В среду, 10 ноября, двоюродного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова, Бориса, нашли повешенным в собственной квартире. Это уже третья смерть в роду Павловых за последние несколько месяцев

О смерти Бориса Павлова корреспонденту издания Liga.net сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская. По её словам, в полицию обратилась гражданская жена Павлова, которого нашла его повешенным в собственной квартире.

«Как утверждают правоохранители, Павлов длительное время тяжело болел, а сегодня, 10 ноября, ушел из жизни, покончив с собой», — сообщило издание.

Однако на сайте Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области новость о смерти Павлова выглядит по-другому. Монтян: Команда Зеленского причастна к ряду смертей украинских политиков © president.gov.u

«10 ноября около 14 часов (15 часов по Москве. — Ред.) в полицию поступил вызов о возможном самоубийстве 50-летнего мужчины в одной из квартир Центрально-Городского района [Кривого Рога]. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Для установления причины смерти тело мужчины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Позже появились подробности.

«Двоюродного брата покойного Константина Павлова звали Борис Павлов. Он длительное время болел туберкулёзом, а сегодня ушёл из жизни, повесившись у себя дома», — сообщил Telegram-канал «Черти Кривого Рога».

А украинское издание «Обозреватель» сообщило, что в придачу к туберкулёзу у покойного было диагностировано онкологическое заболевание кишечника и пищевода.

Не каждый человек может выдержать сообщение о том, что вдобавок к одной тяжёлой болезни у него нашли и другую. Однако далеко не все украинцы верят в добровольный уход из жизни Бориса Павлова. Причиной этому являются недавние смерти его двоюродных братьев — Андрея и Константина Павловых.

Криворожские Кеннеди

«Проклятьем Кеннеди» в США называют череду загадочных смертей одной из влиятельнейших американских семей. И убийство в 1964 году 35-го президента США Джона Кеннеди — лишь одна из них. Спустя год в авиакатастрофу попал его младший брат Эдвард. Он выжил, а вот пилот и его помощник — нет. В 1969 Эдвард попал уже в автокатастрофу. И ему снова повезло. Но за год до этого погиб его брат — бывший генпрокурор США, сенатор Роберт Кеннеди. Его в пригороде Лос-Анджелеса застрелил палестинский террорист.

В 1984 году сын Роберта Кеннеди Дэвид умер от передозировки наркотиками, спустя 13 лет — в 1997 году брат последнего — Майкл Лемуан Кеннеди погиб во время катания на лыжах. В июле 1999 года в результате авиакатастрофы погиб сын 35-го президента США Джон Кеннеди-младший. «След от удушения». За что могли убить депутата Рады, критиковавшего окружение Зеленского © Facebook, Антон Поляков

Все эти смерти делают среди многих американцев популярной теорию о том, что с кланом Кеннеди расправляется кто-то очень могущественный.

На Украине впору говорить о «проклятии Павлова». Менее чем за месяц до того, как нашли тело Бориса Павлова, в другой квартире Кривого Рога обнаружили тело его двоюродного брата — Андрея Павлова.

Одним из первых об этом сообщил криворожский журналист и блогер Олег Ермолинский на своем канале в Telegram.

«Около 18 вечера 18 октября друзья Андрея Павлова зашли проведать его и обнаружили мужчину мертвым. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили», — написал он в своем Telegram-канале.

Ермолинский также рассказал о том, какие версии рассматривало следствие поначалу: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения, связанные с COVID-19. Якобы утром Андрей Павлов жаловался на плохое самочувствие. Позже полиция обнародовала видео с рассказом человека, который и нашел тело Павлова. Он также общался с погибшим за несколько часов до смерти.

На следующий день на сайте ГУ Нацполиции Днепропетровской области появились данные о результатах судмедэкспертизы.

«В соответствии с официальным выводом судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца настала вследствие токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем», — указывалось в сообщении.

Эту версию поддержал Ермолинский, заявивший, что Андрей Павлов якобы был известен пристрастием к спиртному. С этой болезнью ему помогал справиться брат — мэр Кривого Рога Константин Павлов. Ищенко рассказал, кому выгодна череда загадочных смертей на Украине - видео

«Но после смерти Константина Юрьевича убитый горем брат, по словам людей из окружения Павловых, снова начал выпивать», — написал он у себя в Τelegram-канале.

