Телефонный разговор президентов США и Украины — Джо Байдена и Владимира Зеленского стал звеном в цепи диалогов лидеров разных стран по ситуации вокруг Украины. Что пишут американские СМИ по поводу общения глав двух государств — в обзоре издания Украина.ру

В статье, посвящённой разговору президентов, агентство «Ассошиэйтед пресс» предполагает, что США стремятся сыграть роль дипломатического посредника между Украиной и Россией. Однако сделать это будет непросто, указывает агентство.

«Представители администрации предположили, что США будет оказывать давление на Украину, чтобы она официально предоставила некоторую автономию части своего восточного региона Донбасс, которая сейчас де-факто контролируется поддерживаемыми Россией сепаратистами, восставшими против Киева в 2014 году», — говорится в статье.

РФ призовет США заставить Киев выполнять Минские соглашения - Лавров © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

«Для Байдена задача будет заключаться в том, чтобы побудить Киев смириться с некоторыми реалиями на востоке Украины, не создавая видимости уступки Путину», — рассказывается в статье.

Одновременно там отмечается, что подобные шаги со стороны Байдена могут вызвать шквал критики со стороны республиканцев в условиях, когда его популярность падает.

МИД РФ допустил участие США в «нормандском формате» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Однако они дали понять, что не согласятся на изменения, которые позволят Донбассу иметь «право вето» в вопросах, касающихся всей Украины, говорится в статье.

Данная статья «Ассошиэйтед пресс» упоминается в статьях других американских СМИ, рассказывающих о звонке Байдена Зеленскому.

Газета «Нью-йорк пост» сообщает, что республиканцы поспешили осудить давление, якобы оказываемое Байденом на Зеленского.

Газета приводит слова известного своей антироссийской позицией сенатора-республиканца Теда Круса, обвинившего администрацию Байдена в «политике умиротворения» России.

Зрада по-американски. В США возмущены позицией Байдена по «Северному потоку - 2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Нью-Йорк пост» также обращает внимание на то, что Байден позвонил Зеленскому только через два дня после своей видеоконференции с Путиным.

У президента США было много других дел на повестке дня, включая вопросы внутренней политики и отдых. Об этом изданию заявил неназванный чиновник из Белого дома.

Журнал «Ньюсуик» приводит слова неназванного представителя американского Госдепартамента, который заявил:

«Идея о том, что мы подталкиваем Украину к уступкам или исключаем кого-либо из дипломатических переговоров, является дезинформацией».

Это же издание в заголовке другой статьи информирует о том, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла утверждения, что «Байден оказывал давление на Украину с целью передачи её территорий России во избежание войны».

Треть украинцев выступили за автономию Донбасса в составе Украины - соцопрос © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Газета «Уолл-стрит джорнел» публикует статью под заголовком «Байден готовит союзников к переговорам с Кремлём по поводу наращивания российских войск».

В статье упоминаются звонки Байдена Зеленскому, а также руководителям восточноевропейских стран. Байден заверил своих собеседников, что «США не будут договариваться без их участия», сообщает газета.

Президент США говорил о том, что вскоре он надеется организовать встречу, в которой примут участие лидеры США, нескольких европейских стран НАТО и России. По информации издания, вероятнее всего, этими странами будут Великобритания, Германия, Франция и Италия.

«Официальные лица стран Центральной и Восточной Европы выразили разочарование по поводу того, что подобный формат оставит их без участия в переговорах», — сообщает газета.

Беспокойство среди некоторых восточноевропейских чиновников также усилилось, когда Байден заявил, что его целью на переговорах был поиск возможностей выработки «договоренности» с Москвой, призванной снизить российско-американскую напряжённость.

Президент не уточнил, какие договоренности он имел в виду, но со ссылкой на официальных лиц издание сообщает, что Белый дом рассматривает ряд вариантов, включая уменьшение масштабов американских военных учений в Европе.

В целом, американские СМИ уделили весьма небольшое внимание телефонному разговору президентов США и Украины, в то время как европейские, в основном, его проигнорировали.