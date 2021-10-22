Вашингтон усиливает давление на власти Белоруссии с целью добиться в конечном итоге прихода прозападного лидера и создать на границе с Россией еще более напряженную обстановку — все то же самое, что было на Украине

Комитет Сената по международным делам 19 октября принял резолюцию с призывом к властям США совместно с партнерами, в частности, Великобританией, Канадой и странами Евросоюза, усилить давление на власти Белоруссии. Теперь документ рассмотрит верхняя палата Конгресса полного состава.

Давление на Белоруссию объединило Запад

Сенаторы подчеркнули, что США по-прежнему отказываются признавать Александра Лукашенко легитимно избранным лидером Белоруссии, и выступили с требованием провести в стране новые президентские и парламентские выборы, которые должны быть свободными и справедливыми, пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ, при участии наблюдателей ОБСЕ и независимых местных наблюдателей. Первые годы независимости. Какой была Белоруссия до Александра Лукашенко? © РИА Новости, Ю. Иванов / Перейти в фотобанк

«Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к сохранению своего суверенитета, возможности выбирать свое руководство. (Сенат. — Ред.) принимает во внимание обширную работу, которую проделывает белорусская оппозиция для координации усилий с Соединенными Штатами, ОБСЕ и ООН, чтобы обеспечить своему народу свободные и честные выборы», — говорится в документе.

Кроме того, американские законодатели приветствуют санкции Евросоюза, введенные против «режима Лукашенко». А Брюссель в этом, стоит отметить, преуспел. После президентских выборов в августе 2020 года, спровоцировавших массовые беспорядки несогласных с победой действующего главы государства с результатом 80,1% голосов, и инцидента в мае 2021-го с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту ЕС ввел против Белоруссии 4 пакета персональных и секторальных санкций. Действие ограничительных мер распространяется, в частности, на Лукашенко, председателя Комитета государственной безопасности республики Ивана Тертеля, командующего внутренними войсками Белоруссии Николая Карпенкова, генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа, командира спецподразделения КГБ «Альфа» Сергея Зубкова, а также предусматривает запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности, технологиями и оборудованием для слежения в интернете, продукцией двойного назначения, которая может быть использована для военных или полицейских нужд.

В настоящее время ЕС работает над очередным пакетом санкций против Белоруссии, который, как ожидается, вступит в силу в ноябре. Речь идет прежде всего о запрете предоставления в лизинг авиаперевозчику «Белавиа» самолетов европейских компаний, однако с такой постановкой вопроса не совсем согласна Ирландия, для которой за счет выгодного налогообложения лизинг стал выгодным бизнесом: Дублин не хочет разрывать действующие контракты с Минском, но не заключать новые готов. А тем временем другое государство — член Евросоюза обратилось к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть часть введенных ранее экономических мер в отношении Белоруссии. Как сообщило агентство Bloomberg 19 октября, в день принятия резолюции комитета американского Сената по международным делам, в своем письме дипломаты Бельгии утверждают, что ограничения, наложенные на калийный сектор Белоруссии, создают проблемы европейским компаниям (например, у одного крупного бельгийского поставщика воды возникают трудности на таможне, поскольку содержание калия иногда в разы превышало допустимые санкциями нормы). Сложившаяся ситуация может вынудить предприятия закупать у других производителей удобрения более низкого качества за более высокую цену. В связи с этим Бельгия предлагает ЕС допустить отклонение до 2% от уровня содержания калия в удобрениях, который разрешен сейчас (40-62%; на поставки этой категории удобрений пришлось 1/5 от общего объема поставок в ЕС в 2020 году, а основная доля пришлась на удобрения с содержанием калия 60%, на которые санкции не распространяются). По информации Bloomberg, в Евросоюзе есть как минимум одно государство, поддерживающее позицию Бельгии по этому вопросу. Шанс на миллион. Почему Запад не свергает Лукашенко © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В Белоруссии на резолюцию профильного комитета Сената США отреагировали спокойно. Заместитель председателя комиссии Палаты представителей (нижней палаты парламента) Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич заявил: «Мы уже привыкли. Сколько мы существуем как суверенное государство, сколько мы строим союз с Россией, мы постоянно то под санкциями, то пару лет без санкций, а потом опять под санкциями. Сейчас и Беларусь, и Россия в одинаковой ситуации. Никак мы не будем реагировать, спокойно будем заниматься укреплением своей страны, укреплением Союзного государства».

