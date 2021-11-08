Газопровод «Северный поток-2» был построен вопреки мощному давлению США, противодействовавшим проекту из политических соображений. Теперь борьба за трубопровод продолжается на стадии сертификации. Технически он готов поставлять газ в ЕС уже сейчас.
«Пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное — терпеливо ждать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли подвижки в сертификации газопровода.
Он также отметил, что «Северный поток-2» — это «очень и очень важный проект», который должен сыграть значительную роль в вопросе обеспечения энергобезопасности Европы.
С вводом в эксплуатацию данного проекта Соединенные Штаты потеряют важный рычаг давления на Европейский союз. Подконтрольная им Украина в любой момент могла перекрыть поставки газа в ЕС, что привело бы к весьма печальным последствиям, особенно в зимний период.
Киев уже неоднократно использовал свою газотранспортную систему и положение монопольного транзитера как «энергетическое оружие», вынуждая ЕС идти на уступки в целом ряде вопросов.
Кроме того, Украина может потерять миллиарды долларов ежегодно от прекращения транзита российского газа, и будет просить эти деньги у тех же США.
Без финансовой подпитки извне нынешнему киевскому режиму будет крайне трудно удержаться у власти, станет возможен реванш условно пророссийских сил.
Еще одно геополитическое фиаско Вашингтона после ухода из Афганистана будет весьма сильным ударом по влиянию США в мире.