Однако те, кто знал Андрея Павлова лично в его алкоголизм не поверили.

«Я уверена, что его (Андрея. — Ред.) отравили. Если причина смерти — действительно отравление, он точно не сам это сделал. Я уверена на 100%. Неофициально — причины смерти придумывают. Это началось еще вчера со слива про якобы его алкоголизм. Будут пытаться дискредитировать.

Мне сказали, что у него дома полиция нашла $7 тыс., их изъяли. Но Андрей поручал официально чистую зарплату на "Арселор миттал" 40 тыс. грн. (около 108 тыс. руб. — Ред.), плюс премии. Он был начальником цеха. Он мог себе позволить есть нормальную еду и нормальное что-то выпить под повод, как и все. И друг его, и соседи, и его знакомые говорят все как один, что никогда его пьяным не видели. Он не злоупотреблял спиртным. Человек добрый, честный, ответственный, порядочный. Всегда опрятный был, не бедствовал. Все хорошо о нем отзываются. И тут ни с того ни с сего стало плохо», — сообщила украинскому изданию «Страна» 19 октября депутат Криворожского горсовета Виктория Третьяк.

Не поверили в случайность смерти Андрея Павлова и сторонние наблюдатели. Им памятна была смерть его брата — мэра Кривого Рога Константина, который, по официальной версии, застрелился 15 августа.

При этом перед этим из его телефонных мессенджеров была удалена вся переписка. Константин Павлов был политическим противником действующей власти. К тому же он руководил родным городом президента Украины Владимира Зеленского. Всё это делало его внезапную смерть более чем подозрительной. А последующую смерть его брата — и подавно.

«И если бы зелебобики (представители команды Зеленского. — Ред.) были бы непричастны [к смерти мэра Кривого Рога], то почему бы им эти видеозаписи не обнародовать? С братом (мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андреем Павловым) тоже все непонятно — ах, отравился алкоголем. Это что был какой-то супер-пупер эксклюзивный алкоголь, которым отравился только он? Почему других смертей от этого алкоголя больше в Кривом Роге не зафиксировано?» — указывала в комментарии изданию Украина.ру юрист Татьяна Монтян.

Неудивительно, что третья смерть в роду Павловых тоже насторожила украинцев. И это несмотря на диагнозы погибшего.

Не только конспирология

Смерть Бориса Павлова снова бросает вызов украинской правоохранительной системе. Украинскому обществу до сих пор не предоставлена непротиворечивая, логичная версия по поводу смерти его кузена — мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Именно это и является причиной того недоверия, которое рядовые украинцы испытывают к заявлениям полиции по поводу смертей Андрея и Бориса Павловых.

Но смерть Бориса Павлова бросила вызов охране не только правопорядка, но и здоровья. За годы до пандемии COVID-19 на Украине бушевала и продолжает бушевать сейчас эпидемия туберкулёза. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в 2020 году на Украине было 17 593 больных туберкулёзом, или 4,2 заболевших на 100 тыс. украинцев. Годом ранее эта цифра была более пугающей — 60,1 заболевших на 100 тыс. населения.

Наихудшие показатели демонстрировала Одесская область — 91,8 на 100 тыс. украинцев. А вот Днепропетровская, где и находится Кривой Рог, была на втором месте с 63,2 заболевших. Череда загадочных смертей. На Украине очередное неоднозначное убийство © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом, как заявил 5 ноября специалист по вопросам туберкулёза Бюро ВОЗ на Украине Георгий Дымов, если не принимать решительных действий, украинцев может ожидать рост смертности от туберкулёза в два раза.

Ещё один вызов системе украинского здравоохранения бросает онкологический диагноз Бориса Павлова. Ведь важной составляющей борьбы с онкологическими заболеваниями является психологическое сопровождение пациента.

Ежегодно на Украине, по данным национального канцер-реестра, онкологические заболевания выявляют у 140 тыс. украинцев. Иными словами, ежедневно около 400 человек получают известие о своей страшной болезни. При этом государство не берёт на себя всё заботы по лечению человека. А очень часто это лечение весьма дорогостоящее, и позволить его себе могут не все украинцы.

Как бы то ни было, но пока полицейские не озвучили окончательного заключения по поводу того, как и почему умер Борис Павлов. Но то, что происходит в Кривом Роге, красноречиво говорит как об украинской политике, так и о правоохранительных органах и системе здравоохранения.