Он подчеркнул, что США не добьются ничего из того, что хотят: ни новых выборов президента, ни новых парламентских выборов, — а также пообещал асимметричный ответ Минска на новый пакет западных санкций.

«У нас референдум (по внесению поправок в Конституцию. — Ред.) в феврале 2022 года, а самые первые парламентские выборы планируются не раньше 2023-го. Мы будем делать так, как хотим мы и наш народ. А что хотят США — это их личное дело, они никакого влияния на Беларусь не окажут. Не имеют права и ничего не могут, поэтому мы спокойно на это смотрим», — добавил Гайдукевич.

Дипломатическая война

Очередной виток противостояния Белоруссии и Запада сопровождается дипломатической войной.

20 октября — на день раньше запланированного ранее срока — в Нью-Йорке по требованию американских властей (в ответ на обвинения Минска в адрес представительства ООН в стране в финансировании прошлогодних протестов в Белоруссии) закрылось генеральное консульство Белоруссии. Теперь гражданам, проживающим на территории этого консульского округа, включая Канаду, для решения всех возникающих вопросов придется обращаться в белорусское посольство в Вашингтоне.

«Самое удивительное в том, что бьют они не по власти, а по простым гражданам. Но это не изменит внутриполитическую ситуацию в стране. Просто создали неудобство для граждан вместо того, чтобы заниматься общими проблемами. Никогда в жизни Соединенные Штаты Америки не заботились ни об одной стране мира (ни о Беларуси, ни о тех странах, где они делали военную интервенцию). Они всегда думали только о собственных геополитических интересах. Пример — Украина. Посмотрите, что им наобещали, и что в итоге: ни финансовой помощи, ни модернизации армии — ничего нет. Более того, Америке выгодно, чтобы там постоянно что-то шумело и бурлило, чтобы там постоянно был конфликт», — сказал ранее Гайдукевич.

Кроме того, политик подчеркивает, что санкции против Белоруссии — это элемент борьбы с Россией, это геополитика, регион общий. США объявили дипломатическую войну России, Москва прибегла к советским методам и поставила американцев в тупик © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Беларусь сейчас рассматривается в контексте связки с РФ, а США продолжают давление на Россию. Соответственно, идет давление на Беларусь, и Беларусь очень важна, потому что если бы здесь смогли бы поменять власть (удалось бы, например, то, что планировали в прошлом году), то следующей была бы Россия, потому что вокруг нее сомкнулось бы кольцо нестабильности. Вот какая цель была у США», — заявил Гайдукевич.

По его словам, Минск должен поддерживать диалог между Москвой и Вашингтоном, потому что разрядка российско-американских отношений будет вести к разрядке между США и Белоруссией.

Усиление санкционного давления со стороны Штатов также поставило крест на повышении уровня дипломатических отношений США и Белоруссии. В 2020 году страны были готовы обменяться послами после 12 лет их отсутствия, однако в конечном итоге Минск отозвал разрешение на назначение Джулии Фишер (которая работала в Грузии и на Украине во время «цветных революций») главой американской дипмиссии и счел несообразным в сложившейся ситуации направлять в Вашингтон своего посла, хотя с кандидатурой определился.

