким была Испания при диктатуре Франко. Причем степень ее интегрированности в альянс объективно оказывается даже большей. Ведь Испания хотя и имела на своей территории 4 американские базы, проводила тогда заметно меньше маневров со странами НАТО.