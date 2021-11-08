Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 ноября был вынужден признать, что никаких подвижек в вопросе сертификации «Северного потока-2» не наблюдается, хотя это важный проект в смысле обеспечения Европы газом.
В этот же день торги газом в Европе стартовали с существенного роста цен на газ — плюс 8 процентов к закрытию прошлой сессии на голландском хабе TTF. Причина — отсутствие новых поставок газа на рынок ЕС.
«Здесь нужно обращаться к "Газпрому" за разъяснениями…Безусловно, было поручение президента, здесь вы слышали слова главы холдинга, но что касается такого ежедневного менеджмента, то нужно к ним обращаться, к "Газпрому"», — сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру после заполнения российских хранилищ газа начать заполнять европейские. Последний отметил, что это можно будет сделать после 7 ноября.
Это снизило опасения трейдеров и моментально опустило биржевые цены. Но поставки 8 ноября не начались, игроки начинают нервничать и взвинчивают цены.
«Рука Москвы»
Россия имеет много возможностей убедить ЕС в необходимости скорейшей сертификации «Северного потока-2» — проекта, построенного вопреки колоссальному сопротивлению США.
По крайней мере, так считает экс-глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. В интервью изданию lb.ua он был вынужден признать, что Москва эффективно защищает свои интересы на европейском энергорынке.
«Сочетание высокого спроса на газ и отмена санкций против самого проекта («Северный поток-2», — Авт.) дали россиянам окно возможностей. И они этим окном, надо отдать им должное, пользуются очень эффективно», — сказал Коболев.
Его логика такова: России ничего не надо делать для того, чтобы усиливать давление на Европу. «Генерал мороз», победивший, по мнению европейцев, и Наполеона, и Гитлера, ударит этой зимой по Европе — вопрос только в том, насколько сильно.
Спасти европейцев может только российский газ, так как американцы отказались поставлять свои энергоносители Европе — Китай платит больше, а от долгосрочных контрактов европейцы отказались.
Если Европа и дальше будет затягивать ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию, то «Газпром» может просто продолжать смотреть, как Европа замерзает этой зимой, продолжая выполнять все свои контракты и наращивая прибыль из-за роста цен на европейских рынках.
А что Украина?
Российского соседа ждет рост цен на газ вслед за европейскими, так как энергобиржи ЕС и Украины крепко связаны законодательно, а весь импортный газ Киев закупает на краткосрочном рынке у европейских трейдеров.
Это неминуемо означает трудности с прохождением отопительного сезона, так как не только газ, но и уголь подскочил в цене, да и накопить достаточные запасы энергоносителей не получается.
Кроме того, «Газпром» уже сейчас, когда «Северный поток-2» еще не работает, качает через Украину меньше газа, чем должен оплачивать согласно транзитному контракту.
Если ежесуточно российская компания платит за транзит 109 млн кубометров газа, то сейчас прокачивает всего 88 млн кубов, а на прошлой неделе — всего 57 миллионов.
Это вызывает нешуточное беспокойство у главы «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергея Макогона, который стал регулярно публиковать в своем ФБ суточные объемы прокачки российского газа.
Он воспринимает это как прозрачный намек на то, что ГТСУ, которой он управляет, может оказаться вообще не нужна и превратится в груду дорогого металлолома еще до окончания транзитного контракта в 2024 году.
Как отметил уже упомянутый Андрей Коболев в своем интервью, вероятность такого исхода в данный момент выглядит весьма высоко.
А ведь еще совсем недавно украинский политический бомонд был уверен, что Россия «всегда» будет качать газ через Украину и отказывался допускать иностранцев к управлению ГТСУ.
«Это было не в публичном формате. Но многие политики реально кричали как резанные, что Россия никуда не денется и будет транспортировать газ, а европейцы нам не нужны. "Вы нас разводите", — такое звучало», — рассказал Коболев.
Он добавил, что ему «было бы интересно подискутировать с ними, как они сейчас видят ситуацию».
Прощай, энергооружие
Ситуация для Украины в перспективе выглядит весьма неблагоприятной. Главное даже не потеря ежегодных «законных», по словам президента Украины Владимира Зеленского, 2 миллиарда долларов от транзита, а утрата позиции эксклюзивного транзитера газа, которая позволяла Киеву оказывать мощное давление на Евросоюз.
Еще со времен СССР доля российского газа в энергобалансе Европы была существенной, и прекращение его поставок, особенно в ходе отопительного сезона, для Европы было бы катастрофой.
Этим воспользовался киевский режим во времена проамериканского президента Виктора Ющенко, развязав первую «газовую войну» на стыке 2005-2006 годов.
Тогда Киев не подписал контракт о поставках российского газа на 2006 год, а после того, как Россия перестала его поставлять, начала воровать газ, предназначавшийся европейцам, поставив под угрозу поставки в Европу. Спустя три дня новый контракт на поставки газа был заключен.
Это яркий пример использования Киевом «энергетики в качестве оружия» — задолго до того, как эта фраза вошла в обиход политиков и СМИ с легкой руки президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2021 году.
Использование своей ГТС как политического рычага помогло Киеву заручиться поддержкой ЕС в вопросе гражданской войны в Донбассе, получить безвизовый режим с ЕС для своих граждан и выиграть арбитражное разбирательство с «Газпромом», отсудив у российской компании более $4 млрд.
Не в последнюю очередь наличием этого «энергооружия» объясняется поддержка Киева Соединенными Штатами, которая очень близка к полному контролю Вашингтона над Украиной.
США очень хотели бы держать свой палец на спусковом крючке украинской ГТС, и если этот «бластер» больше не сможет выстрелить, то и ценность Украины в глазах американцев сильно упадет.
Так что борьба Киева против «Северного потока-2» на самом деле не только про экономику — это борьба за существование всего нынешнего украинского государства, коррумпированного, олигархического и антинародного.
Запуск «Северного потока-2» даст шанс на создание новой Украины, в которой интересы государства и всех его граждан не будут проданы за взятки крупных бизнесменов или поддержку западных правительств.