Паковать чемоданы раньше срока истечения загранкомандировки пришлось не только белорусским дипломатам в Нью-Йорке, но и послу Франции в Минске Николя де Лакост. На протяжении почти года он избегал встречи с Лукашенко и вручения ему верительных грамот, поскольку Париж не признает его легитимность, поэтому из-за несоблюдения процедуры вступления в должность МИД Белоруссии пришлось выдворить дипломата из страны. Европе в Минске не место: почему власти Белоруссии выдворили посла Франции © REUTERS, Maxim Guchek/BelTA/Handout

Война США и России. При чем здесь Белоруссия

А тем временем в Америке заговорили о войне реальной. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье, опубликованной в издании 19Fortyfive, предупредил о риске войны между США и Россией из-за Минска. Он обращает внимание на рост напряженности вдоль границы между Белоруссией — главным политическим и военным союзником РФ — и государствами — членами НАТО в лице Литвы и Польши.

После введения Евросоюзом санкций из-за посадки самолета Ryanair белорусская сторона заявила, что больше не будет безвозмездно сдерживать миграционный поток в Европу, и тогда у границ Литвы, Польши и Белоруссии резко возросло число нелегалов. Варшава обвинила Минск в том, что он превратил миграцию в инструмент политического давления, а также в обстреле белорусскими пограничниками в начале октября польских военных, патрулирующих границу, однако официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что в день инцидента пограничники оружие не применяли.

«Такое развитие событий не является предметом абстрактного беспокойства. В соответствии со статьей 5 Североатлантического договора Соединенные Штаты взяли на себя обязательство помочь другой подписавшей стороне, если она станет жертвой агрессии. Учитывая развивающуюся неясную ситуацию, может быть нелегко определить, какая сторона была виновной, если начнутся боевые действия», — пишет Карпентер. «Воевать с Россией не хотят». Золотарев о том, чем закончился визит министра обороны США на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

По словам американского эксперта, США должны четко донести до своих партнеров, что 5-я статья Устава НАТО не дает ни Польше, ни кому бы то ни было из государств — членов Альянса право на участие в безрассудных военных развертываниях или других провокациях, а сам Вашингтон должен прекратить вести себя так, как сейчас, и перейти к более активной дипломатии. Карпентер убежден, что президенту США Джо Байдену следует проконсультироваться с его российским коллегой Владимиром Путиным и призвать его сделать все возможное, чтобы сдержать Лукашенко.

На прямое столкновение с Москвой Штаты, конечно, не пойдут, но и ждать переговоров на высшем уровне, посвященных ситуации в Белоруссии, тоже не стоит. По словам главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, фраза в принятой комитетом Сената о положительной оценке «поддержки со стороны правительств Литвы, Украины и Польши, направленной на помощь народу Белоруссии, включая содействие политической оппозиции, прием политических беженцев и способствование свободе СМИ» свидетельствует о деятельности США по смене режима в Белоруссии. В чем Россия точно не заинтересована, наоборот, она фактически спасла Лукашенко от свержения в прошлом году. Будет ли «февральская революция». Как Лукашенко готовится к новым протестам

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. По его словам, американские сенаторы, принимая резолюцию, прекрасно осознают, что она никак не изменит внутриполитическую ситуацию в Белоруссии и проведения досрочных выборов не добьются, однако их задача заключается в медленном санкционном удушении страны, и в ближайшей перспективе Байден может издать указ о расширении ограничительных мер в отношении Белоруссии и лично Лукашенко.

«Естественно, судьба рядовых белорусов, как и судьба жителей Афганистана, США не волнует абсолютно, и единственный смысл реализации внешней политики в отношении Белоруссии — это попытка превратить ее во вторую Украину. Это делается для того, чтобы создать у западных рубежей России еще один регион с антироссийской направленностью и в то же время склонить белорусов к русофобским настроениям, посеять раздор между народами, для того чтобы помешать реализации принципа Союзного государства и построения единой экономической системы и системы безопасности. США, конечно, с удовольствием бы видели эту республику (Белоруссию. — Ред.) в числе своих верноподданных, какими сегодня являются страны Прибалтики, Украина, Польша и некоторые другие государства, но сегодня нет никаких предпосылок для того, чтоб планы американцев увенчались успехом», — заявил Фельдман в интервью RT.