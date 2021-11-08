Российский газ так и не добрался до европейских хранилищ, цены на «голубое топливо» в ЕС растут. На Украине тем временем тихо зреет паника - ГТС страны все ближе к остановке. И эта паника более чем обоснована

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 ноября был вынужден признать, что никаких подвижек в вопросе сертификации «Северного потока-2» не наблюдается, хотя это важный проект в смысле обеспечения Европы газом.

В этот же день торги газом в Европе стартовали с существенного роста цен на газ — плюс 8 процентов к закрытию прошлой сессии на голландском хабе TTF. Причина — отсутствие новых поставок газа на рынок ЕС.

«Здесь нужно обращаться к "Газпрому" за разъяснениями…Безусловно, было поручение президента, здесь вы слышали слова главы холдинга, но что касается такого ежедневного менеджмента, то нужно к ним обращаться, к "Газпрому"», — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру после заполнения российских хранилищ газа начать заполнять европейские. Последний отметил, что это можно будет сделать после 7 ноября.

Это снизило опасения трейдеров и моментально опустило биржевые цены. Но поставки 8 ноября не начались, игроки начинают нервничать и взвинчивают цены.

«Рука Москвы»

Россия имеет много возможностей убедить ЕС в необходимости скорейшей сертификации «Северного потока-2» — проекта, построенного вопреки колоссальному сопротивлению США.

По крайней мере, так считает экс-глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. В интервью изданию lb.ua он был вынужден признать, что Москва эффективно защищает свои интересы на европейском энергорынке.

«Сочетание высокого спроса на газ и отмена санкций против самого проекта («Северный поток-2», — Авт.) дали россиянам окно возможностей. И они этим окном, надо отдать им должное, пользуются очень эффективно», — сказал Коболев.

«Северный поток – 2»: Американцы пугают затягиванием сертификации проекта, а его оператор обжаловал решение суда © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Спасти европейцев может только российский газ, так как американцы отказались поставлять свои энергоносители Европе — Китай платит больше, а от долгосрочных контрактов европейцы отказались.

Если Европа и дальше будет затягивать ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию, то «Газпром» может просто продолжать смотреть, как Европа замерзает этой зимой, продолжая выполнять все свои контракты и наращивая прибыль из-за роста цен на европейских рынках.

А что Украина?

Российского соседа ждет рост цен на газ вслед за европейскими, так как энергобиржи ЕС и Украины крепко связаны законодательно, а весь импортный газ Киев закупает на краткосрочном рынке у европейских трейдеров.

Это неминуемо означает трудности с прохождением отопительного сезона, так как не только газ, но и уголь подскочил в цене, да и накопить достаточные запасы энергоносителей не получается.

Германия: коалиция и судьба «Северного потока — 2» © РИА Новости, Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

Если ежесуточно российская компания платит за транзит 109 млн кубометров газа, то сейчас прокачивает всего 88 млн кубов, а на прошлой неделе — всего 57 миллионов.

Это вызывает нешуточное беспокойство у главы «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергея Макогона, который стал регулярно публиковать в своем ФБ суточные объемы прокачки российского газа.

Он воспринимает это как прозрачный намек на то, что ГТСУ, которой он управляет, может оказаться вообще не нужна и превратится в груду дорогого металлолома еще до окончания транзитного контракта в 2024 году.

Как отметил уже упомянутый Андрей Коболев в своем интервью, вероятность такого исхода в данный момент выглядит весьма высоко.

А ведь еще совсем недавно украинский политический бомонд был уверен, что Россия «всегда» будет качать газ через Украину и отказывался допускать иностранцев к управлению ГТСУ.

«Это было не в публичном формате. Но многие политики реально кричали как резанные, что Россия никуда не денется и будет транспортировать газ, а европейцы нам не нужны. "Вы нас разводите", — такое звучало», — рассказал Коболев.

Он добавил, что ему «было бы интересно подискутировать с ними, как они сейчас видят ситуацию».

Прощай, энергооружие

Ситуация для Украины в перспективе выглядит весьма неблагоприятной. Главное даже не потеря ежегодных «законных», по словам президента Украины Владимира Зеленского, 2 миллиарда долларов от транзита, а утрата позиции эксклюзивного транзитера газа, которая позволяла Киеву оказывать мощное давление на Евросоюз.

Еще со времен СССР доля российского газа в энергобалансе Европы была существенной, и прекращение его поставок, особенно в ходе отопительного сезона, для Европы было бы катастрофой.

Этим воспользовался киевский режим во времена проамериканского президента Виктора Ющенко, развязав первую «газовую войну» на стыке 2005-2006 годов.

Тогда Киев не подписал контракт о поставках российского газа на 2006 год, а после того, как Россия перестала его поставлять, начала воровать газ, предназначавшийся европейцам, поставив под угрозу поставки в Европу. Спустя три дня новый контракт на поставки газа был заключен.

Это яркий пример использования Киевом «энергетики в качестве оружия» — задолго до того, как эта фраза вошла в обиход политиков и СМИ с легкой руки президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2021 году.

Использование своей ГТС как политического рычага помогло Киеву заручиться поддержкой ЕС в вопросе гражданской войны в Донбассе, получить безвизовый режим с ЕС для своих граждан и выиграть арбитражное разбирательство с «Газпромом», отсудив у российской компании более $4 млрд.

Что естественно, то и безобразно. Почему Зеленский боится и ненавидит «Газпром»

США очень хотели бы держать свой палец на спусковом крючке украинской ГТС, и если этот «бластер» больше не сможет выстрелить, то и ценность Украины в глазах американцев сильно упадет.

Так что борьба Киева против «Северного потока-2» на самом деле не только про экономику — это борьба за существование всего нынешнего украинского государства, коррумпированного, олигархического и антинародного.

Запуск «Северного потока-2» даст шанс на создание новой Украины, в которой интересы государства и всех его граждан не будут проданы за взятки крупных бизнесменов или поддержку западных правительств.